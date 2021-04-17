台中檢出超市「美牛」萊劑超標，衛福部：進口「美豬」均不含萊劑

台中市政府查獲一件萊克多巴胺超標的美國牛腱，全台近5年首例。對此市長盧秀燕表示，檢測出超標萊劑的美牛附有檢驗證明，將了解是否偽造。

《中央社》報導，台中市衛生局食品藥物安全處日前抽驗楓康超市沙鹿店，檢驗出一件美國冷藏牛腱產品萊克多巴胺超標。市府依違反《食安法》第15條第1項開罰新台幣12萬元，並移請源頭所在地台北市政府衛生局依法處辦。

台中市食安處指出，經過調查，該案為楓康超市總公司向台北市供應商採購的「美國冷藏牛腱」，共199公斤，進貨時曾請供應商提供瘦肉精檢驗結果合格報告。此外，這批肉品為完整真空包裝冷藏肉品，先前無分切即直接分配到各分店販售。

目前該超市各分店架上已無此批違規產品，台中市府也要求此公司立即研擬退費機制，並於公司網站及各分店公告，保障消費者權益。

台中市長盧秀燕指出，該件萊劑超標的美牛本身附有檢驗證明，將了解檢驗證明是否偽造，若是有檢驗證明還有問題，會讓國人對檢驗證書產生懷疑。

盧市長也表示，台中市政府一旦查獲含有萊克多巴胺的肉品，會立刻開罰並公布廠商名稱，希望少數的商人不要蠢蠢欲動、心存僥倖，市府不會因為時間久了就淡忘，一定持續強力稽查。

全台5年首個萊劑超標開罰案例

截至3月底止，台中主動出擊查驗肉品共11062件，包括標示查核7749件、瘦肉精快篩2346件，另有967件牛豬肉品進一步檢驗，含此案共計檢出17件牛肉產品含有萊克多巴胺，為台中市首例美牛萊克多巴胺超標，另16件數值均低於法規限值。

Photo Credit: 中央社 許多傳統市場豬肉攤，都可看到看板上貼有「台灣豬」標章

事實上，今年3月26日，家樂福中壢店也曾爆出牛肉萊劑疑似超標情況，雖最後確認在合格範圍，但家樂福仍以將該產品下架。

《華視新聞》報導，今年3月家樂福在自主檢驗中，發現該店販售的美國牛腱萊劑為0.012ppm，然現行法規為美國牛肉萊劑含量不得超過0.01ppm，桃園衛生局稽查人員前往家樂福中壢店稽查。

根據家樂福所發布之聲明，該批美國牛腱肉商品檢驗萊克多巴胺數值為0.012ppm，主要是SGS檢驗精密數值分析可到小數點後第三位數、最小位數0.001，該檢測為0.012ppm依據數值，換算後到小數點後第二位數為合格範圍，沒有超標法定標準，但家樂福以食品安全為優前考量，依然決議採取下架處理。

衛福部急滅火：台灣進口之美豬皆未含萊劑

針對台中市驗出美牛萊劑超標之事件，衛福部食藥署也發出新聞稿，強調台灣進口的「美豬」皆未含有萊劑。

《UDN》報導，食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，有關單位除了於邊境執行百分百逐批抽驗長達一年外，同時也針對後市場稽查美國豬肉萊劑是否超標。

根據統計，自今年元旦起至4月11日，豬肉共計抽驗1157件，包括國產819件、進口338件，均檢驗合格，無檢出萊克多巴胺。林旭陽表示台中驗出美牛萊劑超標事件「真的剛剛好，時間湊巧」。

截圖自：豬肉儀表板

根據豬肉儀表板統計，自今年起至4月16日，美豬進口1087噸、美國豬肝、豬腎及豬其他可食部位已進口725.56噸，全數皆未檢出萊劑。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航