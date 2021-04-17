美財政部指台灣達到「匯率操縱國」標準，央行總裁怎麼說？

美國財政部於當地時間4月16日發布匯率報告，表示台灣與越南、瑞士達到「匯率操縱國」的門檻，但同時表示「沒有足夠證據」斷定這些國家具有「阻止國際收支帳有效調整，或取得不公平競爭優勢」的意圖，未來會先「加強接觸」。

匯率操縱國的3個標準，台灣超過了多少？

美國對於匯率操縱國設有3項標準：

對美國商品貿易順差達到200億美元以上

經常帳盈餘占該國GDP比重超過2%

淨買匯金額占該國GDP比重超過2%

若符合上述3項指標，貿易對手就會列為匯率操縱國，被認定藉匯率政策從事不公平貿易競爭。

根據《世界日報》報導，台灣與美國貿易順差在去年達到230億美元，超過美國訂出的200億美元標準，今年更急遽增加到300億美元；經常帳順差佔去年GDP的14.1%，是1987年以來最高；台灣去年外匯淨購買額則是391億美元，為GDP的5.3%，三項標準皆超越。

雖然依據2015年相關法律，台越瑞三個經濟體已達被列為匯率操縱國的標準，但美國財政部表示，依據1988年相關法律，並未有足夠證據可斷定這些貿易夥伴國有阻止國際收支帳有效調整，或取得不公平競爭優勢的意圖。

美國財政部報告如何看台灣？下一步會做什麼？

《中央社》報導，美國財政部報告指出自1970年代末，台灣一直實行嚴密管理的浮動匯率制度，儘管近數十年來台灣放寬資本管制，但中央銀行仍持續積極干預外匯市場，導致匯率遭到結構性低估，無法對經常帳盈餘進行調整。

報告中也提到，雖然台幣在過去10年溫和升值，但當局收購外匯與其他正式匯率調控、放慢外部匯率步伐與規模調整，使台幣無法完全反映整體經濟基本面。

Photo Credit: 中央社 央行總裁楊金龍與財政部長蘇建榮

之後，美國將繼續與越南和瑞士進行相關談判，並會開始加強與台灣的雙邊接觸，敦促制定相關計畫以採取具體行動解決台灣貨幣低估的根本問題。

此外，美國財政部也建議台灣考慮推動降低居台灣儲蓄率（佔GDP39%，居世界之冠）與投資率（占GDP22%）差異的政策，包括推動促進消費的財政計畫。

央行總裁楊金龍：不是操縱匯率，是美國需要台灣晶片

針對台灣達到3項條件匯率操縱國條件一事，中央銀行總裁楊金龍曾在3月指出，台灣對美出超關鍵是供需問題，例如美國需要台灣晶片，而非匯率因素造成。

《中央社》報導，楊金龍在美國公布報告前接受質詢時，指出對美出超擴大是因為美中貿易衝突，台灣受惠於轉單效應，其次，疫情帶來遠距商機，美國需要台灣的資通訊產品，因此對美商品出超擴大。此外，美國為了緩解疫情衝擊，祭出史無前例的量化寬鬆（QE）政策，金額非常龐大且四處流竄，衝擊小型經濟體的金融穩定。

楊金龍直言，「出超是需求關係不是匯率關係，這點美國應該要接受」，美國對台灣晶片需求那麼高，如果要限縮台美之間的貿易順差，台灣是不是不要賣晶片了，「他就需要啊！」

《ETtoday》則引述《曼谷郵報》分析，認為拜登政府在相關議題上，採取更寬容的態度與策略。

報導中提到，即使瑞士、台灣、越南都達到了「匯率操縱國」的三項標準，但拜登政府沒有將任何一個貿易夥伴列為匯率操縱國，因為川普政府將中國等其他國家貼上「匯率操縱國」標籤的行為，反而讓各方擔憂美國的經濟政策「政治化」，因此拜登政府在國際貨幣政策，改採取較少對抗的作法。

美國財政部則強調，未將任何國家列為「匯率操縱國」的決定不應被視為「前後矛盾」，由於疫情對全球經濟造成前所未有衝擊，各國皆採取「創意性」的策略因應，釐清相關經濟手段究竟是為了應對危機，還是意圖獲取不公平的貿易優勢之後，才會做出後續決定。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國財政部長葉倫

《世界日報》報導中則引述台灣財經官員說法，表示此一結果顯示美國財政部長葉倫（Janet Yellen）不是完全按照標準、死板板的做出決策，確實有些出乎意料，央行官員也表示將會持續與美國進行溝通。

被列為匯率操縱國，會有什麼後果？

除了台越瑞三個經濟體，本次報告還有包括中國、日本、南韓、德國、愛爾蘭、義大利、印度、馬來西亞、新加坡、泰國與墨西哥共11個經濟體則被列入觀察名單。

《天下雜誌》報導，如果一個國家被認定透過匯價取得貿易優勢，美國財政部就必須依法與該國進行貿易談判，或與IMF（國際貨幣基金組織）合作矯正這個行為，消弭因不公平打貶匯率而獲取的貿易優勢。

如果沒有解決之道，美國總統也可以施壓多種懲罰措施，包括禁止海外私人投資公司（OPIC）挹注該國，或是將這個國家排除在美國政府採購契約之外等。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航