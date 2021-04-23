【幕後】《父親》：堅持安東尼霍普金斯出演，變化莫測的佈景與剪接營造獨特視角

文：邱昶維（DCFS編輯部）

電影《父親》改編自導演費洛里安齊勒（Florian Zeller）創作的同名舞台劇，講述主角Anthony罹患阿茲海默症，長期抗拒女兒對自己的照顧，但隨著記憶裡的時間跟空間開始錯亂，他不得不嘗試釐清自己所遭遇的事情。

透過描繪老人與失智症的對抗過程，本片受到影評人的廣泛好評，並且囊括多項國際大獎，除了能看見編導的獨到敘事角度之外，也能發現劇組對屋宅空間、影片節奏的精巧掌握，沉浸兼具驚悚與溫馨的氛圍。

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撲朔迷離的劇本故事，堅持傳奇演員演出

「我第一個想法就是要把觀眾放在獨特的位置， 並且質疑他們正在目睹的所有事物。」 ──《父親》導演費洛里安齊勒

導演費洛里安齊勒長年耕耘戲劇界，可謂法國首屈一指的劇作家，此次他將自己2012年創作的舞台劇《父親》，改編成電影導演生涯的第一部作品，並邀請《贖罪》金獎編劇Christopher Hampton共同編寫：「我們保留了劇本的主要敘事原則，也就是從主觀視角講述故事，藉著把觀眾拋進充滿不確定的迷宮裡，迫使他們必須釐清到底發生什麼事情。」

「我不想給觀眾太簡單的線索，我希望他們必須像是蒐集拼圖碎片一樣，透過嘗試不同組合方式，逐漸釐清故事始末。」齊勒解釋，為了避免觀眾對相對簡單的故事失去興趣，他刻意混淆角色、空間跟時間的順序及特徵，以驚悚片風格奠定影片敘事的複雜性，讓觀眾可以同時感受到焦慮、恐懼與愛。

拍攝英語電影的原因

早在劇本改編之前，Zeller就已經屬意《沉默的羔羊》《長日將盡》英國演員安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）是唯一人選，而他甚至把主角的名字命名為Anthony，並決定改成拍攝英語電影，只求這位傳奇演員能夠答應演出。

「我之所以如此渴望他，是因為我們已經習慣他睿智、強悍的銀幕形象，但這個故事將讓他扮演一個迷失自我的角色。」齊勒解釋，如今高齡83歲的安東尼霍普金斯不僅徹底扭轉自己的銀幕形象，為電影貢獻出精彩真誠的表演，拍攝片尾的最後一場戲時，更是令劇組淚灑片場，讓他相當崇敬。

身陷迷宮般的房屋格局，場景元素暗示劇情

「我們不僅僅是設計佈景， 更多的是要為故事選擇正確元素。」 ──《父親》藝術指導Peter Francis

本片曾出現主角的家、女兒的家與護理之家等，但為了表現主角的記憶錯亂，這些場景其實都是以同一個室內空間陳設。在設計房屋格局時，藝術指導Peter Francis很快就與導演Florian Zeller取得共識，除了要在屋子打造一條長約15公尺的走廊之外，也要利用房門跟其他空間的關係，營造混亂迷惑的方向感。

「走廊是這部電影的關鍵。」Francis解釋，片中走廊不僅讓整間房子變得更像是迷宮，走廊陳設也能夠有效呈現不同場景的特色，提供觀眾理解劇情的線索，而他也刻意設計主要房間都有兩扇門以上，並強調：「穿過房門是一種生動、有力的表現手法，這些傢具會改變，但建築結構不會變。」

Photo Credit: 采昌國際多媒體

不同空間的佈置方法

「我們審視過非常多種不同的配色樣本，甚至討論各種陰影顏色。」Francis說明，為了奠定不同場景的氛圍，劇組試驗過各種配色方案，最終決定分別以黃色調的赭色，呈現主角的豪宅公寓，以藍灰色調表現女兒的家，而護理之家則為清冷的藍綠色。

此外，劇組也透過故事場景出現的特殊道具，提示劇情發展的關鍵，包括垃圾、包裝、家具等，只要攸關劇情轉折，Francis都會在劇本上特別標記，以便適時變換陳設，讓某些道具突然消失，或者跟其他不相關的東西一起出現，引領觀眾感到疑惑的同時、一邊解謎。

進入主角的主觀世界，剪出人物情感所在

「這部電影最重要的事情，就是讓觀眾進入主角的腦袋。」 ──《父親》剪接師Yorgos Lamprinos

如何使用空間鏡頭並調整空間出現順序，是剪接師Yorgos Lamprinos開始工作之前不斷思考的問題，並認為：「這部電影的重點在於情感。」因此，他以非線性、重複場景等手法，建構影片的敘事結構，展現主角在腦袋裡不斷重組事件順序的情況，而Lamprinos也利用全片在同一個室內空間拍攝的特性，嘗試以同一個空間裡的不同細節，揭曉主角的記憶錯亂。

例如，主角跟女兒去醫院看病時，診間的門跟主角家的門其實是同一扇門，於是Lamprinos透過剪接突顯門上不同款式的把手，讓觀眾發現此處雖然是在同一個空間，卻是在不同場景，進而理解片中的突兀轉折或相似畫面其來有自，他強調：「這有賴於劇組對整個空間有非常縝密又準確的設計。」

善用沉默取代對話

「我完全信任導演寫的劇本，但在剪接過程裡，我也發現這些拍攝素材缺乏真正的即興創作。」Lamprinos解釋，由於劇本有不少場景是依靠對話呈現，使得影片缺乏一些有機的情感表現，所以他向導演Florian Zeller建議，透過刪除部分對話，以演員表演跟視覺畫面傳遞更強烈的情緒。

例如，當主角遭女婿搧巴掌之後，主角做了一個噩夢，接著畫面跳到女兒正在跟男友討論是否該把主角送進護理之家。劇本上，女兒跟男友之間其實充滿討論跟爭辯的對白，但Lamprinos考量到主角噩夢後所帶來的強烈情緒，決定說服Zeller把那些對白全部捨棄，只留下兩人之間的沉默交流，加強主角面對挫折時的無助感。

Photo Credit: 采昌國際多媒體

「我想知道該怎麼善用電影，去做只有電影能做到的事。」 ──《父親》導演費洛里安齊勒

《父親》不僅勇於打破許多電影敘事規則，也傳遞出令人深感哀痛的觀點，而導演費洛里安齊勒更宣布他有意製作《兒子》跟《母親》這兩部電影，以便形成一個完整的三部曲，並強調：「電影是一個提問而非解答的地方。」只希望作品可以帶給擁有相同經歷的人們，真實且美麗的撫慰。

參考資料：deadline, provideocoalition, theaureview, cineuropa, Indiewire, variety, hollywoodreporter, theguardian

本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航