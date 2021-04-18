空軍F-5E戰機擦撞後26天，飛官潘穎諄於屏東南仁漁港尋獲遺體

3月22日，空軍2架F-5E戰機於屏東牡丹鄉旭海海域上空發生擦撞，事發當時飛官羅尚樺中尉不治殉職，潘穎諄上尉則下落不明。在26天過後，潘穎諄於今（18）日被搜救人員發現，遺體已經送回台東給家屬。

空軍司令部證實，屏東南仁漁港尋獲F-5E潘穎諄遺體

《中央社》報導，空軍台東志航基地2架F-5E戰機3月22日在屏東牡丹鄉旭海海域上空擦撞墜海，失蹤多日的飛官潘穎諄今日上午，被搜救人員發現遺體卡在滿州鄉南仁漁港周邊礁岩縫，遺體已經送回台東給家屬。

《中時新聞網》報導，18日上午7時許，軍方在滿州鄉南仁漁港岸邊，發現一具被海浪打上岸的遺體。軍方證實，遺體身穿飛行裝，確定就是失聯的潘穎諄，第一時間已由直升機送往台東殯儀館，將由台東地檢署進行相驗。

F-5E戰鬥機失事後，上尉潘穎諄失聯，原先軍方採海陸雙邊搜尋，但由於被發現的救生衣、飛行靴等飛行員貼身物品都在海邊岸際，加上數日搜山又無所獲，所以研判潘穎諄可能是墜海。因此解除山區搜索，全力在海岸線搶救，並以屏東港仔以南為主，主要路線北至旭海安檢所、南至鹿寮哨，南北縱長18公里。次要搜索路線再往北至台東南田、南至鵝鑾鼻雷達站。

《自由時報》報導，軍方始終不曾放棄對潘穎諄的搜救，搜救空中兵力至上周就已經近150架次、海上兵力近200艘次、水下作業兵力近200員及陸上兵力6000多人，持續整合所有資源全力投入搜救。

軍方後續搜救鎖定的南仁漁港周邊，也確實是最後找到潘教官的地點，無奈當地礁岩盤及岩縫太多，直到今天才找到殉職的潘教官。

國防部發布新聞稿表示，對於本次事件造成兩位優秀飛行員殉職，本部深表遺憾與不捨，後續將配合地檢署辦理相驗，並協助家屬辦理治喪事宜。

空軍司令部強調，本部已深刻檢討相關失事原因，重新檢視各項機務整備，嚴格要求所屬落實各項戰備整備訓練與風險管理，以杜絕類案再生。

失事時幼子剛滿月，接生醫師：陽剛的外表不時展現體貼溫柔

《中央社》報導，空軍2架F-5E戰機擦撞失事當時，潘穎諄上尉小孩剛滿月。為其小孩接生的郭成興醫生曾於臉書發文指，潘穎諄每次產檢都陪妻子，陽剛的外表卻有體貼溫柔的一面，並期望他平安歸來。

郭成興醫師於臉書上寫道：「我常問飛官開戰鬥機在天空是什麼感覺，曾經有人給我這個答案：捍衛領空保家衞國然後回家抱老婆小孩。」並指出對潘穎諄飛官的印象是「陽剛的外表又不時展現體貼溫柔的一面。」

《中央社》報導，潘穎諄的哥哥今接獲通知後趕到殯儀館，他說，找到就好，「因為已見到遺體上許多屬於潘穎諄的東西，應該是他了」，現在只希望好好辦完後事，送他一程。

潘穎諄妻子曾表示，「真的很痛，希望憾事不要再發生了」、「我只希望活要見人，死要見屍，他在外面流浪太可憐了，我捨不得」，今天尋獲遺體，最終無法盼到丈夫平安歸來。

失事後進行「天安特檢」，F-5機隊已在4月復飛

《中央社》報導，在2架F-5E戰機發生擦撞後，空軍曾下達「天安特檢」命令，除擔負監控共機等戰備任務外，包括快速、慢速機在內的全部機種，將暫停訓練、停止演習，而「彈射椅」更是特檢的重點項目之一。

《中央社》、《聯合新聞網》報導，天安特檢之後各機種陸續進行復飛測試，由資深飛官駕駛執行。空軍志航基地主任吳榮華表示，志航基地全體官兵全力投入特檢工作，包括發動機系統、逃生系統、燃油系統及銹（腐）蝕防護等各項檢查，經嚴格儀電測試及跑道試滑後，由雙人座的F-5F先復飛測試，後續F-5機隊亦在4月復飛。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺