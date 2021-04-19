12支豪門球隊自組「歐超聯」，歐洲足協威脅參賽球員將被全面禁賽

歐洲球壇醞釀多時的「歐洲超級聯賽」（European Super League）又有新消息，12支來自英國、西班牙及意大利的豪門球會表明參賽，最快8月開賽，被形容是「大球會的私人聯賽」。但國際足協（FIFA）及歐洲足協（UEFA）都先後發聲，希望球隊不要自立門戶，威脅禁止參賽球員出戰其他歐洲賽事，甚至是代表國家隊出賽。目前球員鮮少就事件公開表態，但曼聯傳奇教練費格遜（Alex Ferguson）及名宿加利尼維利（Gary Neville）已先後表示不支持，加利佬更怒斥對母會曼聯的行為「感到羞恥」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 皇馬及利物浦都表態支持成立新聯賽，而皇馬是現時歐聯奪冠最多的球隊。

（中央社）包括皇馬、曼聯、祖雲達斯（尤文圖斯）等職業足壇豪門另立門戶，宣布組建超級聯賽，賽制更趨近像是NBA等而非歐洲足協近一個世紀來的模式與結構，為國際足壇拋出超級震撼彈。

儘管歐洲足協（UEFA）揚言對參與球隊和球員祭出禁令，12支足球豪門仍宣布另組「超級聯賽」（Super League）計畫。國際足協（FIFA）和英、法等國領袖表態反對另立門戶。

12豪門堅推新賽制 賺更多錢抵銷疫情衝擊

超級聯賽主辦單位在聲明中說：「AC米蘭、阿仙奴（兵工廠）、馬體會（馬德里競技）、車路士（切爾西）、巴塞隆納、國際米蘭、祖雲達斯、利物浦、曼城、曼聯、皇家馬德里、熱刺，全已加入成為創始球隊。」

另立門戶的12隊來自英超、西甲、意甲，歐洲五大職業聯賽裡剩下的德甲、法甲則尚無球隊參與。超級聯賽創始球隊有望獲得35億歐元，「以支援他們的基礎建設投資計畫，並抵銷2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊」。

聲明說會在第一季超級聯賽開打前，邀請另外3隊加入創始球隊，比賽也將盡快登場。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 來自英格蘭的曼城也表明會參與「歐洲超級聯賽」，曼城剛在歐聯打入四強。事實上，今屆歐聯的四強隊伍已有3隊表態參與。

歐洲足球總會今天稍早表示，參與創辦超級聯賽的12支球隊球員會面臨國際賽禁令，並形容這是「憤世嫉俗的計畫，成立目的只是基於少數球隊自身利益」。然而12隊堅稱新賽制將為足壇注入新動力。

擔任超級聯賽副主席的曼聯球團共同主席格拉沙（Joel Glazer）說：「超級聯賽將讓全球最頂級球隊與球員在賽季期間一起互相較量，為歐洲足球開啟新篇章，確保世界級的競賽和設施，為更廣闊的足球金字塔提供財務支援。」

超級聯賽的運作

根據規劃，超級聯賽將以例行賽方式運作，有20支隊伍參賽，將湊出15支創始球隊作為每年固定班底，另5隊以邀請方式參與，邀請依據為上賽季表現。

有英媒報稱，這個新聯賽「歐超聯」是由美國摩根大通集團資助，傳皇馬主席（Florentino Pérez）將擔任歐超聯的董事長，3間英超球會曼聯、利物浦、阿仙奴的美國班主將擔任副主席，而被視為歐洲足協主席施費連（Aleksander Ceferin）的盟友、祖雲達斯會長阿涅利（Andrea Agnelli）將「背叛」歐洲足協，擔任歐超聯第四副主席職務。 而據悉，除了已表態的12支球隊，德甲的拜仁慕尼黑、法甲的巴黎聖日耳門也會加入創始球隊之列。

第一階段預定8月展開，在每週週間進行，之後會有季後賽，整個賽季預計持續到隔年5月，屆時將頒發冠軍獎盃。《紐約時報》指出，超級聯賽的運作將更接近像美國職籃NBA及職業美式足球NFL，而非現有歐洲足協從1950年代以來奠定的賽制基礎。

超級聯賽計畫宣布的數小時前，歐洲足協才在瑞士開會並宣布歐冠聯賽（歐聯）改革措施，包括從32隊擴大到36隊，以及兩個「外卡」資格。

「歐超聯」首階段20支球隊將分成2組，每組10隊打主、客兩循環賽事，每組前3名將晉身八強，而第4及第5名將打兩回合的附加賽爭奪尚餘的出線席位。其後八強將打兩回合淘汰賽，並在5月底上演一場過的決賽。

收益將超越歐聯

《紐時》指出，歐洲職業足壇現有架構是各自挹注國內聯賽，例如在英格蘭的聯賽補助英格蘭的球會，西班牙的聯賽補助西班牙國內球會，各國頂級豪門球隊再於歐聯、歐霸盃等進行洲際間競逐，拚出真正的國際王者。

現行體制靠匯集每年數以億計歐元的電視轉播與贊助收益讓豪門球會於各自的聯賽賺錢，打入歐聯後也能分得好幾百萬歐元的額外收益，小型球會則靠與豪門交手進補收益。

超級聯賽會為歐洲足壇帶來翻天覆地的變化，這些英超、西甲、意甲的豪門將改在超級聯賽展開跨國競逐，脫離歐聯，每年的收益由20支隊來分。按他們今天宣布的說法，超級聯賽創始球隊可分得的錢，約是2020年歐聯冠軍隊的4倍。

《法新社》報導，若超級聯賽能轉進35億歐元，代表收入將比歐洲足協的歐洲冠軍聯賽（Champions League）、歐洲聯賽（Europa League，俗稱歐霸）及歐洲超級盃（European Super Cup）在2018-2019賽季電視轉播收入的32億歐元還高。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 歐洲足協舉行歐聯及歐霸兩大賽事地位將受威脅。

FIFA警告 參加未經核准聯賽者禁踢世足

國際足協在聲明中說，不贊成「在國際足球組織之外，歐洲關起門來另立聯賽，不尊重應有原則」。國際足協強調世界足壇團結，呼籲參與這波熱烈討論的各方以冷靜、有建設性、平衡的對話商議對足壇有益的目標，展現足壇團結的精神。

歐洲足協高層整個週末都在討論如何阻止超級聯賽，包括禁止出走球會踢各自國內聯賽、禁止出走球會隊內選手代表母國踢國際賽。

國際足總FIFA今年稍早已聲援歐洲足協，警告任何選手若去踢未經核准的聯盟或聯賽，將禁止參加FIFA舉行的賽會，包括世界盃足球賽。

《路透社》報導，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和英國首相約翰遜（Boris Johnson）都發聲明支持歐洲足協，並譴責創辦超級聯賽。

超級聯賽主辦單位表示，希望能與歐洲足協及國際足總坐下來談，避免足球界內戰。

費爵爺表態不支持

綜合各外媒報導，因為議題敏感，現役球員及教練都未有對事件公開表態。不過，曾帶領曼聯贏得2屆歐聯冠軍的費格遜，就首先發達不滿，認為自組賽事對抗歐聯，將為歐洲球壇70年足球歷史畫上句號，更會搶走球迷對歐聯的喜愛。他又提出自己曾4次帶隊出戰歐聯決賽，形容「那些都是我生命中最特別的晚上」。

而現時在天空體育（Sky Sports）擔任球評的加利佬，則認為12大球會在疫情中期、在經濟危機當中提出新計劃是「醜聞」，他不滿「歐洲超級聯賽」屬大牌球會的比賽，當中沒有升降班制。對於母會曼聯表態參賽，加利佬更指感到「羞恥」，認為那不是曼聯創立建基於的宗旨，他甚至建議應在英超扣減「Big 6」球隊的積分，又或降班。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex