《閱讀夏LaLa》Ep. 20：文字無法形容的「宇宙恐怖」，一探「克蘇魯神話」奧祕

無論是伊藤潤二《富江》、史蒂芬金《牠》、漫威《汪達幻視》、DC《水行俠》，或經典恐怖科幻作品《異形》等傑作，幾乎都受到克蘇魯神話的影響！H. P .Lovecraft所創造的克蘇魯神話系統，描述了文字無法形容的「宇宙恐怖」，這股恐怖熱潮從未消退，甚至成為跨領域的熱門研究話題！

本集《閱讀夏LaLa》，夏宇童和陳夏民從喜歡的恐怖片聊起，邀請大家一探「克蘇魯神話」的奧祕！別忘了跟我們一起放聲大喊：「Iä ! Iä ! Cthulhu fhtagn !」（這一句光看文字就覺得很像咒語……）

恐怖宇宙集大成者，H.P. Lovecraft！

夏民要介紹的是《克蘇魯的呼喚：H.P. Lovecraft恐怖小說傑作選》，作者H.P Lovecraft（堡壘文化出版）。談起克蘇魯，就必須好好介紹它的宇宙觀：「我們剛剛有聊到《咒怨》，也有聊到伊藤潤二，這其實都跟克蘇魯有關。其他還有很多例如B級片裡面會出現章魚觸手，或者奇怪的空間感受，這些其實或多或少都受到克蘇魯神話系統的影響。」夏民接著說：「克蘇魯神話系統是由美國恐怖怪奇小說家H.P Lovecraft一手打造的，內容多在討論宇宙恐怖。」

而究竟什麼是宇宙恐怖呢？童童發問：「就是外星人嗎？」夏民表示沒錯，但更複雜一點點，「宇宙恐怖英文是cosmic horror，意思是，假設這個世界觀是人在地球上，跟那些神明the great old ones比起來，我們其實才是那些更輕易可以踐踏的。在這樣的設定之下，每個神都有自己的角色需要扮演，也各自擁有不同的能力，但最後當我們面對神明的時候，就會發現自己微不足道。除此之外，你也會感覺到極度陌生，彷彿突然之間你已經不在你原本所處的世界，因為在面臨極致恐怖的時候，人是會被嚇傻的。」一種異世界帶給你「我是誰、我在哪、我在做什麼」多無數倍的慌亂迷茫感。

宇宙恐怖被潛移默化到許多作品之中，幾乎知名的恐怖電影都有其蹤影，連恐怖大師史蒂芬金都深受其薰陶，可見其對後世影響之深刻。但這位偉大的創作者H.P Lovecraft是個可憐的人，「他1890年在美國出生，幼時爺爺和爸爸是富有的，但兩人過世後便樹倒猢猻散，家道中落，他的生活也變得非常貧窮。他因為喜歡寫作，所以常常在廉價雜誌連載怪奇小說。」

那什麼是怪奇小說（Weird fiction）？夏民表示：「過去奇幻、恐怖還有科幻等這些文類還沒有這麼明確的時候，往往都被收納在怪奇小說這個文類。他常寫這類型的小說，但都懷才不遇，只好和筆友們建立起Lovecraft circle。1936年好不容易出版了第一本書，1937年就因為癌症過世了。」

Lovecraft曾在故事中提到，有些宇宙恐怖會招喚出人類內心深處的未知，所有恐怖都是因為不曾體驗、懸而未決，夏民舉例:「我們的大腦真正運作的部分只有百分之十幾，剩下那些，某一部分，說不定就埋著跟遠古的神的連結。所以若某天頻率接通了，你就能感受到來自遠古神明的招喚。」……聽起來就令人又愛又恨，跟鬼片一樣，鬼若有似無、要出來不出來的時候最驚悚，對未知懷抱好奇，殊不知好奇會嚇死你。如果你心臟超大顆，喜歡驚奇恐怖可怕的嚇人故事，千萬不要錯過這本！

瘋狂山脈，這座山看起來很「肉」！

童童介紹的是《洛夫克拉夫特傑作集：瘋狂山脈》，繪者田邊剛（獨步文化出版）。童童第一次接觸Lovecraft是從漫畫《瘋狂山脈》開始，她對田邊剛的創作風格一見鍾情，覺得有種分不清現實與幻境的感覺，「這本書描述一間大學裡的教授，帶領一群地質學家與生物學家等研究學者到南極進行生物調查，卻在到達當地後發現神秘黑色高山。看到這裡的時候我整個人一抖，『鵝～』了一下，因為田邊剛的畫風很刁鑽，那座山看起來真實又立體，而且那個氣勢之嚴峻，整個感覺很不祥！」

童童認為一樣是恐怖，但田邊剛和伊藤潤二的路線完全不同，田邊剛是走寫實氣氛派，光是一座山，讀者看到的時候，會和裡面的角色一樣倒抽一口氣那樣身歷其境。她繼續堆疊劇情：「這組探險隊的其中一組探勘小隊挖掘出古代生物遺骸，而後發現遺骸的隊伍全隊消失，其餘組員驚慌失措之餘，暴風雪過後便派出飛機找尋失蹤隊員，只是找著找著，就找到了很多其他的東西。」……這集的氣氛莫名一直保持著緊張可怕。

南極地形包含冰河與火山，透過田邊剛精巧地拿捏，所有的氣候、天色以及地勢的細節，都在讀者眼中栩栩如生地鋪展開來，「真實存在的東西，也會讓你一下就投入其中，洗腦你讓你感覺這是真的。比如裡面還有提到愛倫坡的一首長詩，就是以這個火山為背景寫的，一代入現實世界的人，那個漫畫和真實的邊界就開始混亂了。我還因為有些他說的東西我不了解所以去查了資料，結果才發現裡面很多都不是真的！那只是它的世界觀裡的一部分！」

夏民也分享自己在這本書裡發現源引自愛倫坡的作品時很是驚喜：「愛倫坡是更早期的恐怖小說家，相傳是推理小說的發明人，寫過許多恐怖小說，很多故事都和克蘇魯系統隱隱約約有些連結。」Lovecraft的小說時常給人一種超現實的瘋狂感，這部分藉由漫畫家田邊剛以漫畫呈現後便更加強烈，童童形容那讓讀者很錯亂，融入部分史實，但又保持虛構，「這個故事結尾有一種『就這樣吧，最好不要再有其他人知道這些事情』的感覺，好像暗指人類無知，又好像真的無知才是幸運。」

夏民立刻回嘴：「其實Lovecraft很多篇作品的收尾都是這樣：主角都會告誡說，不能把這麼恐怖的事情傳出去，但自己還是寫出來讓更多人知道......」像是你和好友說出此生最大的祕密（？），你告訴他千萬不要告訴別人哦，那個「別人」就會立刻出現拆穿你的祕密。現在你有一個機會成為「別人」了，就是看完這套漫畫，然後告訴另一個人！（或者和朋友分享這集《閱讀夏LaLa》）

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本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航