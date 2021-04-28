《倍萬自愛》：有蘇東坡這樣的老闆，不但工作不無聊，還能鍛練文筆呢

文：衣若芬

財務行政

東坡在中央任職七年，任地方官十八年，他反對王安石變法的理由，就是新法為富國強兵而「與民爭利」，和他主張「藏富於民」的觀點背道而馳。可以說，東坡跌入的大坎，歸因於財務行政管理的問題。本書且不談歷史政治的細節，只提個人能實現借鑑的層面。東坡如何理財？ 如何處理職場中對上司和對屬下的關係？

一、量入為出

東坡生於小康之家，薄有祖上田產，母親經營絲綢生意，對於理財應該不陌生。他二十五歲進入公職體系，有固定的收入，烏臺詩案一擊，將他從六品官的知州降革到從八品的「檢校尚書水部員外郎充黃州團練副使」，奪去他的行政職權，首當其衝的，便是薪資驟減。他給秦觀的信裡，談了在黃州怎樣解決經濟的困難：

初到黃，廩入既絕，人口不少，私甚憂之。但痛自節儉，日用不得過百五十。每月朔便取四千五百錢，斷為三十塊，掛屋梁上，平日用畫叉挑取一塊，即藏去叉，仍以大竹筒別貯用不盡者，以待賓客。此賈耘老法也。度囊中尚可支一歲有餘。

東坡說，這是湖州隱士賈收（耘老）教他的辦法。每個月初一取出四千五百錢，分成三十份，掛在屋樑上，每天只能用一百五十錢，如果一百五十錢有剩餘，就另外拿大竹筒存起來，做為接待客人的花銷。這樣大概可以撐個一年多。

四千五百錢相當於北宋城市消費的偏下水平，黃州地處偏僻，物價稍低，當時東坡家眷共有十多人，一天一百五十錢，平均一人十五錢，比一般一人每天基本開銷二十錢還少，真的是像東坡說的「痛自節儉」了。

東坡衡量個人資產，把錢分散在不同帳戶，而且「專款專用」，不致於入不敷出，這種基本的理財方式樸素而實在。

在理財工具鮮少的北宋，東坡能配置的投資只有土地。他幾次提到在陽羨（宜興）有田產：「買田陽羨吾將老」、「陽羨姑蘇已買田」。他離開黃州以後，上奏朝廷，說到自己「無屋可居，無田可食，二十餘口，不知所歸，饑寒之憂，近在朝夕。……臣有薄田在常州宜興縣，粗給饘粥，欲望聖慈，許於常州居住。」

被貶廣東惠州，東坡想在此地終老，便築屋於白鶴峰。遷入新居不久，新的詔令又將他貶去海南島。東坡從海南島赦回，請友人幫忙尋覓合適的土地做為告老居處。所以，東坡儘管晚年生活條件不佳，倒還不致於一貧如洗。

二、向上管理

我做系主任的心得之一，是明白「管理」不外乎「錢」和「人」。不論你是否擔任主管，人際溝通都很重要。職場的情商依職務和位階有不同的對應，我們可以概分為「向上」和「向下」兩種情況。彼得．杜拉克（Peter Drucker，一九○九－二○○五年）說：「你不需要喜歡或佩服你的主管，你也不需要痛恨他。但是，你必須要管理他，好讓他變成你達成目標、追求成就與獲得個人成功的資源」。「向上管理」（Managing up）的終極目的，是獲得主管的信任，甚至改變他，進而兩人合作共贏。

由於彼此的權力不對等，「向上管理」很容易弄巧成拙，擦槍走火。東坡雖然沒有「向上管理」的說法，他初入政壇時和主管的相處，正好呈現他「向上管理」由失敗轉向成功的例子。

東坡的第一份公職，是在陝西鳳翔擔任通判。通判相當於副市長，主掌糧運、農田水利和訴訟等工作。東坡的直屬上司是陳希亮（公弼），經常批評和修改東坡寫的公文；對人們尊稱東坡為「蘇賢良」不以為然。東坡血氣方剛，不肯服從，有時還寫詩挖苦主管（〈客位假寐〉），該參與的中元節活動也故意避開，結果被主管舉發懲處，罰銅八斤。

八斤銅約相當於九百六十錢，東坡當時的薪資約一萬餘錢，九百六十錢的處罰頗具警告意味。東坡的鋒芒在他為陳希亮築的凌虛臺寫記文時，仍然不曾收斂，他沒有讚美和祝福凌虛臺的壯麗永固，反而說：「物之廢興成毀，不可得而知也。」簡直像觸霉頭！

陳希亮卻全盤接受了這篇文章，刻石為念。

陳希亮用震撼教育和寬大包容為東坡點明了職場的規則，對東坡後來任杭州通判，和前後三任知州沈立、陳襄、楊繪關係融洽，鋪墊了良好的基礎。東坡後來為陳希亮寫傳記，追憶年少輕狂，感念陳希亮對他的磨練和栽培。

東坡疲於杭州的送往迎來應酬，說是「酒食地獄」，但是和主管及同僚的詩酒風流，也正合於當時的氛圍。不用巴結奉承，投其所好，東坡表現的是適應環境和開放學習的心態。他本來不擅填詞，在杭州因社交需要而創作，後來另闢蹊徑，開拓了詞的新風格。

三、恩威並施搏感情

有蘇東坡這樣的老闆，是一種怎樣的體驗？

大家比較多談的是東坡「仗義直言」結果受到委屈；或是他在行政事務方面的建樹。執政者主要面臨的問題，東坡都處理過：乾旱（鳳翔）、洪水（徐州）、蟲害（密州）、瘟疫（杭州）、戰爭邊防（定州）。我們來看看東坡怎麼處理治安問題。

前面說過東坡用清單安排工作，他在潁州之所以能公務之餘還去遊湖作詩，是因為「簡訟」，也就是老百姓的糾紛減少，訴訟官司容易解決。

還有一件影響地方平靜的是盜匪滋擾。東坡在密州、徐州、穎州都捉捕過盜匪，在穎州成功緝拿惡賊尹遇，是東坡「胡蘿蔔加大棒」的管理奏效結果。

哲宗元祐七年（一○九二年），東坡知道汝陰縣尉李直方很有才幹，便使出恩威並施的策略，告訴李直方：如果能擒獲惡賊，就向朝廷建言，給予優渥的獎賞。假如失敗了，就以免職處分！

李直方不敢輕忽，自掏腰包懸賞，招募勇士，獲知賊頭所在，和家中九十六歲的老母泣別，帶領弓箭手直搗賊窟，親手刺倒惡賊尹遇，清除地方大患。東坡實現諾言，奏報朝廷，願將個人升職的獎勵轉贈給李直方。可惜朝廷認為李直方逮捕的盜匪人數不多，功勞不足以接受東坡的贈予，最終沒有核准。

東坡善於藉詩文表達對同僚的感情，遊賞、節慶、送別等等，無不可入詩；同僚唱和回贈，鞏固了情誼，也推動了工作的進展。他任杭州知州時，一天和通判袁公濟去山裡寺廟祈求下雨。袁公濟的曾孫袁文在《甕牖閒評》記載了東坡和他曾祖父打賭作詩的故事。

東坡說：「我們比賽賦詩，看誰的詩裡描寫的雨下得快，輸的人要請吃飯！」

東坡自信滿滿，張口就來：「一爐香對紫宮起，萬點雨隨青蓋歸。」意思是：我剛點起香膜拜，老天爺就下雨了。

袁公濟不遑多讓，接著吟道：「白日青天沛然下，皂蓋青旗猶未歸。」還沒擺好祭神的儀式，大太陽底下就嘩嘩落雨了。

誰的詩裡雨下得速猛？ 袁公濟嘛！ 香都來不及點呢。東坡甘拜下風，給下屬張羅了一頓好吃的酒菜。

執行公務還兼智力遊戲，有東坡這位老闆，不但工作不單調無聊，還能鍛練文筆呢！

書籍介紹

本文摘錄自《倍萬自愛：學著蘇東坡愛自己・享受快意人生》，有鹿文化出版

作者：衣若芬（I, Lo-fen）

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自愛．自在．自由

亞洲一流蘇學女專家 衣若芬 最新暖心力作

學著蘇東坡愛自己，享受快意人生

痛或喜，人生最後只有你自己

深入靈魂的咒語――「倍萬自愛」

每遇到一些難受的問題，我就會打開東坡的詩文，設想：如果東坡生在今世，他會怎麼想？怎麼做？

你問我，學蘇東坡有什麼用？

我用這本書，我的生命經驗回答你。――衣若芬

研究蘇東坡三十多年，亞洲一流蘇學女專家衣若芬教授最新作品《倍萬自愛：學著蘇東坡愛自己．享受快意人生》。書信未尾，你說「敬祝安康」，蘇東坡說「倍萬自愛」。

生命不夠愛你一萬年；人人都要愛自己一萬倍。

擦乾眼淚，消解怒氣，就算全世界遺棄了你，收拾你的身心，愛吧！愛自己，認識自己的存在，安頓、管理、樂活，你值得擁有蘇東坡一樣的快意人生。

從愛自己到愛他人、愛萬物、愛世界。

一、〈自我存在〉

什麼是自我？愛自己會很自私嗎？

從蘇東坡的前世傳說和夢境異事認識東坡的生命本質，感知自我的存在。

二、〈自我安頓〉

從蘇東坡對人情世態的體悟，領略生活上的心靈自我安頓。

當我們遇到問題或需要決策時，試試運用東坡的思考方法來幫助自己。

三、〈自我管理〉

懶惰、拖延、自傷自憐是「習慣」？還是需要求醫治療的「病」？

從心理學、管理學、認知科學等角度，分析蘇東坡的慾念和逆商，了解蘇東坡自我管理的策略，成為自己喜愛的自己。

四、〈樂活自我〉

什麼是苦？什麼是樂？

看東坡如何營造「小確幸」，樂活每一天！

Photo Credit: 有鹿文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航