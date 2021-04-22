【影評】《夢想之地》：與《游牧人生》有類似提問——想去哪裡、回到哪裡、家在哪裡？

失去是為了下一次的擁有，但擁有同時正在失去呢。以移民議題作為主題的《夢想之地》，其實內核裡與趙婷以車為家屋浪跡天涯的《游牧人生》有了類似的問題—你想要去哪裡、你要回到哪裡、你的家在哪裡。

關於移民、遷徙、離散，尋找新家的所在的關鍵字，被放置在了電影標題「MINARI」牽引出來。原意指的是「水芹」，是常出現在韓國料理中作為配料與去腥去油的青菜，因常出現於溪澗、水田及濕地附近而得其名。水芹表現出的意義即為電影中韓裔家庭來到新農場，蓄勢待發開疆闢土的符號象徵，它得適應一個新的環境、長出屬於它的樣貌，找到自己所在的位置。

由韓裔美籍導演鄭李爍自身的成長經歷改編而成，有著濃厚的自傳意味，他用了平實、簡單卻又層層堆疊出不放棄的韌性之心，講述了關於他們尋找家園的故事。80年代，懷抱著美國夢的父親Jacob一心一意放棄了大城市的工廠生活，帶著全家人搬到了遙遠偏僻的阿肯色州，打算打造一座屬於自己的農場，自給自足外也能販售立業。然而，這裡的土地富饒卻缺乏開墾，連澆水的器具都得自己想辦法﹔鄰居住著遙遠消息卻傳得快，光是要不要上教堂與習俗間的差異，默默讓生活變得有些尷尬。

母親Monica光是應付這些生活上的瑣碎，一次次和丈夫幾乎瀕臨崩潰的爭執，正值童年時期的女兒Anne和兒子David還需要好多的照顧與陪伴，生活的疲憊讓夢想之地的追求變得更加困難。從韓國遠道而來的奶奶加入了他們，讓生活出現了些轉機，父親希望他們別忘了韓語如何說，但在這小鎮與說的都是英文，只會說韓語的奶奶還能讓他們不忘記這個語言；但嗜賭成性、說話粗鄙的奶奶總是不按照他們被這文明教育的「禮貌」我行我素，反倒成為了孫子David另一種衝突的自我意識，伴隨的是語言語口音的問題，同樣成為了這部「好萊塢電影」裡十分寫實全球化離散問題的爭議之處。

故事的核心衝突像是一部當代性的西部與類型電影的融合：「城市文明—荒野拓荒」；「禮教束縛－自我價值」。限制的地域層層堆疊，即是這封閉且相較於大城市更加落後的阿肯色州，但這荒涼的阿肯色州有更勝於那未被提及韓國家鄉嗎。

「家庭」扮演了社會核心的中介點，特別是後來加入的奶奶，正是由她在家屋農場邊的溪畔播種下水芹的，只因為她仍希望可以吃到這項熟悉的青菜放在料理中，而她同時也是婆媳、母子、孫兒關係間最特別的人。

Photo Credit: 傳影互動提供

正因為她是個出生與大半輩子都在韓國居住的人，對她而言阿肯色或許只是個養老與等候死亡的地方；但與這家庭其他成員而言卻不同，這是個追求夢想積極肯定的新鮮之地。但時間和家庭內因經濟、生活的裂縫不經意穿越，唯有奶奶不在乎這樣的事情，就如同她所栽種的水芹，總有天會不經意的自然而然活著，在涓涓細流的小溪旁生長出來。

電影裡並非強調種族與亞裔間歧視問題，就算是教會裡孩子玩笑說著「為甚麼你的臉這麼平」，或是帶著濃厚口音總會溝通上緩慢一些的奶奶，那也僅是點到為止的現狀。更加衝突的都是自我內在的—這些因為去到了異鄉的鄉愁，反倒是因為孩子觀看著父母輩，這個永遠夾雜在舊文化與新文化間的一代拉拉扯扯，自己不夠了解有些疏離、卻在血液中有股前進時需要明白從何而來的意識，於是成了尋覓歸屬的問題。

「你想要去哪裡、你要回到哪裡、你的家在哪裡。」問題在電影第三幕漸漸給出了回應，最後災難轉機的發生，如同李滄東《燃燒烈愛》電影裡以燒毀一切作為發洩的方式，《夢想之地》給予了重生即是轉機的意圖，打破一個自我框架的限制，你記得你是誰就能前往任何地方、你擁有陪伴在身邊愛人的家、你別放棄關於生活的那方，失去是為了下一次的擁有﹔但擁有同時正在失去呢？

「夢想之地」或許隨著那緩慢且邊緣的水芹一般，滋長並生生不息，從失去之處相信擁有，而珍重擁有所傳承的故事。

​最後，我喜歡史蒂芬元這回飾演父親厚實的樣貌，特別是他帶著孩子開墾、擁抱安慰著妻子，那正是一個中柱般的姿態；而尹汝貞無庸置疑在一個渾然天成的狀態下演出了奶奶，固執裡有些胡鬧，卻又身兼著最母性土地意念的象徵。

Photo Credit: 傳影互動提供

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航