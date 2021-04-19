〈月雲〉：金庸晚年的懺悔錄，俠義精神的起源

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

金庸的小說寫得並不好。不過他總是覺得，不應當欺壓弱小，使得人家沒有反抗能力而忍受極大的痛苦，所以他寫武俠小說。他正在寫的時候，以後重讀自己作品的時候，常常為書中人物的不幸而流淚。

「金庸的小說寫得並不好。」誰人敢如此批評？其他人說，往往是自大。出於自己口中，除了自謙，在這篇自傳體小說〈月雲〉，更是懺悔。〈月雲〉，凡喜愛金庸者，都不應忽略的冷門之作。

自金庸寫畢大成之作，1972年在明報寫畢《鹿鼎記》之後，宣布封筆，如無特殊意外，不會再寫小說。偏又注明：「生命中永遠有特殊的意外。」這個埋筆，在三十年後終於呼應，金庸在《收穫》雜誌發表〈月雲〉，文壇震撼。

震撼者有三，第一，晚年之作，備受期待。第二，風格迥異過去，更貼近抒情散文，也在後來收於其散文集。第三，金庸自解寫作之原因，精神的起源。這是小說，也作自傳，更為懺悔錄式的告解。

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〈月雲〉篇幅不長，三千多字，主要講述富家子弟宜官，和押給地主家的丫頭月雲，兩人之間的互動。宜官即金庸，是其小名，記其童年成長。回首江南小鎮，一九三幾年的過去，古典深情的回憶。

宜官多愁善感，喜看文藝小說，性情溫良。當他收藏的八隻白色瓷器小鵝，其中一隻斷了頸，放聲大哭，只因不知原因，怕親人瞞騙他。後旁人推說是賣瓷鵝人的問題，便安心了，皆因一切都是陌生人的錯。

月雲嚇得臉上有點變色，右手不由自主的擋在自己面前，似乎怕宜官打她。她和宜官同年，但幾乎矮了一個頭，頭髮黃黃的稀稀落落，如果宜官要打，她逃也不敢逃，兩條腿已在輕輕發抖了。

實情是，月雲早前不小心弄壞，以飯粘貼。她和宜官同年，但身分不同，嚇得雙腿發抖。這段描述，宜官那天真善良外，以月雲對比，指涉了懺悔的主題，低下階層的悲苦。

最為誇張，乃月雲「又黃又瘦」，營養不良。月雲母親說，因為「米缸裡沒米，學雲成天不吃飯……」。宜官誤以為她不肯吃飯，像他一樣耍脾氣，「學雲不肯吃飯，調皮，不乖……」，更形落差。

如果是買的，幾乎像是奴隸，小姑娘傷痛病死主人家沒有責任。押的丫頭地位略好，雖然主人家常常打罵，有時罰餓飯，但有什麼事要去和她父母商量，倘若不幸生病死了，往往會釀成重大糾紛，主人家少不免要賠一筆錢。

月雲原叫學雲，宜官父親不喜，改其名字。這又是一重壓迫，名字本為自我的身分認同，更改他名，往往也代表了，昔日的人生過去。押賣，如今的人口販賣，生死尊嚴俱操之主人。

宜官那個世代的新青年，五四轉型的階段。高叫救救孩子，重新正視人的尊嚴，自主生命。文中強調他喜歡看巴金，知名「家春秋」三部曲的小說家，恰恰乃，呼叫新青年，不要再一樣禮教吃人。

Photo Credit: Wikimedia Commons, Public Domain 巴金。

後來宜官慢慢大了，讀了更多的巴金先生的小說，他沒有像《家》中的覺慧那樣，和家裡的丫頭鳴鳳發生戀愛，因為他覺得月雲生得醜，毫不可愛，但懂得了巴金先生書中的教導，要平等待人，對人要溫柔親善。他永遠不會打月雲、罵月雲，有時還講小說中的故事給她聽。

因此，我們看見的宜官，視月雲為「人」。從來不打她，不罵她，甚至講故事給她聽，請月雲吃那些，她從來沒品嚐過的糖年糕。看似美好的故事就此停住，世界鉅變，再沒人提起、問起她。

日本中國戰爭，母親逃難時，病重身亡；文化大革命，父親判定為地主，處了死刑。宜官沒有痛恨，反是常常想起月雲，甚至成為人生晚年的主題。讓我們忍不往追問，到底月雲有什麼重要？

在宜官心底，他常常想到全嫂與月雲在井欄邊分別的那晚情景，全中國的地主幾千年來不斷迫得窮人家骨肉分離、妻離子散，千千萬萬的月雲偶然吃到一條糖年糕就感激不盡，她常常吃不飽飯，挨餓挨得面黃肌瘦，在地主家裡戰戰兢兢，經常擔驚受怕，那時她還只十歲不到，她說寧可不吃飯，也要睡在爸爸媽媽腳邊，然而沒有可能。宜官想到時常常會掉眼淚，這樣的生活必須改變。他爸爸的田地是祖上傳下來的，他爸爸、媽媽自己沒有做壞事，沒有欺壓旁人，然而不自覺的依照祖上傳下來的制度和方式做事，自己過得很舒服，忍令別人挨餓吃苦，而無動於衷。

全篇集中書寫月雲的苦難，對照戰亂文革的輕描淡寫，小人物更為重要。月雲不止是個體，普遍象徵了地主、奴隸的不公義。文學家之悲天憫人，常能超越一己而至大我，像俄國托爾斯泰，最後的出走，不也是如此？

金庸晚年回顧人生，以故事重構創作之因，一切一切，都源自對月雲的懺悔，化成動力。身為傳統吃人的階級，自覺的勇氣與改變，〈月雲〉之作，雖非武俠，卻是俠之大者。

看似離地的大愛，實則吻合了時代洪流，如梁啟超鼓吹：「欲新一國之民，不可不先新一國之小說。」有什麼比金庸筆下的人物，更讓人了解良知？眾多故事的俠義精神，鋤強扶弱，影響了無數，一代又一代的新青年，至今不息。

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他寫楊過等不到小龍女而太陽下山時，哭出聲來；他寫張無忌與小昭被迫分手時哭了；寫蕭峰因誤會而打死心愛的阿朱時哭得更加傷心；他寫佛山鎮上窮人鍾阿四全家給惡霸鳳天南殺死時熱血沸騰，大怒拍桌，把手掌也拍痛了。他知道這些都是假的，但世上有不少更加令人悲傷的真事，旁人有很多，自己也有不少。

那些耳熟能詳的角色，膾炙人口的橋段，射雕英雄傳、神雕俠侶、倚天屠龍記⋯⋯改編成劇集、電影、遊戲，東方文化產業。原來，背後都有一個故事，關於少爺和丫頭的相處，在悲傷的土壤，栽種最美麗的花。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文見作者Medium。

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