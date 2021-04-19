AZ疫苗今起開放民眾自費預約接種，費用600元以下

牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）公司研發的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗，中央流行疫情指揮中心於今（19）起受理有出國工作、留學需求等民眾預約自費接種，目前31家醫療院所已有15家公告費用，民眾可上網查詢。

日前高雄民生醫院遭投訴祭出獎勵金，鼓勵醫事人員接種疫苗。指揮中心發言人莊人祥回應這並非指揮中心要求，應是醫院好意的做法。民生醫院說，是鼓勵同仁接種，對於「無意願者」，並無「處罰」，媒體報導會影響考績等情事並非事實。

今起受理自費預約、21日開打，接種費用已設上限

（中央社）牛津AZ疫苗今天起受理有出國工作、留學需求的民眾預約自費接種，21日開始打。指揮中心發言人莊人祥昨（18）天表示，目前31家接受自費接種的院所已有15家醫院公告費用，可上網查詢。

武漢肺炎的公費疫苗自12日起開放第1至第4順位接種，包括醫療院所工作人員、防疫人員、航空機組員、防疫計程車；也於今天開放有出國需求的民眾預約自費接種，每人每劑收取掛號費、診察費、注射費約新台幣500至600元，21日開打，目前台灣只有一種廠牌，即牛津AZ疫苗。

指揮中心發言人莊人祥昨天下午在疫情記者會中表示，依規定，地區醫院收費上限為500元、區域醫院550元、醫學中心600元，截至昨天下午1時，已有15家醫院在網站上更新疫苗收費，民眾若被收取超額費用，可以向指揮中心反應。

莊人祥也建議，民眾未來若有出國工作等需求，或是面臨高風險工作，建議先接種現有疫苗，儘早獲得保護力。

根據各醫院網站，台大醫院、三軍總醫院、亞東醫院接種一劑價格均為新台幣600元，其餘資訊可至指揮中心自費接種院所網頁查詢。

外傳有醫院祭出獎勵金，鼓勵醫事人員接種。莊人祥說，這應該是醫院出自好意的作法，並非指揮中心要求，也從未強迫民眾接種，呼籲民眾接種前應自行權衡利益得失。

《中央社》報導，牛津AZ武漢肺炎疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，疫情指揮中心前（17）天宣布，允許單日僅打一瓶疫苗的院所，單瓶接種8人即可；單日一瓶以上者，最後一瓶可僅施打6人。

陳時中受訪時指出，原本一瓶10人份的疫苗，目前平均能讓10.6、10.7個人接種，隨著能夠施打的院所增加，有些地點沒辦法湊到剛好的施打人數，因此決定適度放寬規定，讓大家施打更方便，對推廣疫苗注射也有幫助。

護師工會憂：競賽恐讓醫事人員陷入同儕壓力，形成另類職場霸凌

（中央社）高雄民生醫院遭投訴舉辦AZ疫苗接種比賽。台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳質疑，形同變相強迫打疫苗。民生醫院說，是鼓勵同仁接種，對於「無意願者」，並無「處罰」，媒體報導會影響考績等情事並非事實。

牛津AZ的武漢肺炎疫苗3月22日開打，截至4月15日累計3萬2000多人接種，衛福部長陳時中坦言「打氣不旺」，將持續擴大開放接種對象，也將於21日開放自費接種。

外傳高雄民生醫院為了提高醫護接種率，舉辦疫苗接種競賽，以科室為單位參加，前3名隊伍可獲價值新台幣1000元至3000元禮券一事，引發醫界討論。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳昨天接受記者電話聯訪時表示，4月初接獲投訴指出，高雄民生醫院為提高疫苗接種率，竟舉辦疫苗接種競賽，以各科室施打率為依據進行評比，活動目的更出現「督導」院內人員「務必」完成接種等字眼，變相強迫醫護接種疫苗。

陳玉鳳認為，舉辦類似競賽恐讓醫事人員陷入同儕壓力，擔心不參加可能影響團隊，形成另類職場霸凌，甚至令醫護人員憂心影響個人考績及獎勵金。

不只如此，陳玉鳳也指出，目前醫護接種後若因發燒等症狀無法上班，可能面臨無薪假，很多人只好吃退燒藥、阿斯匹靈，盡可能避免發燒或血栓事件發生，但這畢竟是一款新的疫苗，長久下來有哪些副作用還不清楚，若靠藥物壓下症狀，未來出現問題很可能被歸因於「個人體質」求助無門，認為政府不應將接種疫苗後的風險轉嫁到醫護人員身上。

指揮中心發言人莊人祥昨天下午被問及此事時表示，獎金是醫院主動提出，並非指揮中心要求；「疫苗假」方面因事涉給薪問題，目前仍在研議中。

民生醫院：沿用以往「鼓勵」方式，並未「處罰」無意願接種者

高雄市立民生醫院昨天聲明指出，醫院工作人員接種疫苗比率與群體免疫、病人安全息息相關。民生醫院是公辦公營醫院，更是指定應變醫院，在高雄市傳染病應變整備體系中的定位如桃園市的部立桃園醫院。為防止院內員工因為照護病人或是執行採檢任務受到感染，引發社區傳播的風險，所以沿用以往「鼓勵」全院員工接種流感疫苗的活動方式，鼓勵各科室同仁相約排程接種疫苗。

高雄民生醫院強調，對於「無」接種意願者，並未有「處罰」作法，媒體報導影射影響考績等情事並非事實；109年考績已過考績委員會決定，110年考績言之過早。

高雄民生醫院指出，對於接種疫苗後因出現明顯副作用而影響工作者，也可在醫師診治評估後，給予「公假」休養。

高雄市府衛生局回應，在目前指揮中心鼓勵的接種對象之外，尤其指定隔離醫院或高風險科別等醫事人員或醫護、清潔人員等，都要加強風險溝通，以促進接種意願。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航