因「牛肉麵風波」請辭發言人，丁怡銘獲聘為行政院顧問

前行政院發言人丁怡銘去（2020）年因誤指台北市牛肉麵節冠軍用的是萊克多巴胺的美牛，遭店家出示未檢出證明反駁，引發一連串爭議，後請辭行政院發言人，卻在近日被發現，3月即獲行政院院長蘇貞昌聘任為行政院顧問。

對此行政院表示，蘇貞昌盼借重丁怡銘的歷練，協助政策溝通，並期待他能記取教訓，積極任事。

去年因牛肉麵風波請辭，丁怡銘獲蘇貞昌聘為行政院顧問

（中央社）前行政院發言人丁怡銘去年因牛肉麵風波請辭後，近日獲行政院長蘇貞昌聘任為行政院顧問。行政院發言人羅秉成說，蘇貞昌盼借重丁怡銘的歷練，協助政策溝通，並期待他能記取教訓，積極任事。

據指出，丁怡銘為13職等的行政院機要顧問，月薪約新台幣11萬元。

丁怡銘去年11月12日在行政院會後記者會，於回應台北市長柯文哲提出萊豬爭議時表示，台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊克多巴胺的美牛，不過，店家出示未檢出萊克多巴胺的證明，引發一連串爭議，請辭行政院發言人。

蘇貞昌近日聘任丁怡銘為行政院顧問。羅秉成表示，丁怡銘在政策研究與宣傳的專業領域，具備中央與地方政府的豐富歷練。這次聘任主要在借重丁怡銘的專長與經驗，希望能提供院長相關諮詢意見，協助政策研究與溝通事宜。

羅秉成說，蘇貞昌期待丁怡銘經歷先前事件後，記取教訓，積極任事，善盡政策幕僚的職責，並襄助各項政務的推動。

《中廣新聞網》報導，丁怡銘去年11月行政院會後記者會，回應台北市長柯文哲提出萊豬爭議時，誣指台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊牛，遭店家出示「未檢出萊克多巴胺」的證明打臉。事後丁怡銘買牛肉麵向店家賠罪，卻又被發現購買發票上打了行政院統編，遭質疑報公帳道歉沒誠意。

一連串爭議後，丁怡銘請辭行政院發言人。

Photo Credit: 中央社 去年11月，時任行政院發言人的丁怡銘（左）指台北市牛肉麵節冠軍店家使用萊牛，店家出示未檢出證明反駁。行政院長蘇貞昌（中）除現身致歉，還親赴業者店內消費

《蘋果即時》報導，對此國民黨立委李貴敏質疑破壞文官體制。李貴敏表示，因日前聽說丁怡銘回鍋政院任職，因此3月底時向行政院詢問丁怡銘人事案資料，若人事案非事實也不希望丁怡銘被冤枉，所以向政院求證，但辦公室接洽過程一波三折，政院不同窗口就有不同回應，一開始說非業管，等到負責人回電後，卻只因涉個人資料保護法所以不能給相關資料。

李貴敏批評，立院監督不應用個人資訊保護為由被政院迴避，因為丁怡銘回政院任職非個人私事，而是行政院所屬的公務範圍，何況《立法院職權行使法》規定，除非有關國家安全，否則都可以進行監督，政院就是拒絕回應，迴避立法院監督，顯見整個國家已經失控。

《聯合新聞網》報導，對於有立委提出質疑，行政院發言人羅秉成回應，行政院一直以來都有以「機要」與「資深事務官」方式，分別進用和任用顧問，前者為隨首長進退的機要職的顧問，與公務員系統不同。兩類人員相輔相成，分別協助行政院推動政務。

行政院於今年3月聘用丁怡銘擔任十三職等顧問一職，和過去不同政黨執政時所進用的機要人員，均依上開辦法及程序辦理。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺