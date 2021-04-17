【東南亞週報】泰國宋干節後單日確診達1500人｜越國產車擬赴美國上市｜菲美不畏疫情舉行聯合軍演

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第114期，為讀者挑選2021年4月10日至4月16日期間，有關新加坡、菲律賓、泰國、緬甸、越南與馬來西亞的六則東協區域大事。

新加坡｜Grab計畫在納斯達克借殼上市，估值396億美元創SPAC交易紀錄

總部設於新加坡的東南亞最大叫車與餐飲外送平台Grab於4月13日證實，將透過與特殊目的收購公司（special-purpose acquisition company, 簡稱SPAC）Altimeter Growth Corp合併，在美國納斯達克交易所（NASDAQ）借殼上市，估值為美元396億（約新台幣1兆1194億元）。若計畫成功，將成為東南亞公司在美國最大宗的股權發行計畫。

根據Grab發布的新聞稿，此合併計畫將為公司帶來最多約45億美元（約新台幣1272億元）的現金，除了Altimeter Growth Corp的母企業Altimeter Capital外，其他股東包括貝萊德集團（Blackrock）、富達國際（Fidelity International）、駿利亨德森投資（Janus Henderson investors）與淡馬錫控股（Tamasek Holdings）等。此外，2019年來投資Grab的軟銀集團（SoftBank Group），以及其他Grab的股東如Uber與滴滴出行等，可望在此次交易中獲得巨額投資收益。

根據華爾街日報報導，Grab在東南亞八個國家提供叫車、餐飲外送與數位金融服務，在全東南亞叫車市場市占率高達72%、餐飲外送市占率50%、數位錢包支付市占率也達到25%左右。Grab近年成長力道強勁，雖然公司帳面上尚未賺錢（實現盈利），但2020年淨收入約16億美元，比2019年同期成長60%。該報導也指出投資人可能會聯想到同樣在美上市、總部設於新加坡的東南亞電商與遊戲巨頭冬海集團（Sea Limited, 簡稱Sea），Sea自2018年以來股價已上漲超過2000%，當前市值高達1190億美元（約新台幣3兆3647億元）。主要股東為騰訊控股（Tencent），旗下最知名的公司為蝦皮購物（Shopee）。

Photo Credit：Reuters/達志影像 Grab創辦人Anthony Tan陳炳耀

菲律賓｜不畏疫情，菲美舉行聯合軍演

隨著南海緊張情勢逐漸升溫，菲律賓與美國自4月12日起展開為期2週的聯合軍事演習。

根據菲律賓國防部聲明，國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）稍早進行電話會議，商討舉行「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習一事。去年的軍演因疫情影響而取消，今年也會因防疫需求而縮小規模，並以實體、虛擬並陳方式進行演習。過去軍演規模約在7600名，今年則僅有約1700名至2000名官士兵參與，其中菲軍1000至1300人、美軍700人。

菲美防長在通話會議中也談及南海議題。3月時菲國在南海牛軛礁（Whitson Reef；菲稱Julian Felipe Reef）發現大量中國船隻聚集於其專屬經濟海域，菲國多次要求中方撤出未果，中方僅以船隻是躲避壞天氣、且無軍事人員在船上作為回應。菲國更於4月12日召見中駐菲大使黃溪連，再次嚴正要求中方撤船。

此外，菲美雙方也再次重申軍隊訪問協定（Visiting Forces Agreement, VFA）的重要性。稍早於今年2月，兩位防長首次通話即討論後續進行會晤，以共商協定走向。先前美國以「帶領違人權的掃毒行動」為由，拒發簽證給菲國參議員，杜特蒂憤而在2020年2月告知美方將終止協定。菲方雖於2月通知退出，但在去年兩度發出外交照會暫緩終止協定。羅倫沙納表示將會與杜特蒂進一步討論協定事宜，以求最好結果。

泰國｜泰宋干節新年後疫情再度惡化，單日確診數達1500人

根據路透社報導，4月16日泰國新增1582例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）確診案例，達到武漢肺炎疫情開始以來的歷史新高。泰國至今共計有3萬9038人確診，97人死亡。根據Travel Daily4月15日報導，泰國當日新增確診人次亦高達1543人，而光是首都曼谷即有409人確診，為即將重新開放的外國旅客入境政策帶來不確定性。

泰國今年的新年宋干節自4月12日至4月16日，共計為期4日，而泰國政府當局已經對疫情可能的惡化和確診人數的激增做好準備。泰國疫情中心發言人塔威希普（Taweesilp Visanuyothin）表示，泰國政府除了已經在大曼谷區域主要的人口聚集區準備好額外3000張病床之外，亦尋求合作旅館和政府隔離設施以應變可能激增的疫情。泰國公衛部疾管署署長歐帕斯（Opas Karnkawinpong）說，宋干節後將會是泰國疫情管控的關鍵時期，若未處理得當，感染人次恐上看1萬至2萬人。朱拉隆功大學臨床病毒學研究中心主任永（Yong Poovorawan）批評指出，今年的病例數暴增10倍，而政府所採取的防疫措施甚至比起去年還來得鬆散。

政府早先已在包含首都曼谷的41個省份暫時關閉酒吧、夜總會和俱樂部等設施以預防疫情擴散。泰國政府亦說明由於B117病種病毒自英國的傳入，使得病毒散佈的速度更加快速，呼籲民眾在宋干節的兩週後儘量在家工作，並且避免非必要的聚會和外出。

Photo Credit: AP/ 達志影像 泰國宋干節新年假期第一天，許多民眾來到泰國春武里府的Nong Rong海灘上度過

緬甸｜聯合國人權首長警告：緬甸恐走向全面衝突

緬甸軍方持續鎮壓示威活動，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）4月13日嚴正警告，緬甸局勢恐演變為敘利亞式「全面衝突」，呼籲各國齊力對軍方施壓，制止「屠殺」人民。

緬甸安全部隊9日再度展開大規模血腥鎮壓，在商業大城仰光東北方80公里的勃固（Bago）動用槍榴彈、迫擊砲等重型武器圍剿反政變群眾，造成至少82人不幸喪命、近10萬人逃往其他城鎮躲避軍方暴力行動。聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）更指出，安全部隊據稱阻止醫護人員救助傷患，甚至向認領遺體的家屬索取約90美元「罰款」。

對此，巴舍萊發出嚴正警告，敦促各國採取立即、果斷、且有效的措施，制止緬甸軍方嚴重侵犯人權的罪行，「發表聲明予以譴責和有限的針對性制裁顯然是不夠的」，應切斷軍方的金流及武器來源。她也認為緬甸目前的局勢與2011年的敘利亞有明顯相似之處，和平示威活動同樣遭受不必要且不成比例的武力鎮壓，擔憂緬甸恐走向全面衝突，疾呼各國勿重蹈覆轍。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年4月3日，緬甸仰光（Yangon）街頭，為了對抗軍方軍方鎮壓，抗爭者手持自製空氣槍

越南｜國產車VinFast擬於美國公開上市

越南國產車品牌VinFast傳出將在美國公開上市（IPO），估值近600億美元（約新台幣1兆6960億元），這將是首次有越南公司在美國公開上市，也將創下越南公司公開上市最大規模募資。

路透社報導，VinFast正與瑞士信貸集團香港團隊（Credit Suisse Hong Kong）合作，預計今年第二季申請在紐約證交所公開上市，彭博社報導預計將募資20至30億美金。日經指出VinFast也可能透過如前述Grab採用的SPAC方式上市，然目前Vingroup集團發言人並未對此消息做出回應。

VinFast為越南市值最高企業Vingroup集團在2017年創立，是越南第一家成功推出車款的國產汽車品牌。繼在美國舊金山成立研發中心後，今年2月取得加州的自駕車測試許可，並傳出將在美設製造廠，預計2022年開始生產，替打入美國市場做好布局。

3月更傳出鴻海公司擬收購VinFast的電動車生產線的消息，VinFast證實雙方正就電動車產業合作進行初步洽談，然VinFast也傾向保有自己的電動車業務，合作關係可能聚焦在部件生產與電池，VinFast預計在今年底推出第一台電動車VF e34。VinFast先前與台灣輝能科技（ProLogium）簽署MOU，擬成立合資公司在越設廠，投入固態電池研發製造。本週宣布與NVIDIA（輝達）合作，在次世代自駕車款使用NVIDIA DRIVE Orin技術，該車款預計最快會在2022年問世。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像 VinFast於2018年在法國車展展出的車款

馬來西亞｜兩大電信洽談合併，打造大馬電信龍頭

馬來西亞亞通集團（Axiata Group）與挪威電信（Telenor ASA）正積極磋商合併大馬業務，盼在第二季達成協議，將天地通數位網路公司（Celcom Digi Berhad）打造為國內電信龍頭。

亞通集團與挪威電信宣布，擬將旗下主管大馬業務的天地通公司（Celcom）與數位網路公司（DiGi.Com）合併為天地通數位網路公司，除維持馬國證券交易所上市地位，雙方將分別持股約33.1%。然為維護國家利益，亞通集團聯合雇員公積金局（EPF）、國民投資公司（PNB）、公務員退休基金局（KWAP），總持股將逾51%。

由於亞通集團及挪威電信分屬市佔第二大及第三大的電信商，若能順利合併，用戶可達1,900萬、營收則達30億美元（約新台幣848億元），將擠下明訊通訊（Maxis），登上國內電信龍頭寶座。

事實上，這不是雙方首次洽談合併，2019年曾就合併亞洲業務展開談判，無奈因部分營運地主管機關反對提案內容而宣告破局。雙方顯然記取前車之鑑，將業務合併範圍限縮在單一國家，並確保當地國擁有主控權。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒