學徒、副業、外派人員、約聘人員⋯⋯各種「工作類型」的英文怎麼說？

工作賺錢是人生必經過程,現代社會的工作類型百百款,無論是兼職、實習還是打工都可以為你帶來收入。今天就來學學這些工作類型的英文吧!

Part-time 短期工讀,兼職

Part-time是兼職或短期打工的意思,一天通常不超過八小時,不侷限於學生,只要這份工作不是佔據你所有時間,且沒有全職聘合約,就可以認定為part-time。如果要描述兼職、打工的人,我們可以用part-time worker或是part-time employee來表示。

另一個兼職的說法是take on / work a second job,表示除了正職工作,另外兼了第二份工的意思。

Summer/winter job 暑期 / 寒假打工

Summer job跟winter job指的是學生在寒、暑假的短期打工,國內外許多高中生跟大學生都會趁著放長假的時候,找打零工賺外快的機會,這時就可以用summer/winter job。

Summer/winter job還有另一個意思,指的是季節性工作,在國外比較常見。為了消化為數眾多的觀光客,國外許多景點城市的餐廳、飯店、渡假村等娛樂性地點會在冬、夏季額外徵求短期幫手,例如加拿大的滑雪渡假村、法國的葡萄莊園或是西班牙海島渡假村,每到夏、冬旅遊旺季都會釋出很多兩到三個月的打工機會,而這些機會就不侷限於大學生,一般上班族也可以應徵。

Full-time staff/day-time job 正職

Full-time是part-time的反義詞,也就是全職的意思,另一個用來描述全職的用法還有day-time job,雖然day-time的意思是早上,但在這裡有概指一整天的意思。

雖然台灣上班族的工作時間通常是早上九點至晚上六點(扣掉午休一個小時),但其實跟朝九晚五的概念是類似的,因此國外有個常見的說法是9-to-5 job,指的便是一個正職員工每個禮拜工作四十小時的狀況。所以若想要表達自己是一個全職或正職的員工,就可以用full-time staff/employee/worker,或是work a 9-to-5 job的說法。

Internship 實習

現在許多大學都有提供企業實習機會,讓學生在畢業成為職場新鮮人時,可以提前做好準備。實習的英文是internship,如果要說明自己是實習生的身份,可以使用 intern 這個詞彙。如果想更進一步地表達自己在哪間公司擔任實習生,可以使用介系詞at加上公司名,如an intern at Google(在Google實習)。另一個表達方式是用動詞句型do an internship或使用intern at再加上公司名如intern at Google或doing an internship at Google。

常見的實習種類分成支薪跟不支薪,通常不支薪的公司會用其他方式補助實習生,例如提供住宿飲食、時數轉學分等,這些細節都是在申請實習時可以多注意喔!

另外,許多大學(通常是英國、澳洲)除了用internship來表達實習機會,也會用work placement來泛指企業提供的實習職缺。因此,當你在搜尋國、內外公司的企業實習機會時,也不要漏掉這個詞喔!

Apprentice/trainee 學徒

如廚師、甜點師、木匠、鐵匠等特定專精技能的工作,師傅們通常都會招收門徒、學徒,英文就是apprentice/trainee,教學的過程通常是一對一,並不像在企業實習,會同時與不同的人做對接。學徒的學習過程通常都比較高強度且講求實作性,每天會需花費數小時訓練,非常辛苦。

學徒制的英文是apprenticeship。這裡要特別注意,雖然apprentice跟trainee都可以稱作學徒,但是trainee的訓練與工作時間通常是一年,而apprentice會持續至少二至三年,畢竟要專精一項技術總是需要很長時間的練習!

Freelancer 自由工作者

最近因應遠端工作的興起,出現越來越多工時彈性、自由接案的工作者。如果你屬於沒有特定雇主的自由工作者,就可以用freelancer來稱呼自己。英文裡也有許多針對特定專業技能的自由工作者所衍伸的詞彙,例如freelance writer是自由撰稿人freelance translator是自由譯者、freelance web developer自由網頁開發人員。

由於自由工作者通常都會透過接案的方式來維持收入,因此除了使用freeelance這個詞以外,你也可以用pieceworker來闡明自己的身份,piece字面上是單件的意思,加上work,就是單項工作,衍伸成中文的接案。

那如果你是自己創業的話呢?雖然這也是沒有特定雇主的情況,但最大的差別在於你自己就是老闆,所以應該使用self-employed,也就是自己雇用自己的意思,在語義傳達上會比較明確。

Contractor 約聘人員

自由工作者雖然無特定雇主,但針對接案的性質,可以同時受僱於多位雇主。約聘員工就不一樣了,通常只會受僱於一位雇主,完成專案之後,再繼續與下一位雇主合作。針對這種性質的工作,我們會用contractor來描述。要注意的是,contractor也可以是承包商的意思,因此在使用上要注意前後語意才不會鬧笑話。

Expatriate 外派人員

外派人員也開始受到許多年輕人的青睞。外派人員的英文是expatriate,通常會簡稱為expats。如果要表達某人被外派,可以使用sb be on an expat package的句型。另外,expat也可以指長期住在國外的人,因此在使用上也需要注意前後語句才可以精準表達你的意思喔!

Side job/hustle 副業

假設你也搭上了斜槓人生的風潮,發展屬於自己的副業,那你就可以使用side job或是side hustle這個詞。Side的中文是「旁邊」,而hustle作為名詞有忙碌的意思,因此side job/side hustle就是指除了正職工作以外,其它讓自己更忙碌的活動。

無論你是在實習、上班還是當學徒,VoiceTube都祝福你事業順利,有個開心的職場生活!

