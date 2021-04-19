美再制裁！「多晶矽」若成為下一個新疆棉，全球太陽能產業恐斷鏈

《經濟日報》指出，繼新疆棉事件打亂各服飾品牌在中國市場的布局，現在美國再次以中國政府侵犯人權為由，重拳制裁新疆太陽能供應鏈，更成為科技界高度關注焦點。業界人士分析，新疆的「多晶矽」原料產能占全球近五成，一旦遭到出口限制，勢必牽動全球太陽能供應鏈敏感神經，在今年上半年之前，上游原料價格將可能持續居高不下。

多晶矽是什麼？

矽材料是太陽能電池產業最重要的基礎原料，主要可以分為單晶矽（a-Silicon）、多晶矽（Poly-Silicon）和非晶矽（Amorphous silicon）三大類，單晶矽轉換率最高，多晶矽次之，非晶矽的轉換效率最低。

太陽能電池產業中，「多晶矽」與「單晶矽」這兩種材料占太陽能晶片整體市場的九成為主流，其中多晶矽太陽能電池的光電轉換率，比單晶矽太陽能電池略低，但生產成本較單晶便宜，因此「多晶矽」是全球太陽能電池的主要材料。

以「結晶矽」作為太陽能電池主要材料，國內外太陽能大廠如Sharp、Q-Cells、Kyocera、BP solar、無錫尚德、茂迪、昱晶、益通、聯合再生等生產。結晶矽太陽能電池成本中，「矽材料」即佔成本7成以上，因此上游「矽材料」的價格影響性高。

「多晶矽」製程較便宜可截為正方形，舖設時可達最大面積利用及吸收。也因製程簡單成本較低。多晶矽太陽能電池由於使用純度較低的多晶矽為原料，例如生產半導體用晶圓中所生產之廢料，故原料成本低。

多晶矽本來主要生產工廠主要集中在歐、美及日本等國家，前7大公司為美國Hemlock Semiconductor、德國Wacker Chemie、挪威REC、日本Tokuyama、美國MEMC、日本Mitsubishi、日本Sumitomo-Titanium，供應了全球5成以上的多晶矽量，後中國太陽能產業崛起，多晶矽供需產生變化，目前全球太陽能多晶矽有8成來自中國。

國內投入多晶矽業者，有中油、台塑、福聚（李長榮＋億光）、台聚（環球半導體）、山陽（台灣半導體）、茂矽、茂德、元晶、旭晶、科風、聯源光電以及太陽光電等公司相繼宣佈投資計畫。

根據太平洋綠能調查，指出台灣太陽能廠商數量為314家，就業人口超過20,500人；產值為上看數千億元，且太陽能發電量已經超過再生能源一半的比例，台灣是全球第2大太陽能電池生產國。

目前面臨困境的太陽能產業都屬於中上游廠商，面對開發中國家低成本的競爭，訂單數量減少，導致上游產業面臨倒閉的風險，許多國家投入太陽能產業，讓上游產能大幅增加，對整個產業的發展是正面影響。而此時最大的受益者，就是能用低廉價格買到材料的下游廠商，掌握了太陽能技術的台灣，擁有擴展下游產業的優勢，可以在技術研發及經營電廠上展開布局，只是面臨產業轉型時，必須做好全面的布局，才能減少投資風險。

新疆的「多晶矽」若受制裁 上游原料價持續飆升

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，美國及歐盟等西方國家，早前已就新疆議題，對新疆實施貿易管制，包括立法禁止進口新疆生產的棉花及番茄。而目前有關國家正擬擴大禁令，將多晶矽納入下一個管制對象。多數供應商憂累自身被納為制裁對象，受到牽連。

《香港經濟日報》指出，供應鏈組成結構使得太陽能產業難與新疆脫鉤。多晶矽生產過程中，能源的高損耗是其最大成本，而新疆則擁有多座低成本燃煤電廠，因而得以成為生產多晶矽成本最低的地區。

目前全球太陽能多晶矽有8成來自中國，主要供應商為大全新能源、新特能源、協鑫集團及East Hope；只有20%多晶矽源自非中國地區。中國亦掌握有關供應鏈的其他部份，包括晶圓生產和面板組裝。

香港大和證券（Daiwa Capital Markets）分析師Dennis Ip稱，業界難以避免採用新疆多晶矽，若美國真要制裁，對太陽能產業發展非好事。

美國太陽能產業協會（SEIA）早已建議業者於今年6月前遷出新疆，並建建追蹤系統，以確保其採購產品與涉疆爭議無關；亦有投資顧問警告，美國當局的對新疆太陽能業的制裁令或將出台。新疆2座多晶矽工廠去年底發生事故停工，加上今年3月起全球太陽能下游廠均在搶購原料料，令多晶矽價格持續飆升。

面對新疆風波，中國外交部發言人趙立堅早前曾表示，新疆是積極勞動就業政策，維護各族群就業的基本權利。少數民族簽訂勞動合時，根據自己的意願選擇職業。強調中方已多次澄清，但一些國家卻對真相充耳不聞，而且基於謊言和虛假信息，出台針對別國的所謂措施，在事實和道義上根本站不住腳，只是少數政客的鬧劇。

《聯合報》引述《環球日報》指出，在美上市的新疆大全新能源副董事長張龍根否認強迫勞動的指控。他表示，與棉花不同，中國的光伏產業是全球光伏產品供應的主力軍，對美已具備很強的產業優勢，美國針對新疆的打壓並不會給中國光伏產業鏈帶來任何實質性的影響。

《經濟日報》報導，新疆太陽能供應鏈事件可能影響台灣太陽能產業嗎？國內太陽能模組業者認為，短時間對台灣影響不大，目前國內並無太陽能矽晶片製造商，頂多是做多晶矽原物料買賣；但長時間來看，對模組廠會有成本壓力。

模組業者進一步分析，現階段產業鏈「上肥下瘦」，多晶矽、玻璃、鋁框等上游原物料不斷漲價，造成下游電池片、模組成本上升，但模組廠為了獲得系統客戶的訂單，不敢貿然漲價太多，目前模組成本即使較過往上漲，但對客戶報價仍相當謹慎。

模組業者認為，從過去經驗來看，太陽能上游原物料不太可能持續漲價，預料下半年可能緩解，現在看來新疆事件偏向政治操作，短時間內雖然有影響，但長期來看，最終仍必須回歸市場供需機制，認為不必過於憂心。而投資人都要注意市場上短期風險。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航