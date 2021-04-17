拜登宣布對俄羅斯一系列新制裁，俄外交部：美國還沒接受多極世界的客觀現實

編譯：吳宗宜

4月15日，白宮宣布將對俄羅斯採取一系列新制裁，包括驅逐10名俄羅斯駐美國外交人員（含俄羅斯情報部門的代表），以及對六家支持俄國惡意網絡活動、干預去年美國總統大選的公司實施制裁，以回應俄羅斯試圖透過駭客大規模攻擊美國政府機構及干預美國大選。

美國總統拜登（Joe Biden）在記者會上發表聲明，「我們不能允許外國勢力干涉我們的民主而不受懲罰。」

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）也說，「這些制裁旨在使俄羅斯承擔其魯莽行為的後果，我們將堅定地對俄羅斯採取行動，回應其對我們或我們盟友或夥伴造成的傷害。」

目前尚不清楚美國可能會採取的其他制裁，白宮官員此前曾表示希望採取「檯面上與檯面下」（seen and unseen）的措施，此向俄國表明如果其繼續，甚至升級破壞國際秩序的活動，美國將會使其付出代價。

拜登表示，4月13日與普亭在坦率、互相尊重的電話通聯時，已警告過他美國可能採取的制裁措施。

「我已清楚的告訴普亭，美國的制裁本可以更重，但我選擇不這樣做，我選擇依比例原則實施制裁。美國不希望與俄羅斯啟動一個升級衝突的循環，我們希望建立穩定、可預測的關係。」

同時拜登也提議在未來幾個月內在第三國舉行峰會，以討論美國和俄羅斯面臨所有衝突的議題。

白宮發言人普莎琪（Jen Psaki）也對記者說，「我們的目標不是加劇美俄衝突，而是警告俄羅斯若他們做出傷害美國利益的事，我們將會報復，使他們付出代價。」

英國外交部長拉布（Dominic Raab）也在同一時間指責俄羅斯試圖駭入英國政府，並表明英國支持美國的制裁。他說，「英美都在呼籲俄羅斯停止惡意行為，同時也試圖幫助國際夥伴和國內企業能夠更好地對抗和防禦這類攻擊，對此英國將繼續與盟友合作。」

Photo Credit: AP / 達志影像 俄羅斯反對派領袖納瓦尼

納瓦尼、烏克蘭、塔利班

除了駭客攻擊事件外，上個月白宮也控訴普亭試圖干預去年美國總統大選，幫助川普（Donald J. Trump）連任，但目前尚沒有實質證據支持俄羅斯改變了選民投票行為或操縱了結果，而俄羅斯也否認參與駭客攻擊和干預選舉。

白宮表示，對俄羅斯的制裁是針對俄羅斯對國內異議份子、記者的迫害，如以神經毒攻擊反對派領導人納瓦尼（Alexey Navalny），和破壞區域安全及美國重要夥伴國家安全的作為，如在烏克蘭邊境增兵。

4月15日拜登在白宮發表談話時，並未提及俄羅斯將納瓦尼打入監獄一事，但警告普亭不要在烏克蘭和克里米亞挑起軍事行動，他說，「是減低衝突的時候了。」並再次重申，他已邀請普亭出席在歐洲舉行的高峰會，讓兩國能夠就包括伊朗和北韓在內的軍備控制和安全問題進行直接對話。

他表示，「我的期望是，我們將能夠找出一種雙方可接受的解決方式，美國也對歐洲盟友和夥伴「堅定不移」（unwavering）的支持。」雖然烏克蘭不是北約的盟友，但一直在接受美國軍事和財政的支持。

根據美國中央情報局的調查顯示，俄羅斯向阿富汗塔利班成員提供懸賞，鼓勵他們攻擊美軍，並說由於此事的敏感性，美國正在透過外交、軍事和情報渠道與俄國交涉。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）則向《CNN》表示，「針對俄羅斯的惡意攻擊，包括網絡駭客攻擊和介入選舉，美國採取反擊行動是捍衛美國利益的適當措施。拜登的目標是做出適當的回應，而不是升級局勢的緊張，他相信美國和俄羅斯可建立一個穩定和可預測的關係。」

專家指出這一輪最新制裁雖然不一定能減少來自網路攻擊，但俄羅斯經濟應該會感受到影響。該命令禁止美國銀行直接從俄羅斯中央銀行、俄羅斯國家財富基金和財政部購買俄羅斯債券，這將使俄羅斯將更難以透過舉債籌措資金，並讓俄國的外匯流通發生問題，讓部份公司不願意在俄羅斯開展業務。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

前歐洲和歐亞事務助理國務卿弗里德（Daniel Fried）表示，「普亭將權衡制裁可能的影響和美國施行這些制裁的力度，但事實上他也不太可能就這樣180度的改變他的行為。現在的大哉問是，我們如何才能抵制普亭的攻擊，同時保持開放的溝通管道，在共同關心的領域繼續與俄羅斯合作。在我看來，拜登政府確實已把兩國的關係放進一個正確框架中。」

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）也表示同意，「這是美國對俄羅斯惡意行為實施新政策的開始。」

前財政部官員、現任民主防禦基金會的洛伯（Eric Lorber）也說，「拜登政府正在試著找出在對俄羅斯施壓和抗衡俄羅斯行為的平衡，同時試圖避免爆發全面的經濟戰爭。」

前財政部官員、現任彼得森國際經濟研究所高級研究員哈夫鮑爾（Gary Hufbauer）表示，「雖然美國金融機構不是俄羅斯國債的大買家，但這樣的制裁仍然能夠打擊到俄國（it's going to bite），這會讓債卷的價格降低、利率提高，讓該國的舉債需要付出更昂貴的代價。」

但他也說，「雖然美國增加了制裁的力度，但這能改變俄羅斯政府的政策嗎？可能機會不大。先前的制裁沒有促使俄羅斯離開克里米亞，或從烏克蘭東部撤軍，我們只希望，俄羅斯不會對他們所謂「鄰近國家」（the near abroad）進行新的侵略行為。」

俄羅斯表示：美國制裁無濟於事

在美國正式宣布對俄羅斯制裁前，克里姆林宮便警告，此舉將使可能的拜登普亭峰會更難舉行。在4月13日拜登和普亭的電話中，雙方皆表示他們同意「持續對話」（continue dialogue）。

但俄羅斯外交部指出，拜登在會中對俄國的提議都不真誠，推文上說，「美國還沒有準備好接受多極世界的客觀現實。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，「毫無疑問的，目前正在討論的制裁，絕對不會對舉辦這樣的會議有幫助。」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）告訴法新社，克里姆林宮隨即召見了美國駐俄羅斯大使沙利文（John Sullivan），並表示這場對話相當艱辛（difficult），沙利文離開時拒絕對記者發表評論。

她告訴記者說，「我們不可避免的將針對美國的制裁進行回應，你們很快就會得到答案，我們的專家正在對此進行評估。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃

上個月拜登公然指責普亭是「劊子手」（killer），引起軒然大波，隨即俄羅斯將其駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）召回莫斯科，但並未說明原因。當時俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，「對我們來說，最重要的是確定如何改善近年來陷入僵局的美俄關係。 」

《半島電視台》指出，目前尚不清楚美國的制裁是否會導致兩國關係生變，特別是由於美國過去的制裁措施都未能終結俄羅斯的駭客入侵，如美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在2016年驅逐了駐美俄羅斯外交官，以回應俄國對當年總統大選的干預。

儘管前總統川普不願經常批評普亭的行為，但他的政府依然在2018年俄羅斯涉嫌毒害英國一名前情報官員而驅逐了其外交官。

同時，美國官員繼續努力應對俄國駭客入侵，其入侵影響了包括財政、司法、能源和國土安全部門在內的機構，並仍在評估俄國可能竊取了哪些信息。此次事件也顯示了美國聯邦政府網絡防禦的漏洞。

該聲明是本週拜登宣布的重大外交政策之一，前幾日拜登才宣布美軍將全面從阿富汗撤軍，同時也宣布將派遣非官方代表團前往台灣，以表達對台灣民主與安全的支持。《CNN》指出這些政策顯示著美國將轉向更強硬、更務實的外交政策。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航