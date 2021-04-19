迷信不止根植於過去，也在於當下和未來——謂之科學與進步

文：黃友文

很多時候，迷信不止根植於過去，也在於當下和未來。前者喚作「傳統」，後者名作「進步」。

傳統的迷信之成立，來自於過去人類彷彿常識一樣的部分認知，被常識的更新所汰換卻又頑固地遺留在人心為當代的部分人們所相信並遵從。如果說一時代有一時代的常識，而常識之概念屬於流動的狀態的話，那麼相對於過去殘餘至今的迷信，另一種迷信也是存在的。

進步的迷信，科學的迷信。

概略的說，進步的迷信近似於「只要某種改變落實，世界／社會會因此更美好」的想像。這種想像存在充分的論述和邏輯證成，既合乎理性又契合人性，無論是在道德或現實層面都值得追求。給人一種「但凡能理性思考的人都會這麼判斷」的，極具欺瞞性質的錯覺。

若然維持嚴謹的思考過程，為進步的思想保留修正餘地，這種進步的迷信並不會存在。但是，群眾往往沉溺於錯覺，盲目相信「確然無誤」的想像，將相似的論證過程與論證結果經由不同人的口反复提出，反而窄化了人類思想和現實層面的多元和複雜性。這無疑於某種層面促使了思維的單一化。

這在本質上近似於對烏托邦的形塑，並期待達致某種大家共同相信和追求的理想未來。無論是普世人權、自由、民主、平等、正義等等概念都延伸出了種種理想的建構。可是實際上無論是哪一種概念，它的內在含義對每個人都是流動的狀態。

每個人所能接受的自由，每個人理想中的平等，每個人心中的正義等等絕對無法統一標準。甚至於一方的自由是另一方的壓迫，一方的平等是另一方的剝奪這類的衝突才是人們所面對的矛盾現實。

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如果為救大部分人而必須犧牲一小撮人，該如何選擇？這樣含糊的倫理難題會引起人們難分上下的爭論，可是換作是具體的現實問題，情況又有不同。以中國武漢肺炎病毒的疫苗為例，為了達成群體免疫脫離疫情影響，必須有七到八成的人口施打疫苗，而這七到八成的人口當中，只會有不足半成的人口因為疫苗而遭受嚴重副作用甚至死亡。

以概率來看，即80%的人口中，只需要不足1%的人因疫苗副作用遭受痛苦，整個社會就能免於武漢肺炎的疫情影響。如果以具體數字為例，即一千萬人口當中，只需要賭上最多不過十萬人遭遇嚴重副作用的機率，就能脫離疫情影響。

根據以上概率或具體數字的呈現，人們的立場和選擇也會有所差異。原本認為不應該為救多數而犧牲少數的人往往欣然接受，因為倫理難題變成了概率問題。既然是概率問題，那麼就沒有人必須為運氣不好的人負上半點責任。

臉書上不少見這樣的情況，自稱支持自由平等多元者就是一直鼓吹群體免疫，大家都要施打疫苗。論點諸如社會責任，公民義務，科學證明嚴重副作用的機率很小等等。但是，應該讓誰，又如何為那一小部分不幸的人士負責？不，他們只是不幸而已。和其他人沒有關係，即便他們的不幸間接源於群體免疫之必要的輿論壓力。

從這裡的分歧，就可以直接看出不同價值在不同人心目中的優先次序，可是這種優先次序缺乏明確的核心原則主導，甚至可以雙標乃至三標。有的人權倡議者討論死刑時為死刑犯中也許存在少數被誤判者的可能性而反對死刑，探討LGBTQ時為少數群體的權益而發聲呼籲支持，但討論疫苗時卻為了群體免疫而無視了那些可能遭受嚴重副作用的少數人，甚至主動要求政府強制所有人施打疫苗（除了有明確過敏症的群體）。

人權的關注只存在於前二者之中，卻在後者中缺席了。可是，為什麼沒有人問起，為何目前為止大多數的國家政府，都僅止於呼籲人們主動接受疫苗注射，而不是強制施打？

讓責任歸於做出選擇的人，此即自由之一種。哪怕政府調動輿論製造壓力，只要沒有明確的強制疫苗施打，政府都不必為任何因疫苗而死的人負上責任，他們甚至會說這和疫苗沒有關係，而是死的人有病，該死。

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又如反歧視的風尚愈演愈烈，其表現出一種人們只要不做特定性為，不說特定言論，歧視就可以減少，社會就能因此和諧，人們就不必互相傷害的美好願景。是的，不必探問歧視行為背後的根源和理據，但凡歧視就是錯誤。這種想法甚囂塵上。

白人拿槍掃射校園，媒體首先下標體確認是或不是白人至上主義，這倒不是歧視白人了。為何黑人和亞裔持槍犯罪卻不是黑人或亞裔至上主義，而可以是因為社會壓迫、資源分配不公、種族歧視、貧窮等等。為何明明一般人的犯罪幾乎不出那幾項理由，媒體卻要特別區分白、黑、亞裔呢？貧窮難道會區分膚色？資本主義社會的剝削和壓榨難道會區分種族？假進步之名，只是替階層固化（平等的一種）創造理由而已。

全球貧富差距愈加擴大，財富和資源的過度集中，上下流社會的隔閡愈見分明。上面的人越來越少，下面的人越來越多，但資源卻被迫自人多的地方流向人少的地方。因而平等是必須提倡的，甚至更勝自由。但是，僅止於下面的所有人彼此平等，是為了遏制越來越緊缺的社會資源導致的惡性競爭。唯獨能夠從中獲益的卻不是平等的大部分人，而是可以安然享受不平等的人。平等當然是進步的概念，但首先必須了解它為誰而存在。也不要迷信進步的概念一定是為了所有人好，或者能讓所有人好。

科學的迷信，換句話說其實更接近系統化的迷信。不妨認為這是上述「進步的迷信」更進一步的延伸。科學屬於廣義上的實證主義。這種實證主義受到時代和技術發展的條件限制，一旦思想和技術的發展更進一步，過去驗證為真的假設就有可能被當下推翻。這種實證主義的迷信在於，這種推翻和再建的過程被認為是「人類的進步」。

實際上卻不一定如此。

其中一個例子。相對於「民族」這一偏向文化和地域趨同性的用詞，「種族」一詞確確實實源自科學的發明。人類依靠實證主義將人類自身依據膚色、地域、文化、知識水平等等條件劃分了優劣，而最終攏括這一切的名詞——「基因」——種族這一概念的根據也被發明了。

十九、二十殖民世紀的科學就是這樣一種面貌。那個時代科學的一部分已經被當前的科學所貶斥推翻進行更新，但人類發明的本能仍舊作祟，新的概念和新的根據推陳出新，就像當時一樣，以科學之名。人們將所有人種平等視之為「人」的歷史尚還短暫，當時的主流科學在如今被稱作「種族主義科學」避之唯恐不及，卻不知未來之際又將如何評價如今的科學。

且不說如此長遠。由於科學的系統化認知容易產生「理所當然」（單線性思考）而怠慢探究根本（綜合性思考）的思考習慣。所以在需要判斷正確或錯誤的情況底下不容許「也有可能是錯的」這類含糊不清的考量。

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人類恐懼於自身的複雜和不確然性，所以利用了科學，將自己從可好可壞可對可錯的困難處境中抽離，遁入一種對即好，錯即壞，非好即壞，非錯即對的處境當中。

歷史之重要在此，歷史之消亡也在此。歷史必須承認一切事物的發展有其複雜的脈絡，消泯對錯的絕對性，接納不同說法的可能性，但也因此證明了科學非對即錯的荒謬性所在——由無數錯誤堆疊出來的正確，而這正確可以預見地在將來會成為某種錯誤。「正確的」歷史繼續留存，「錯誤的」歷史理應被消除，此即科學的歷史——進步的歷史。過度由科學主義主導的社會同時也是抹殺歷史的社會，只要相關的歷史僅憑一次被證明是錯誤。

不妨謹記一點，納粹大屠殺之所以可能，其中一種助力在於憑藉了科學的背書；文化大革命之所以失控，原因也在於理想之正確性讓人沒有懷疑的餘地。

群眾之所以陷入狂熱，是因為喪失了自我懷疑的餘地——「自己也許正在犯錯」這種猶豫不決的想法被科學思想免除了。由於對就是對，錯就是錯，在被證明是錯誤之前，它都是正確的。既然它是正確的，其他的衝突或矛盾的說法便是錯誤的。至少，它自身並沒有錯誤。

只適用於生物、物理和化學等狹義的實證科學領域的專業思考模式漸漸被整個社會吸收，連帶地那些不適合相同模式的領域也被滲透改造並且適應，渾然不覺某種當代的迷信已經形成。歷史上諸多著名思想家論述的價值，其中不可忽略的一點，在於哪怕導向了相似的判斷結果，然而他們論證的路徑也許各自殊異。

反過來也存在另一種情況，那就是明顯相似的論證途徑，最後卻導向了分歧的結論。若兩方處於同一時代，他們也許會面紅耳赤的爭論甚至表示「根本不明白你到底是怎麼想的。」哪怕在抵達結論之前他們還志趣相投。但在已然非左即右，非右即左的極化社會當中，人們只是選擇了某種並非他們自身思考所得出，現成的論證路徑，並將已有的論證之結論視作真理抑或信條。

此即迷信，不僅自過去留存至今，也為當下所準備，並為未來而發明。而且，所有迷信都一度被人們詡為真理。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航