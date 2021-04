排華情緒、仇恨犯罪、模範少數⋯⋯這些英文怎麼說？

看完影片後,相信大家都有很悲傷憤慨的感覺吧!那麼想要更深入了解、協助改善現況,讀懂第一手新聞中的關鍵字也是很重要的唷。今天希平方幫大家整理了「仇視亞裔、排華」相關的英文詞彙,一起來學習吧!

「仇視亞裔、排華」相關的英文詞彙

hate crime

這裡是「名詞 + 名詞」的用法。hate crime的翻譯為「仇恨犯罪」,通常指的是因為種族、信仰、性向的不同而對某族群感到怨恨,進而採取暴行。例如:

Hate crimes are still rampant now in the post-pandemic period.(仇恨犯罪在如今的後疫情時代仍然十分猖獗。)

Those who are racially profiled have a higher motivation to commit hate crimes.(被種族歸納的人擁有比較高的動機犯下仇恨犯罪。)

※註:種族歸納指的是因為膚色而常被當成犯罪嫌疑人的人,通常是有色人種會面臨的困境。

anti-Asian sentiment

sentiment為名詞「情緒、觀點」,因此anti-Asian sentiment指的就是「排華、仇亞的情緒」。來看個例子:

Anti-Asian sentiment rises in school since the outbreak of the coronavirus pandemic. It is reported that violence towards Asian students has surged.(自從新冠疫情爆發後,校園內的排華情緒也升溫了。據報導,亞洲學生遭受暴力的情況激增。)

model minority

這個詞大家可能有點陌生。model指的是「模範、典範」,而model minority為「模範少數」,指的是那些社會上的少數族群,雖然飽受壓迫歧視,但仍取得非凡的成就和地位。但是這個標籤反而會加深種族歧視,也會讓亞裔人士備感壓力。來看個例句:

A common model minority myth about Asians is that we are diligent, academically successful, and usually good at math.(大家對於亞洲人很常見的模範少數迷思是我們很勤奮、學業表現優異,而且通常數學很好。)

bamboo ceiling

大家可能有聽過「玻璃天花板(glass ceiling)」,而bamboo ceiling的概念有點類似,指的是亞裔美國人難以升遷、取得高階主管位置的困境。例如:

The bamboo ceiling prevents Asian Americans from getting a promotion or reaching the C-suite.(竹子天花板阻礙亞裔美國人升遷或成為高階主管。)

exclude

自從肺炎疫情爆發後,很多地方都湧現了排華浪潮,店家相繼禁止亞洲人進入。這種「排擠、排斥在外」的動詞叫做exclude,那麼被排除於某地之外,則會寫成be excluded from somewhere。例如:

Many Asians are excluded from diners and stores in the U.S. They are considered to carry and transmit the virus.(在美國,很多亞洲人被餐館和商家排除在外。他們被認為會攜帶和傳染病毒。)

exclude也有「退學、開除學籍」的意思,例如:

Sam was excluded from school because of his disruptive behavior.(Sam因為破壞行為被學校開除。)

希望今天教的單字會讓大家更快看懂國際新聞。

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【看時事學英文】停止仇視亞裔!「模範少數」、「排華情緒」英文怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航