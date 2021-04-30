【小說】《我想念我自己》：演講時愛麗絲突然卡住，那個字就是蹦不到她的舌尖

文：莉莎．潔諾娃（Lisa Genova）

二○○三年九月

愛麗絲坐在臥房桌前，聽見約翰的腳步聲在一樓響起，匆匆經過每個房間。她得趕在搭機之前寫完這一篇同行審查報告，交給《認知心理學期刊》，然而同一個句子讀了三遍，還是無法理解。根據鬧鐘，現在是七點半，不過她記得鬧鐘大約快了十分鐘。時間近了，加上腳步聲愈來愈大，愛麗絲知道約翰急著出門，但臨走前想到忘了什麼，卻遍尋不著。她拿著紅筆輕點下唇，凝視鬧鐘上的數字，等待即將到來的呼喚。

「小愛？」

愛麗絲將筆扔在桌上，嘆了一口氣，走到一樓。只見約翰跪在客廳地板上，兩隻手在沙發墊子底下摸來摸去。

「你找鑰匙？」她問。

「眼鏡。不要唸我，我已經遲到了。」

順著約翰慌亂的眼神，愛麗絲看了一眼壁爐架，那裡有一座以精準度來評估價值的華爾頓古董鐘，此刻正好敲響八下。他應該曉得不能相信那座鐘才對，他們家裡的鐘很少報出正確時間。愛麗絲過去被它們看似可靠的外表騙了好幾回，早就學會教訓，只相信自己的手錶。果然，等到她走進廚房，時光立刻回到過去，微波爐堅持現在才六點五十二分。

她的目光掃過花崗岩流理台的光潔表面，發現眼鏡就在那兒，在堆滿待拆信件的蘑菇碗旁邊。不在任何東西底下，不在任何東西後面，也沒有被任何東西擋住。他這麼聰明的一個人，一個科學家，怎麼會沒發現東西就在他眼前？

當然，愛麗絲有不少東西曾躲在奇奇怪怪的小地方，但她從來沒問約翰，也沒要他一起找。幾天前她才花了一早上，發瘋似地在家裡尋找黑莓機的充電器，後來還到研究室找，幸好約翰完全不曉得。最後她終於放棄了，到店裡買一個新的，傍晚回家卻發現充電器就插在床邊插座上，就在起先該找的地方。或許可以怪罪於工作，說她和約翰事情太多、太忙，不然就是他們老了。

約翰站在門邊，低頭看著愛麗絲手上的眼鏡，沒有看她。

「下一回找東西的時候，把自己想成女人。」愛麗絲笑著說。

「我會穿妳的裙子。小愛，拜託，我真的遲到了。」

「微波爐說你還有一大堆時間。」她說著，將眼鏡拿給他。

「謝了。」約翰有如接力賽選手，一把抓過眼鏡就朝前門走去。

「星期六我回家的時候，你會在嗎？」愛麗絲隨他走到玄關，對著他的背影問。

「不曉得，星期六實驗室忙得很。」

約翰從玄關桌上抓起手提箱、電話和鑰匙。

「旅途愉快，幫我給麗蒂亞一個擁抱、親親她。還有，盡量別和她吵架。」約翰說。

愛麗絲在玄關鏡中瞥見兩人的身影。一個是五官突出的高大男人，戴著眼鏡，棕色的頭髮微微泛白；一個是嬌小的鬈髮女子，環抱雙臂，隨時準備挑起週而復始、永無止盡的爭執。她咬緊牙根，將氣憤嚥了下去，決定這回不要吵架。

「我們很久沒好好聚ㄧ聚了，你那天能不能在家？」她問。

「我知道，我盡量。」

他吻她。雖然急著出門，他還是在她唇上逡留片刻，即使短得難以察覺。可惜愛麗絲太了解約翰，不然一定覺得他很浪漫，認定這個吻代表：我愛妳，我會很想妳。但她看著約翰形單影隻，匆匆沿街走去，忽然確定他只是想說：我愛妳，但要是我週六不在家，請別大發雷霆。

曾經，他們每天早上都會一起走到哈佛中庭。工作和居住的地方相隔不到兩公里，夫妻又在同一所大學，都讓愛麗絲覺得好處多多，然而她最喜歡的還是兩人可以一起走路上班。他們總會在傑瑞的店稍作停留，約翰買杯黑咖啡，而她點一杯檸檬茶，根據季節決定要點冰的或熱的，接著再朝中庭出發。兩人在路上閒聊上課與研究、各自系所的問題、小孩，或傍晚有什麼計畫。新婚期間，兩人甚至會牽手。她很享受早晨和約翰一起散步的悠閒親密，但事業心與繁重的工作壓力很快便讓兩人筋疲力竭，失去了當年的興致。

她和約翰已經有好一段時間不曾一起散步到哈佛大學了。這年夏天，愛麗絲幾乎都拉著行李箱奔走各地，飛到羅馬、紐奧良和邁阿密，四處參加心理學研討會，還到普林斯頓大學擔任論文口試的審查委員。更早一點，春天的時候，約翰的實驗需要在清晨洗滌培養的細胞，由於時間太早，他沒把握學生會準時出現，只好自己動手。至於春天之前，愛麗絲已經沒印象了，不過她相信當時一定另有理由，而且只是暫時的理由，使得兩人各自出門。

愛麗絲坐回桌前，繼續和審查報告奮戰，但還是無法專心，後悔剛才沒有和約翰大吵一架，討論他們的小女兒麗蒂亞。難道他僅此一回站在她這邊會死嗎？愛麗絲匆匆結束剩下的部分，不像平常力求完美，可是沒辦法，她實在沒心情，也沒時間。她將評論和修改建議寫完，裝進信封封好；想到自己可能漏掉對方實驗設計或結論上的瑕疵，就有說不出的罪惡感。她在心裡暗自咒罵約翰，害她無法維持專業水準。

愛麗絲重新打包行李，有些東西是上回出門就已裝進行李箱的，到現在還沒拿出來。她希望接下來幾個月別再這麼奔波。根據秋季行事曆，她只有五、六場演講，而且幾乎都特地安排在星期五，那是她不用教課的日子，例如明天。明天是史丹佛大學認知心理學秋季研討會的開幕式，她應邀擔任講者，結束後再去找麗蒂亞。她答應克制自己，但可沒保證不會和女兒吵架。

愛麗絲開車到史丹佛的校園西路和巴拿馬路口，一眼就認出了柯杜拉廳。對她這個美東人來說，紅褐屋頂、白色灰泥牆和綠意盎然的環境根本不像學院建築，而是加勒比海的度假飯店。她到得很早，但還是直接走進會場，心想可以利用這段空檔找個安靜的演講廳複習講演內容。

沒想到，會場早就擠滿了人。大夥兒聚在一塊兒，圍在餐點桌邊，有如市區沙灘上的海鷗爭搶食物，氣氛熱烈。愛麗絲正想混進人群，不讓其他人察覺，卻發現她的哈佛同學賈許（這傢伙是超級自私鬼）擋在前面，雙腳牢牢黏在地上，稍微張開，彷彿正要朝她衝來。

「這麼盛大歡迎我啊？」愛麗絲開玩笑說。

「什麼？我們這裡每天都這樣。今天是為了系上一位發展心理學家，他昨天拿到終身教職。說到這個，哈佛待妳如何？」

「很好。」

「都這麼多年了，妳竟然還沒走，我真是不敢相信。要是那裡太無聊，別忘了考慮來這裡。」

「到時我一定會通知你。你呢，過得怎麼樣？」

「棒極了。演講結束之後，妳一定要來我辦公室一趟，看我們最新的模型數據，絕對讓妳大開眼界。」

「抱歉，恐怕不行，我還得飛去洛杉磯，演講完畢就走。」愛麗絲回答，暗自慶幸有個現成的藉口。

「唉，真是太可惜了。我記得上回看到妳是去年『心理定律會議』的時候，但不巧錯過妳的報告。」

「哦，那你今天可以聽到不少。」

「這陣子開始回收舊演講啦？」

愛麗絲還沒開口，系主任葛登．米勒（她的新偶像）已經趕到現場，請賈許遞香檳給他，也替愛麗絲解圍。史丹佛和哈佛一樣，只要有誰取得終身教職、達成人人豔羨的學術里程碑，就會依傳統舉辦香檳酒會慶祝。教授生涯值得宣揚的升遷不多，終身教職絕對是清楚響亮的大進展。

所有人拿到香檳之後，葛登站上講台，敲敲麥克風說：「可以請大家注意台前幾秒鐘嗎？」

演講廳立刻安靜下來，只剩賈許宏亮間歇的笑聲在廳裡迴盪。葛登開口往下說。

「今天，我們在這裡慶祝馬克取得終身教職。我敢說他拿到這項殊榮一定很激動，希望未來他有更多令人興奮的成就。敬馬克！」

「敬馬克！」愛麗絲和左右夥伴碰杯祝賀，所有人又開始吃吃喝喝，彼此高談闊論。等到餐盤一掃而空、香檳一滴不剩，葛登再度站上講台。

「麻煩各位就座，以便開始今天的演講。」

會場大約七十五人，葛登沉默片刻，等大夥兒坐定安靜之後才開口致詞。

「今天，我很榮幸向各位介紹本年度討論會的第一位講者，愛麗絲．赫蘭博士。她是哈佛大學知名的威廉詹姆斯心理學講座教授，學術生涯卓然有成，過去二十五年在心理語言學領域完成了許多劃時代的經典研究。赫蘭博士率先採用跨學科的整合方法探索語言機制，目前依然是該領域的佼佼者。今天，我們有幸請她來這裡演講，介紹語言的概念與神經系統的架構。」

愛麗絲和葛登交換位置，看著台下仰望她的聽眾。她一邊等待掌聲停息，一邊想起自己看過的統計數據：一般人害怕公開演講的程度勝過死亡。但她愛死演講了。她喜歡所有要面對專心聽眾的場合，不管是教書、表演或講故事，甚至激烈辯論也好，她就是喜歡腎上腺素急遽分泌的感覺。場合愈重要，聽眾水準愈高，耳朵愈挑剔，她就愈興奮。約翰是非常好的老師，但他最怕在公開場合說話，感覺很痛苦。愛麗絲則是一上台就勁頭十足，簡直讓他嘆為觀止。他應該不致為了逃避演講而選擇死亡，不過要是拿蜘蛛和蛇來換，他絕對願意。

「謝謝你，葛登。今天，我想和各位談一談語言學習、組織與運用，討論其中涉及的一些心理過程。」

這場演說的重點，愛麗絲不曉得已經講過多少次了，但她不認為是老調重彈。這場演講確實是談論語言學的要旨沒錯，其中許多定理是她發現的，不少投影片也反覆用了好幾年，但她仍然引以為傲，一點也不覺得丟臉或偷懶，因為她發現的這些重點至今依然成立，經得起時間的考驗。她對心理學影響深遠，也促成後來的新發現，而她當然也會提到未來的進展。

這場五十分鐘的演講，愛麗絲滔滔不絕，完全不用低頭參考筆記。她神情自若，語氣生動，口若懸河，講來全不費工夫。然而，大約四十分鐘的時候，她忽然卡住了。

「數據顯示，不規則動詞需要用到心理的……」

愛麗絲就是想不起那個英文字。她隱約知道自己想講什麼，但那個字就是跑出不來。她想不起第一個字母、唸起來像什麼，又有多少音節；那個字就是蹦不到她的舌尖。

也許是香檳的關係。她演講之前通常不喝含酒精的飲料，就算再有準備、場合再普通，她也希望心思隨時保持敏銳，尤其是最後的問答時間，台上台下經常針鋒相對，充滿意想不到的精彩論辯。但她可不想得罪人，剛才和賈許聊天，兩人明槍暗箭，可能讓她多喝了一點。

也可能是時差的關係。愛麗絲心跳加速、臉頰發燙，拚命在腦袋裡翻找，想挖出正確的字，以及自己怎麼會忘詞的合理解釋。她以前演講從來沒有忘過任何一個字，更不曾在聽眾面前表現驚慌。再說，她遇過比今天更大、更嚇人的場面，而且經歷過許多次。愛麗絲提醒自己深呼吸，忘了這件事，繼續往下說。

那個字依然出不來，於是她改用比較籠統且不恰當的字眼「東西」，同時丟下原本要講但是卡住的重點，直接跳到下一張幻燈片。她感覺剛才的停頓非常明顯又很笨拙，彷彿拖了一世紀那麼久。她環顧聽眾的臉龐，想知道有沒有人看出她腦袋當機，發現沒有人察覺，也沒有人尷尬或慌張。緊接著，她看到賈許，只見他皺著眉頭，朝身旁的女人竊竊私語，臉上微微一笑。

就在飛機抵達洛杉磯機場之前，她總算想起那個字。

Lexicon（詞庫）。

書籍介紹

本文摘錄自《我想念我自己（經典愛藏版）（3版）》，遠流出版

作者：莉莎．潔諾娃（Lisa Genova）

譯者：穆卓芸

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我的昨天消失了，明天還是未知數，

我該為了什麼而活？

她逐漸失去回憶與思緒，卻也發現每一天都有新的方式去愛、去生活……

「我，依然是愛麗絲。我想念我自己。」

愛麗絲．赫蘭是一位才智過人、事業有成的女性，五十歲的她是哈佛大學認知心理學教授、全球知名的語言學家，丈夫也是哈佛的癌症分子生物學家，三個孩子都已長大各有發展。

有一天，愛麗絲發現自己的方向感變差，變得健忘。就醫後，悲劇般的診斷徹底改變了她的生命，也改變了她與家人和世界的關係。一方面，她罹患了侵噬心靈的阿茲海默症，不斷偷走她視為「自己」的部分，記憶趕不上遺忘，令她逐漸失去與外在世界的連結；另一方面，她卻發現世界在她眼前的模樣開始改變，每一天都有新的方式去生活、去愛，記憶並不是她生命的一切……

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航