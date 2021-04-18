黎智英一日兩遭判囚兼加控罪：歐美關注香港自由，中國批無權干涉

（中央社）香港壹傳媒集團創辦人黎智英上周五（16日）被加控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」以及妨礙司法公正兩項罪名，連同之前的一項罪名，案件押後至6月15日審理。

綜合報導，黎智英被加控請求外國制裁中國或香港，並協助「12港人案」被告李宇軒離開香港。

另外，黎智英因涉及「818」組織及參與非法集結罪，周五下午先被法院判囚1年後，傍晚又因涉「831」非法集結被判8個月，兩案同期執行將入獄14個月。

黎智英去年8月被警方拘捕，其後被起訴違反《港區國安法》的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，並因此一直被扣押至今。他上周五就這項罪名到西九龍裁判法院應訊。

控方上周五在庭上申請加控黎智英一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，以及一項「串謀作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的行為」，法官批准並宣布案件押後至6月15日再訊。

新增的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，指控黎智英去年7月1日至今年2月15日間，與前私人助理Mark Simon、律師助理陳梓華、「12港人案」被告李宇軒等人請求外國或境外機構、組織、人員，實施對中國或香港進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

另一項新增罪名指黎智英於去年7月至8月23日期間，在香港與李宇軒、陳梓華等人串謀，意圖妨礙司法公正，在李宇軒被警方拘捕後協助他離港。

李宇軒與其他11人因為涉及「反送中」抗爭而被警方拘捕及起訴，他們去年8月試圖搭船偷渡台灣，在中國大陸海域被廣東海警逮捕。李宇軒等8人早前在深圳服刑後被送回香港，目前由警方扣押。

與此同時，西九龍裁判法院上周五就前年8月18日和8月31日的兩項示威遊行案宣判，在「818」案中，黎智英等9人因組織及參與非法集結罪成各被判刑，其中黎智英、李卓人被判囚1年。

Photo Credit: AP / 達志影像 818案，李柱銘被判囚11個月，但緩刑2年，不用入獄。

「831」案則只有3名被告，他們是黎智英、李卓人和楊森，早前已承認「明知而參與未經批准集結罪」。

西九龍裁判法院傍晚再就「831」案宣判，黎智英被判8個月、楊森8個月（緩刑1年）、李卓人6個月。

黎智英和李卓人在此案的部分刑期與「818」案的刑期同期執行，兩人各加囚2個月，即黎智英及李卓人兩案合共入獄14個月。

Photo Credit: AP / 達志影像 李卓人兩示威罪行皆判囚，需入獄14個月。

布林肯：判決出於政治動機

（中央社）壹傳媒集團創辦人黎智英等9人遭香港法院裁定參與及組織非法集結罪名成立，並分別判處刑期。美國國務卿布林肯昨（17）日譴責這項判決是出於政治動機。

布林肯（Antony Blinken）譴責，這項判決是出於政治動機，北京和香港當局針對的只是行使受到保障權利、和平集會與言論等基本自由的香港人。

布林肯指出，這項判決是中國與香港當局破壞基本法與《中英聯合聲明》保障的權利與基本自由的又一例證，目的在消除任何形式的異議。

布林肯表示，《中英聯合聲明》是具有約束力的國際協議，確保香港高度自治，香港人享有聯合聲明與基本法所保障的權利與自由。在香港人民回應北京對這些自由與自治的攻擊時，美國將繼續與港人同在，也不會停止呼籲釋放這些因為行使基本權利而遭拘留或監禁的人。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國國務卿布林肯

中國官媒：外國無權干涉，中國人民同仇敵愾

（中央社）香港泛民主派多人被法院判處刑期，國際出現批評聲音。中國官媒《人民日報》今（18）天刊發署名「鍾聲」的評論稱其為「公道正義的體現」，「外國勢力無權干涉」。中國駐歐盟使團也發聲明護航。

《人民日報》這篇文章認為，《港區國安法》開啟了香港由亂及治的重大轉折，完善香港選舉制度優化和發展香港的民主制度，為確保「一國兩制」實踐行穩致遠和維護香港長治久安提供制度保障。

文中說，「將黎智英、李柱銘、何俊仁等長期禍害香港、危害國家的反中亂港頭目繩之以法，是法治的必然要求，也是香港民眾的共同期盼。」

Photo Credit: AP / 達志影像 4月16日「818」案判刑，有民主派支持者到法院門聲援，並高舉「五一手勢」。

Photo Credit: AP / 達志影像 上周五，法院外有數人「慶祝」民主派人士被判囚。

對於國際的批評，文章重申「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國勢力無權干涉。」

《人民日報》又表示，「對中國內政和香港特別行政區事務橫加干涉的惡劣行徑，只會激發包括香港同胞在內的全體中國人民同仇敵愾、維護香港長期繁榮穩定的堅定意志。」

歐盟（EU）外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）的辦公室警告，香港泛民主派人士遭判徒刑不僅侵犯香港的基本自由，還「影響歐盟和中國的關係」。

對此，中國駐歐盟使團昨（17）日表示「堅決反對」，要求歐盟「停止以任何形式干涉中國內部事務，以維護中歐關係健康順利發展。」

Photo Credit: AP / 達志影像 4月16日，「818」案判刑，有多國外交人員到場了解。

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責任編輯：Alvin

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