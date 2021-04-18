對「電子零組件產業」依賴不斷加深，外媒：台灣顯露初期「荷蘭病」症狀

有外媒報導台灣身為半導體製造大國，在全球晶片供應短缺時，對微小電子元件的依賴不斷加深，經濟與政治運勢也愈來愈跟電子零組件產業的景氣緊密相連，已顯露初期「荷蘭病」（Dutch Disease）症狀。

對此有中研院學者認為，台灣目前狀況跟荷蘭病狀況並不相似；中央銀行（簡稱央行）則表示，去（2020）年傳產出口不振，主要受到國外需求疲弱影響，新台幣升值並非主因。若傳產持續提升競爭力，發展高值化、數位轉型及多元生產布局，或許可降低荷蘭病的疑慮。

外媒報導：台灣、韓國已顯露初期的「荷蘭病」症狀

（中央社）外媒報導指台灣跟韓國已顯露初期「荷蘭病」症狀，不過學者認為，台灣匯率去年以來的升勢，並非由單一產業出口暢旺所造成；央行日前也發布報告釋疑，認為台灣總體經濟情勢與荷蘭病現象並不相似。

1960年代荷蘭在北海發現天然氣油田後，拜大量出口天然氣帶來貿易順差之賜，累積大量外匯，卻也因為荷蘭盾（Dutch guilder）實質匯率大幅升值，讓國內其他產業出口競爭力下降，加速去工業化的現象，後來《經濟學人》（Economist）把荷蘭面臨的問題稱為荷蘭病。

《彭博社》報導，最新研究報告指出，全球兩大半導體製造國台灣與韓國，已顯露初期的荷蘭病症狀。在全球晶片供應短缺時，兩國對微小電子元件的依賴不斷加深，經濟與政治運勢也愈來愈跟電子零組件產業的景氣緊密相連。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢受訪時表示，匯率雖然跟產業有關聯性，但新台幣去年以來的強勢升值，跟全球疫情、美國祭出寬鬆貨幣政策（QE）有關，並不只是因為台灣單一產業出口表現好所造成，認為台灣目前狀況跟荷蘭病狀況並不相似。

簡錦漢也提到，今年以來隨著美國公債殖利率回升，新台幣匯率近期有稍微走弱，強調新台幣匯率有外在環境因素影響，不能只怪在電子業身上。

央行今年第一季理監事會議報告資料也解釋荷蘭病現象。央行報告指出，台灣總體經濟情勢與當年荷蘭病現象並不相似，去年台灣電子資通訊產業出口暢旺，傳統產業出口衰退，主要是受到國際需求影響。

央行報告指出，去年疫情嚴峻，但是新興科技應用、遠距商機熱絡及消費性電子產品上市，讓電子資通訊產品出口達雙位數成長，台灣商品貿易出超也擴增至593.9億美元，是外匯市場外匯供給增加主要來源之一，帶動新台幣升值。

報告指出，傳產出口表現主要受國際需求影響，新台幣升值並不是衰退主因。長期而言，傳產與電子資通訊產品出口走勢大多同方向，且傳產業附加價值率與全球市占率也趨升，顯示產業出口兩極化表現應為短期現象。

降低「荷蘭病」疑慮，央行：宜加速爭取CPTPP及FTA

（中央社）新台幣去年以來強勢升值，傳產叫苦連天，日前也有央行理事憂心台灣將患「荷蘭病」；央行今（18）日表示，去年傳產表現不佳，新台幣升值並非主因，不過政府加速加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以及其他雙邊自由貿易協定（FTA），有助提升傳產競爭力。

央行理事日前提醒，新台幣升值的情況與當年「荷蘭病」的背景有些相似，1960年代荷蘭發現北海天然氣後，出口巨幅擴增，荷蘭幣大幅升值導致傳統產業喪失國際競爭力，加速去工業化。

央行理事憂心，目前台灣因半導體及資通訊產業出口暢旺，貿易順差持續擴大，新台幣強勢升值恐不利其他產業發展。

央行今天對此提出論述，直言去年傳產出口不振，主要受到國外需求疲弱影響，新台幣升值並非主因。若傳產持續提升競爭力，發展高值化、數位轉型及多元生產布局，或許可降低荷蘭病的疑慮。

此外，央行提醒，隨著CPTPP以及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）兩個以亞太國家為主的大型區域經濟整合，已陸續完成簽署及生效，政府宜持續加速爭取加入CPTPP及其他雙邊FTA協商，擴大並分散國內企業，尤其是傳統產業的外銷市場。協助提升傳產競爭力，建立對外經貿公平競爭的立足點。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺