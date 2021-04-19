泰國爆發第三波疫情：曼谷急建臨時醫院解病床荒，但醫療人力與器材仍告急

（中央社）泰國爆發第三波新型冠狀病毒疫情，14日起連續6天單日新增逾千起病例，各地病床不足，疫情爆發點曼谷加緊設立臨時醫院，增加床位收治輕症患者，以減少醫療體系的負擔。

泰國今天新增1390例2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，武漢肺炎）確診病例，至今累計達4萬3742例，其中104人死亡、2萬8787人康復出院、1萬4851人住院治療中。

疫情持續升溫，確診病例數居高不下，泰國的衛生醫療體系正面臨挑戰，全國各地傳出病床不足的問題，例如替清邁聯隊踢球的足球員波恩（Boworn Tapla）12 日確診，隨後他的太太和兩個女兒都確診，但都等不到醫院病床，波恩只好透過社群媒體公開求援，最後全家人都順利進入醫院治療。

目前泰國政府規定只要檢測確診，就必須入院治療，像波恩這樣的名人可以儘快獲得床位，一般民眾可沒那麼幸運，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，國家衛生安全辦公室秘書長加德（Jadet Thammathat-Aree）表示，目前約有700名確診者等待入院治療。

衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）要醫院和飯店儘快合作啟動「飯店式醫院」（hospitel）服務，收治輕症患者，同時醫院要增設加護病床，以面對接下來2週可能增加的重症患者。

泰國政府已下令要各府提供2萬5000個臨時床位，若病床數真的不足，衛生部不排除讓確診的輕症獨居民眾在家自主隔離治療。

第三波疫情由曼谷爆發，曼谷和周邊地區確診人數持續增加，曼谷和近郊各府的病床數告急，曼谷市政府加緊腳步在曼谷近郊設立4所臨時醫院。

其中一處臨時醫院由曼谷體育場（Bangkok Arena）改建，今天開始正式收治輕到中症的病患。曼谷市長阿斯文（Aswin Kwanmuang）昨天到曼谷體育場視察工程進度。

阿斯文接受中央社訪問時表示，曼谷體育場可提供約450張床位，曼谷4處臨時醫院加起來約可提供1650個床位，加上軍、警提供以及各大醫院的床位，曼谷市有能力承接5000到6000名病患。

阿思文說，現在疫情是比較嚴峻，但還不到讓民眾在家自行隔離的時候，他也估計不會到這個程度，政府從昨天開始限制商業活動和人群聚集2週，他相信這段期間疫情會緩解。

泰國政府16日公布限制措施，全國從18日起到30日關閉娛樂場所如夜店和酒店；禁止50人以上集會；學校改成網路上課。18個被列為紅區的府禁止在餐廳內消費酒精飲料；百貨公司、商場和餐廳營業時間只能到晚間9時；24小時營業便利商店從晚上11時到翌日凌晨4時必須關店。

曼谷市醫療局長蘇善（Suksarn Kitisupakorn）受訪表示，醫療人員正在打一場跟病毒對抗的戰爭，從現在每天新增的數字來看，疫情可說相當嚴重，各醫院正在盡全力從不同的部門調動醫療人員到治療武漢肺炎的部門。

蘇善說，醫療人力缺乏是一個問題，各醫院都要加重輪班頻率，工作強度更大，醫療器材也缺乏，醫院需要私人機構捐助醫療器材，政府從國外購買的一些器材，現在也需要繼續補充。

泰國今年1月初爆發第二波疫情，經過政府實施多重管制措施後，疫情逐漸趨緩。不過泰國政府4月4日宣布新增71起在曼谷及周邊多個府娛樂場所的確診病例，隨後疫情往全國擴散。

近日確診人數持續攀升，單日新增確診數從11日開始到13日連續3天超過900例，14日到19日每天新增確診數都超過千例，18日新增確診數1767例，更創下自去年初疫情爆發以來的單日新增紀錄。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為4月14日，檢疫人員在曼谷的觀光景區考山路為民眾測量體溫。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範