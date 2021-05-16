《閱讀夏LaLa》Ep.19：沒有什麼是跑步不能解決的，如果有，你可以讀村上春樹

文：林夢媧

跑起來啊啊啊啊！越來越多人開始跑步，馬拉松與鐵人三項競賽也受到大眾歡迎，跑步到底有什麼魅力？它的優點與潛在風險又是什麼呢？對於總有藉口不想運動的普通人而言，雖然知道跑步很好，但還是會抗拒啊啊啊！

本集《閱讀夏LaLa》，童童和夏民從自身經驗出發，透過兩本優質好書，探討跑步所帶來的各種身心靈影響，以及專家建議的跑步健康小撇步。將近一小時的豐富內容，走過路過不要錯過！

沒有什麼是跑步不能解決的，如果有，你可以讀讀村上春樹

呼應跑步這個主題，童童本次準備推薦的書是村上春樹的《關於跑步，我說的其實是……》（時報出版）。談到村上春樹，很多人會下意識想起他談爵士樂和威士忌，或者讓人印象深刻的作品如《挪威的森林》與《海邊的卡夫卡》等等，能夠從村上春樹輻射出的主題多如過江之鯽（？），基本上只要談到他，沒讀過的人也能說上兩句話。

而對童童而言，她最喜歡的卻是這本和跑步有關的散文，為什麼呢，「之前我參加過一個節目的減重比賽，因為這個緣故我開始跑步，可是不論如何都覺得跑步很無聊沒有樂趣。但有一天我在書店遇見這本書，看了才發現原來跑步的同時也可以思考很多事情，像是生活和工作之類。我才回想自己跑步的時候都在做什麼，除了抱怨和覺得很辛苦之外，跑步有沒有額外帶給我一些我不曾想過的饋贈？」

在這本書的序裡，村上春樹提到：「寫出關於跑步的事情，等於老實地寫出我這個人。」可見每個人跑步的習慣和細節能夠反應一個人的性格與狀態。最近童童又開始跑步，她發現自己面對這件事的態度和過去有非常大的差異，「我現在跑步，感覺有點像是強迫自己面對那些我一直在逃避的事情，像運動就是我不想面對的。」

這部分夏民深有所感地附和：「我超懂！」，童童接著說：「像過年那時候我又開始跑，就是因為那個當下我感覺很煩躁糾結，有很多事情想要釐清，所以就去跑步。跑的時候我突然想，跑步也是我覺得很煩的，但我跟它直球對決了，那其他事情為什麼不能比照辦理？」跑著跑著，就解開了自己繞著自己的圈。

童童跑步時習慣自己跑，避開人多的時候，夜晚獨自在無人的街道上跑步，聽起來非常浪漫，其實背後原因是因為：「我的好勝心很重，如果旁邊有人，就算是路人，我也會想和他競爭！要跑比他快！」相當不放過自己。夏民也是喜歡跑步的（雖然很久沒跑了），他認為跑步其實是非常私密且個人的運動，是一天當中難得不需要和外界保持聯繫的quality time，與自己共處，而和自己相處這件事正是最難的部分，有時候甚至會有些慌亂，但跑步會幫你度過。如果有什麼令你煩惱困擾但不知如何切入解決的，就先去跑步吧，跑一圈不能解決的，就跑兩圈！

跑步是一種主動受傷的過程，而撐過那些傷會讓你更強大

夏民要推薦的則是郭豐州、蔡忠憲共同著作的《無傷跑步》（奇点出版）。郭豐州是國際超級馬拉松推手，開課資歷超過10年，訓練出超過千名教練，而蔡忠憲則是前國家代表隊物理治療師，翻譯過多本物理治療書籍。這本書是夏民兩年前在誠品書局閒晃時在新書平台偶遇的，看見的當下便令夏民眼睛為之一亮：「那時候我想說哇塞，也太美了吧，大開本，設計又美，打開裡面是全彩，然後那個照片的規劃也很棒，不只是美照而已，而是把標準的跑步姿勢都如實呈現出來，從頭到尾都很美！」看夏民使用「美」的次數，便知道他有多喜歡這本書。

童童對《無傷跑步》也是稱讚連連：「它的照片都很仔細，我覺得很適合初學者買來看，跑步的人都會自己在跑的時候依據天氣或者身體狀況當下調整姿勢，但正確與否若沒有教練指導其實很難知道，自己摸索容易受傷，但這本書的優點就是可以讓你對照檢視自身跑步狀態是否合格，又能夠如何進一步調整。」

作者在書中寫道，跑步族群的年紀結構近年來有很大的變化，40歲以上的中年人比例逐漸增加。參加馬拉松比賽的參賽者，有百分之四十六以上都是中年人，這樣的年齡改變，導致容易在跑步中受傷的群體的傷勢也多有不同。舉例來說，年輕人較容易出現膝蓋受傷或者脛骨受傷的症狀，但年長者則常見在小腿、跟腱、大腿後群肌肉受傷。根據美國物理學會統計，有百分之七十的人，會在跑步期間的某個瞬間受傷，受傷範圍除了局部疼痛，亦包含水泡、指甲因擠壓瘀青，嚴重者會出現大範圍背痛等症狀。

書裡詳細介紹了各種可能出現的受傷狀況，譬如像是有男生會在馬拉松比賽中因為和衣物過度摩擦而乳頭流血等難以想像的情形，以及如何正確避免發生之辦法。多數人都會在跑步運動中經歷疼痛或者不適，大多是因為身體需要逐漸變得強健，在超負荷的時候肌肉就會產生微損傷，或者是呼吸循環系統會產生壓力，這些損傷和壓力在身體肌肉系統修復之後，都會讓身體變得更強壯，不需特別治療，只要校正姿勢狀態即可。

夏民最後加上自己對跑步的看法，總結了《無傷跑步》想帶給大家的觀念：「我覺得這本書的概念很好，甚至有種哲學感，人為了跑步，會受一點傷，但這些傷熬過去、修復之後，會讓你變得更強壯。剛剛村上春樹談到有時候跑步會讓我們度過某個坎站，可是那個『過去』，很多時候是你的身體和意志受創後變得更強壯才能做到的。」以上為夏民．哲學．心靈導師之開示。若想知道更多資訊，請購買這本書，若想入教聽夏民和童童分享更多書，請定時收聽《閱讀夏LaLa》。

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航