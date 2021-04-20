台灣距離真正的權力間制衡甚為遙遠，並非廢除監察院可以解決

文：黃靜芬（現為文書處理人員，曾任社運工作）

一直以來政壇都有一種迷思，認為消滅監察院，台灣就邁向正常的民主國家。然而從研考體系發展可以知道，雖然表面上看起來立法院或監察院有在監督、制衡行政，卻是透過研考體系主動將案件錄案列管的緣故，立法或監察，其實缺乏武器來迫使行政屈服。

也就是說，從憲政實務來看，更重要的問題或許是「權力制衡」要存在，但立法、監察可能都沒有制衡武器。

像是年金改革後，退軍能不能辦優惠存款（即俗稱的18趴）的法律爭議，歷經第五屆監察院糾正、立法院外交及國防委員會臨時提案要求，對年改法律究竟如何解釋各執一詞，而行政部門的國防部，竟也不深究誰對誰錯，就直接改變辦理方式。

這個事例或許可以說明，權力間制衡是不存在的，立法或監察的要求，跟主管在會議上要求的列管事項一樣，行政部門實際上並不受制衡。

威權背景的研考體系，代替權力間制衡

我國的研考體制緣起非常威權。蔣中正力推的「行政三聯制」，是用計畫—執行—考核的流程來控管績效，推動重要政策。

而於1969年成立研究發展考核委員會，某種程度是國民黨在大陸時期，政黨組織中「政黨工作考核委員會」的複製。根據研考會相關創會論述，蔣認為政務官及事務官都要從三民主義的信徒淬鍊出來，1970年和1977年，研考會也分別設立了「立法委員質詢案件」以及「監察院案件」的列管系統（規定於「行政院與立監兩院聯繫注意事項」），並要求各級中央、地方機關如法炮製設立內控規定。

事實上，就連監察院的內規「監察院業務管制考核實施要點」第四點第三項，也要求要把公文寄給國家發展委員會（組改後承接了研考會的業務）。

Photo Credit: 中央社

也就是說，研考體系設立一套監控方法，替行政長官注意來自立法、監察而來的危機，而不是立法或監察手上有什麼武器可以逼行政就範。我國的五院體制，特別是行政要同時應付來自立法及監察的挑戰，常常被認為疲於應付難以負責，但憲政運作的實像反而可能是「制衡無力」，在行政主動配合下勉強維持表面和平。

退軍優存如何停辦，如同煎魚說變就變

年改後，國防部應該如何依據2018年修正通過的「陸海空軍軍官士官服役條例」（以下稱軍士官條例）辦理優惠存款停辦，前後監察院及立法院都，以委員會的決議要求國防部，但卻做出恰巧相反的見解，國防部也竟然來一次改一次。

2020年4月23日監察院國防及情報委員會通過糾正案，認為軍士官條例規定年改前的退軍18%，如果再任公職超過委任一職等薪水，就要停發（§34I、§46III）；既然如此，年改後的退軍就應該比照這個標準停辦優惠存款。

國防部收到糾正案後照辦。

然而，2020年10月7日立法院外交及國防委員會朝野立委臨時提案，認為相同的法律條文，意思應該是年改後退軍沒有規定要依委任一職等標準停辦優惠存款，所以應該不停辦。

在此本文無意深究哪一個見解才是對的，但國防部一收到這個臨時提案，就又回復原本辦理方式。甚至有媒體報導指出，國防部長回復不停發優惠存款決定後，受到長官責難，認為立法院外交及國防委員會的臨時提案與政策方向不符，國防部不應配合。國防部長則表示，若要再更改（從不停辦優惠存款再次改為停辦）需上級機關行文，只是最後上級機關終未行文。

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從憲政運作的立場來看，監察院糾正案與立法院委員會臨時提案，都是一種監督制衡的方式，也都不是行政部門自己的意志，不一定會被遵守。權力間制衡意義在於「監察院及立法院在制度上有依據時，能否逼行政部門就範？」尤其這個爭議中，依據的法條都一樣，只是立監二院對法條文字解讀不同，換句話說，只有一種答案是對的，但是行政部門只是看時間先後，哪個時間上最靠近就照哪個辦理，甚至如果上級願意行文，政策如煎魚就可以再翻一次。

從此可證，表面上國軍優惠存款再任公職是否停發，雖然上升成三院之間不同的意見、衝突，但實際卻是先來後到，哪一院的公文是最新的，就照最新的來做。議會的監督、有無合法的調查，效力竟然都跟行政長官在會議上的指示一樣。

從憲政的角度來看，此例顯示台灣距離真正的權力間制衡甚為遙遠，這問題或許並非調整立監二院權限或廢監院可以解決，而是無論哪一個權力對行政的「制衡」，都應該要強化。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航