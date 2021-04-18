沙塵暴來襲20測站達紅色警示，颱風舒力基對水情幫助恐「期望越高，失望越大」

因境外污染物影響加上擴散條件較差，截至今（18）日上午9時，全台共有20測站空氣品質達紅色警示等級，主要集中在新竹以北及澎湖、金門等地區。環保署提醒敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，應減少戶外劇烈活動，且配戴口罩防護。

而近來中南部水情吃緊，不少人期望颱風舒力基是否有機會為台灣水庫帶來豐沛雨量。然而舒力基路徑路徑看似有威脅，其實因中央山脈的屏障，造成降雨的東、西差異。能否有紓解旱象的降雨，恐將「期望越高，失望越大。」

17日晚間沙塵暴來襲，今20測站空氣品質達紅色警示

（中央社）環保署表示，因境外污染物影響加上擴散條件較差，截至今日上午9時，有20測站空氣品質達紅色警示等級，主要集中在新竹以北及澎湖、金門；預估白天會逐漸緩和。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，截至上午9時，共20測站空氣品質達紅色警示，主要集中在新竹以北、澎湖、金門地區，另外有18測站達橘色提醒等級；西半部、花東地區空氣品質大多為普通等級。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，目前沙塵暴的沙塵通過中，只是很小的一部分沙塵往南飄，影響還是看得出來。

環保署表示，今天環境風場為東北風，清晨持續受境外污染影響且垂直擴散條件較差，西半部污染物濃度易偏高，白天垂直擴散條件轉好且境外影響逐漸趨緩，中部以北空氣品質可望改善；南部由於風速較弱，污染物可能停滯造成累積，空氣品質仍以橘色提醒等級為主；西半部須留意午後光化作用影響致臭氧濃度上升。

環保署預估，18日至20日受東北季風影響，迎風面北部地區擴散條件良好，下風處南部地區較易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；21日至23日東北風稍減弱，竹苗以南擴散條件稍轉差，有利污染物累積，午後須留意光化作用致臭氧濃度上升。

環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，減少戶外劇烈活動，且應配戴口罩防護。

環保署亦在網站上空品提醒寫道，馬公、金門地區今日所有族群應減少在戶外活動；北部、竹苗、中部、雲嘉南地區、恆春、冬山、花蓮地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

《聯合新聞網》報導，南部目前空品尚可，高雄戶外空品大多是普通等級。高雄市環保局表示，由於東北風「繞山」後，汙染物大多由新竹出海，沒有直接順著西部平原往南移動，加上南部區域目前正有背風渦旋生成，渦旋帶來的偏南風，有助於抵擋境外汙染更往南累積。

雖然高雄受影響較小，戶外空品是「普通」為主，PM2.5及PM10尚無超標疑慮，環保局仍根據預報提前進行相關措施。不過因為南部缺水，原先都會進行的街道灑水抑制揚塵，先暫停實施。

颱風舒力基今、明發展至最強，對水情幫助恐「期望越高，失望越大」

（中央社）颱風部分，氣象專家吳德榮表示，颱風舒力基預估今、明兩天發展至最強，預估22日外圍環流對東半部造成明顯降雨，但對於背風面桃園以南的水情，只是「期望越高，失望越大」而已。

根據中央氣象局網站，強烈颱風舒力基今天凌晨2時的中心位置在北緯12.5度，東經128.4度，以每小時12公里速度，向西北進行。中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，舒力基受太平洋高壓西南側的東南東風導引，向西北西轉西北朝菲律賓東方海面前進，今、明兩天發展至最強，20日緩慢減弱、但仍很強；21日後舒力基進入鞍形場逐漸轉北再轉東北，強度亦將持續緩慢減弱。

吳德榮指出，最新歐洲模式系集模擬顯示，舒力基路徑路徑看似有威脅，其實因中央山脈的屏障，造成降雨的東、西差異。22日受颱風外圍環流在迎風面的抬升作用，東半部有明顯降雨，至於背風面桃園以南，能否有紓解旱象的降雨，只是「期望越高，失望越大」而已。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天台灣附近轉乾、大氣穩定，上空有一些中層雲系，各地為多雲時晴；北、東舒適微熱、中南部白天熱，各地早晚皆偏涼；有境外移入的沙塵，西半部空氣品質不佳。

吳德榮預估，20、21日各地晴時多雲，白天熱、早晚涼；21日東半部漸有局部短暫雨，愈晚愈易有雨；22日東半部受颱風外圍迎風面抬升作用，有明顯降雨，西半部多雲時晴，白天熱、早晚舒適；23日東半部及中南部山區午後有局部短暫雨，西半部仍為多雲時晴，白天氣溫稍降。

吳德榮說，24日有短波逐漸接近，大氣趨不穩定；24日晚至25日短波快速通過，伴隨「對流性」降雨。至於能帶來什麼多少雨量、會如何分布，由於是期末的模擬，不確定性大，需持續觀察。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺