就算有血栓爭議照打AZ疫苗，是因為英國人比較不怕死嗎？

按照英國政府的規定，接種新冠疫苗有「二不」，第一是「不能自費」，完全由國家按照全民的年齡與染疫風險程度高低爲指標，排列全民接種疫苗的先後順序：從去年年底開始，從年齡最高的85歲以上族群開始施打，再依次遞減年齡層，目前已經打到45歲。

在輪到自己的年齡區段前，除了兩種人以外，所有人不得用自費的方式「插隊」。這兩種人分別是：

本身患有慢性疾病或免疫功能方面的疾病，是染疫後容易因此喪命的高危險群 本身和高齡族群或上述第一點的高危族群同住者，或是需要經常這些族群的接觸者（譬如養老院或看護中心的工作者，或是像我這樣，和高齡85歲的婆婆，算是同一個「防疫泡泡」的人），也可以提前先打疫苗

於是我在3月底時，就收到來自家庭醫師的通知，告知已經幫我預定了接種兩劑疫苗的時間。

而第二個「不」，是「不能挑疫苗」，也就是説，所有被安排打疫苗的人，在抵達疫苗中心之前，不可能知道自己即將接種到的會是美國輝瑞疫苗，還是英國本土研發成功的AstraZeneca（AZ）疫苗。但因為我身邊大部分家人朋友被分配到的都是AZ疫苗，所以當我收到家庭醫師的通知時，其實早已猜想自己也極有可能打到這支，讓全世界許多國家聞風色變的AZ疫苗。

以下簡單記錄我在英國打疫苗的經過，也算是AZ疫苗的開箱文。

雖然已有心理準備，看到門口貼的「AZ」我還是緊張到舌頭打結

4月6日，英國復活節連假結束後的第一天，一大早不到8點我就起床了，準備去打讓疫苗。

到了疫苗中心，門口的標示顯示，每個人都要戴好口罩才能進去，而門口的工作人員大叔，也馬上盡責地詢問我有沒有任何COVID症狀，像發燒、咳嗽，或失去嗅覺、味覺等，這些問題從2020年疫情在英國爆發後，已經成為進入任何一個醫療單位前，一定會被問到的必要問題。

我全部回答完「No」後，大叔擠了一大坨乾洗手在我手上才放我進去。果然一進到中心，就看到門口的告示板上寫了大大的一個字——「AZ」，雖然和我預測的一樣，但心中不免還是有點擔心，只是擔心又能怎麼辦呢？只能禱告自己不會成為那極少數出現血栓副作用的人。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

走進等待區時，已經有好幾位民眾在裡面，但每個人的座位間都隔了另一張椅子，椅子也排得很鬆散，間距至少有兩公尺。一位工作人員阿姨指了一個在房間正中央的椅子，要我坐在那邊和其他人保持距離，我看了一下前後左右的人，大部分都是和我年紀差不多，目測在30到40歲左右，而我正前面那個，甚至看起來只有20幾歲。

我猜她應該也是和我一樣，經常要接觸和像我婆婆一樣的高風險族群，所以被GP（General practitioner，英國家庭醫師的簡稱）通知提早接種疫苗。

輪到我的時候，我猜我應該是太緊張了，畢竟是讓台灣和歐盟一票人卻步的AZ疫苗啊！所以我竟然整個舌頭打結，連工作人員問我名字怎麼拼時，都一直講錯，至少三遍以上，後來美麗的護士小姐叫我直接用寫的，才化解了這場名字危機！

拿到「我有打疫苗」貼紙時很開心，回家才感受到副作用

打完疫苗以後，護士小姐給我一張寫有我名字的小卡片，上面有兩欄，一欄寫著我當天的接種記錄，另一欄是留到打第二劑時再填。我緊緊握著這張卡片，仿佛它就是我的「疫苗護照」，以後能不能有行動自由就靠它了！

我一從座位站起身來凖備離開時，就有另一組工作人員向我走來，問我是否開車過來，我說是，他們立馬告訴我15分鐘內不能開車，並把我引導到另一個牆上掛有大大時鐘的等待區域，還幫我貼上一張寫著「9:30」的貼紙，叮嚀我9:30到了才能離開座位，好像深怕如果我在這個時間點前離開，會有突然暴斃的可能。

好不容易15分鐘過去了，我旁邊一位英國刺青哥和我同時間站起來，一看發現原來他也是被貼了一個「9:30」的貼紙。

走到出口，另一位工作人員大叔直接略過刺青哥，問我：「妳要不要貼紙？」我說「當然要，我最喜歡貼紙！」於是大叔就在我的外套上貼了一個圓形的小貼紙，上面寫著：「I’ve had my COVID vaccination」，頓時我感覺自己好像幼稚園的小朋友，在打完兒童疫苗後，被護士貼上「勇敢寶貝」的貼紙那樣，心裡感到很驕傲。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

回到家後我一切正常，一點打完疫苗的後遺症都沒，還打電話給我的一位剛接種AZ疫苗的朋友，和她分享我的心得。

英國朋友説，她也是一點症狀也沒，因為「她下定決心不要讓自己有症狀」，似乎有沒有副作用是她自己能決定一般，讓我聽了覺得很想笑。不過我也認為，這位朋友的反應其實「滿英國的」，因為目前整個英國上下一心，真的是卯起來打疫苗，完全不管歐盟以及其他國家提出對AZ疫苗的疑慮。

就連英國相關機構證實AZ疫苗會產生罕見的血栓副作用後，英國政府也還是堅持自家生產的疫苗是安全的，只是不會提供給30歲以下的人使用，而會採用輝瑞疫苗或其他後來核准的疫苗。

直到大約傍晚吃晚餐時，我才感到副作用的威力。

除了有點畏寒，然後漸漸開始頭痛，出現類似感冒的症狀外，我還覺得雙臂肌肉酸痛，很疲勞想睡覺，所以我大概晚上8點就平躺在床上了。因為畏寒，老公還特別幫我弄了一個熱水袋，讓我放在棉被裡保暖，沒想到才睡了10分鐘，我就被熱醒，身體微微發燙，我想這大概就是有些打過疫苗的人所說的「低燒」吧！

慶幸的是，第二天早上我起床後，所有的症狀全部消失，我又變回一條活龍，不但可以正常工作，還有精力吼小孩。

但是我知道遠在台灣的家人非常擔心我，而且我聽說血栓情況大多發生在注射完疫苗後的一到兩週內，所以我也不敢掉以輕心，還是每天有特別注意，確保自己沒有任何異狀，並且每天傳簡訊給我媽報平安。直到現在打完疫苗已超過一週半，身體各方面都運作正常，我才覺得是時候可以冩這篇「AZ開箱文」，和台灣的讀者分享，我打完這支讓許多人憂心不已的疫苗後的心得。

其他國家充滿疑慮，為何英國仍然擁抱AZ？

AZ疫苗因為有血栓副作用的疑慮，不但之前在歐盟許多國家被暫停使用，後來恢復施打時，包括西班牙、比利時和義大利等國也強調，不提供給55歲或60歲以下的人接種，而目前丹麥更是全世界第一個全面停用AZ疫苗的國家，估計將來還可能會有其他國家跟進。

在這樣的情況下，也許很多在台灣的讀者會感到奇怪，難道英國人比較不怕死嗎？為何他們還是照打不誤？而且即使最近被證實疫苗和血栓真的有關聯後，英國政府也只是改為不提供給30歲以下的人接種，而不是像歐盟等國，將年齡限制拉高到55或60歲以下？

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關於這個有趣的問題，透過我在英國的觀察，我認為可能和以下幾個原因有關：

1. 出現血栓副作用的機率實在太低，不構成需要擔心的理由

根據統計，截至2021年4月15日，英國一共有近2100萬人次接種了AZ疫苗，其中被診斷出有血栓症狀的案例，只有100例，也就是說，每100萬人中，只有大約四人會發生這個副作用，比例可說是相當低，這100例當中，也只有22人因此不幸離世，死亡的比例又更低了。

所以對大部分的英國人來說，為了如此罕見的機率，而放棄這個能帶給群眾保護的疫苗，實在有因噎廢食之嫌。英國的專家學者甚至公開表示，死於新冠病毒的機率遠遠高於死於AZ疫苗的機率，只要會算數的人，應該都會持續支持疫苗接種計劃。

2. 英國醫界目前對治療由疫苗引發的血栓現象，已建立了更多知識與經驗，也會加強醫院在這方面的應變

英國醫界普遍認為，雖然因為接種AZ疫苗而產生血栓副作用的人數不會減少，而且隨著愈來愈多人接種疫苗，這個數字還會繼續上升，但因為出現血栓現象而死亡的人數，應該會漸漸減少，因為英國醫界越來越有經驗，算是名副其實的「久病成良醫」。

3. 英國人普遍被封城逼到極限

許多人認為，如果再不透過疫苗接種計劃，達到逐步解封的目的，大家的心理健康將會出現很大的問題。

英國從2020年3月23日實行第一次的全國性封城後，已經執行過三次大規模的封城，而期間也有零星的區域性封城，譬如第一個被政府強制執行local lockdown的城市萊斯特，幾乎可以説是從2020年一路封城到現在。許多英國人甚至誇張地形容，如果再封城下去，自己就算沒得到病毒，可能也會先因爲得到憂鬱症而死。

4. 單就經濟層面上來看，英國也不能無止盡地繼續封城下去

撇除心理因素，英國政府為了挽救失業率，從去年3月開始代替雇主發80%的薪水給正在放無薪假的員工，已經一路發到現在，預計還會一直發到今年9月。

如此龐大的舉債，需要透過解封來振興經濟，如果不透過疫苗接種計劃來實現解封，不但景氣無法有回升的一天，英國政府可能還必須繼續向納稅人借更多錢，來延長furlough（無薪假）的配套措施，撒更多錢來發放無薪假的員工的薪水。

這是一個無止境的惡性循環，而英國目前唯一的希望，就是靠快速完成史上最大的疫苗接種計劃，終止這個惡夢。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

以上幾點只是我個人的觀察，不代表解讀這個現象的標準答案。我希望能透過這樣的分析，能讓幸運居住在「疫情平行宇宙」的台灣讀者多一個思考的面向，試著理解英國人之所以繼續接種AZ疫苗，不是因為他們比較「不怕死」，而是在多種現實因素交錯的考量下，權衡過後所做出的決定。

AZ疫苗到底安不安全？其實答案也因人而異——在「疫情平行宇宙」的台灣，染疫案例如此之少，大家當然不會想冒著風險去打AZ疫苗，即使這個風險幾乎小到微乎其微，大家還是傾向認爲它不安全；反觀英國，施打疫苗不但是救命良藥，更是攸關整個國家是否能解禁的關鍵，所以政府當然要强調它從機率上來看，還是非常安全的。

這個問題没有答案，一切都是比較過後的結果罷了！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航