菲利普親王之死：口不擇言的老傢伙，是大英帝國往日榮光的代言人

一個高齡99歲的老人家過世對任何人來說都不足為奇,但菲利普親王(Prince Philip, Duke of Edinburgh)之死,卻為英國提供了一個機會,把國旗披上陷入熟悉的往事,懷念起過去大英帝國的軍事榮耀。

親王作為光榮過往的代言人

對大多數英國人而言,「悲痛」並不是因為女王古怪年老的丈夫去世,而比較像是一種失去代言人的哀傷,因為在某種意義上,菲利普親王是英國褪色榮耀的象徵。英國在上個世紀克服看似不可能的賠率贏得兩次世界大戰,這種勝利提醒人們,過去幾個世紀來殘餘的大不列顛帝國榮耀。

菲利普親王可以說是代表了英國人記憶中光榮的帝國時代,儘管事實並不支持這種記憶:沒有美國的幫助,兩次世界大戰都不會贏,而大不列顛帝國也由於缺乏資金作為後盾而不斷衰退。

不要誤會我的意思,菲利普親王不是一個毫無頭腦的上流社會人士,實際上他是個有點讓人喜愛又聰明的人,他很清楚他的工作是什麼,該怎麼行事。關於性別或是種族,他有許多不恰當卻也不至於罪不可赦的評論,這在英國國內其實是很受歡迎的。有時我甚至猜想,他這些政治不正確的評論,也許是一種迎合喜歡尖酸諷刺英國人的策略。

他的特質就像是顆未經雕琢的鑽石(Rough Diamond),或是一個有點狡猾的流氓,但心地善良討人喜歡,英國人是很吃這一套的。

英國女王和菲利普親王在2002年到澳洲進行正式訪問時,我是路透社南太平洋的總編輯,責任區域包括了澳洲,紐西蘭和南太平洋各個島國,總部設在雪梨。當我知道他們會訪問許多地方時,我不得不做出決定,就是在我微薄的編輯部預算中撥出一筆不算少的經費,讓文字和攝影記者亦步亦趨跟著他們。

作為新聞記者,我知道菲利普親王可能會不經意說出一些話成為世界頭條新聞,因此絕對不能做的一件事,就是錯過菲利普親王任何「不適當」的發言。

果不其然當他在昆士蘭州北部觀賞一場原住民表演後,對表演者提出他的疑問:「你們還會彼此互相扔長矛嗎?」澳洲對原住民議題非常敏感,所以這個發言想當然爾引起軒然大波,但是也有人解釋,他觀賞的表演包括投擲長矛,因此這個老先生是開玩笑地如此發問,尤其他在說這句話時如喜劇演員表演般停頓了一下。我個人認為他開玩笑的可能性比較大。

菲利普就是個「小伙子傑克」人物

他所謂的失言不計其數,這只是我個人唯一一次的親身經歷,我不打算深入探討其他脫線事件。我認為菲利普親王是個喜歡開玩笑打屁的小伙子傑克(Jack the Lad)類型的角色,但他同時也十分盡責地負起輔佐女王、王室配偶的職責數十年。

傳統上英國人對「小伙子傑克」這種角色十分喜愛,因此菲利普親王為何受歡迎很容易解釋,加上他對備受愛戴的女王和國家極度忠誠,有英國人引以為傲的無禮尖酸幽默感,並且從事慈善工作不遺餘力。這種喜愛是有跡可尋的,不少英國人至今仍然經常沉溺並且牢牢抓住過去的輝煌,就好像這在今天也意味著什麼一樣。於是菲利普親王種種政治不正確的發言,很大一部分都被原諒了。

渴望得分的政治人物也很快地利用他的過世大作文章,因為他們充分了解民眾的心態,喜歡拿自己和前英國首相邱吉爾(Winston Churchill)類比的現任首相強森(Boris Johnson)就是一例。強森曾在國會中開玩笑形容,菲利普親王的言行就像偶爾自駕馬車,無所顧忌地穿越外交禮儀。在菲利普親王過世後強森則表示,那些不恰當發言都只是為了打破冷場,讓大家發笑氣氛熱烈而已。

請注意,口無遮攔的強森曾經公開表示,伊斯蘭婦女的穿著看起來就像是個郵筒,因此他很可能在暗示自己的失言和菲利普親王是同一模式。但基於我對強森的長期觀察,我認為他的發言比較可能來自種族歧視,而不是單純的開玩笑。強森試圖做一個「小伙子傑克」,不過無法和菲利普親王相提並論。

有趣的是,強森在唐寧街10號首相官邸前公開致悼詞時,援引了第二次世界大戰的記憶。他說菲利普親王是二次世界大戰中在馬塔潘角(Cape Matapan)服役的最後倖存者之一,他在西西里戰役中表現英勇,因思考敏捷而拯救了他服役的艦艇。菲利普親王更是把當年服役的準則,運用於戰後的的各項變革之中。

身為憤世嫉俗的記者,我認為這無疑是強森精心算計的政治舉動,因為他非常清楚這個訊息對英國人民是多麼強大的力量。對女王忠誠,顧家的好男人,熱衷慈善事業……不對不對,這不夠,讓我們把戰爭扯進來吧,因為那會立刻喚醒英國人的記憶!

他是對的,因為英國人的確會因此有共鳴,我甚至可以說這就是強森成為英國脫歐首相的方式:鼓吹英國光榮的歷史,雖然那都是過去式了。光輝的過去在英國是可以隨時運用的強大力量,尤其目前更能在廣大群眾中鼓動愛國主義和善意。

王室的肥皂劇仍繼續中

女王仍然代表著英國光榮過去的連結,但不要忘記,她帶領的王室是歷史上播出時間最長的真實肥皂劇,這也是英國王室成為全球頭條新聞的原因。英國有自己對王室的熱愛,同時也與世界分享他們對這肥皂劇的迷戀。

菲利普親王的去世在全世界幾乎都是頭條新聞,為什麼呢?因為這是他的孫子哈利王子(Prince Harry, Duke of Sussex)和妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)接受美國名主持人歐普拉(Oprah Winfrey)訪問後的續集。那個專訪在我看來,即使最糟的實境節目,也不可能編造出更糟的文化衝突,因此英國人罵聲連連其實不足為奇。

這兩個事件讓英國王室保持了世界頭條的地位,英國和世界各地的觀眾讀者,樂此不疲。

然而英國王室從來沒有什麼不同,數百年來他們一直處於爭議之中。從古代殺人的國王和王后、離婚、退位,各種醜聞從不間斷。進入現代,則有人們熟悉的王儲查爾斯(Charles, Prince of Wales)與卡蜜拉(Camilla, Duchess of Cornwall)的婚外情,導致他與黛安娜(Diana, Princess of Wales)的婚姻破裂,跟隨而來黛安娜在巴黎公路隧道中車禍過世,女王另一個兒子安德魯親王(Prince Andrew, Duke of York)身陷戀童癖指控,黛安娜的兒子娶了離異的二線美國女星,他們遠赴美國並且指控王室成員是令人討厭的種族歧視者。

說真的,即使你和一群肥皂劇的編劇坐下來討論,也無法寫出這樣的劇情。

對反對王室制度的我而言,菲利普那個口不擇言的老傢伙的確是有些讓人喜愛的。我喜歡他古怪的幽默感,即使這種幽默有時不合時宜,更不符合當今的政治正確性標準。在這方面,我相信大多數的英國人和我有類似的看法:他的英式幽默感也許不恰當,但有惡意嗎?沒有。

有肥皂劇本質的英國王室對我沒有吸引力,但我可以想見,再怎麼平淡而平凡的普通電視肥皂劇都能吸引到觀眾了,有歷史的英國王室真人肥皂劇,一定更有魅力。

這會一直到英國女王死後,才會真正發生變化。屆時歷史的成分將一去不復返,剩下的只有單調的肥皂劇。現代版本中年輕卻缺少魅力的王室成員,他們的吸引力連菲利普親王等角色的一半都不及。從這個角度看來,菲利普親王是英國王室時代即將結束的前奏曲,真正落幕,則會在英國女王過世那一天。

英國女王伊麗莎白二世,現年94歲(再幾天就滿95歲)。

