鋼鐵股漲勢一飛沖天！國際鋼價不斷走升，現在還能不能上車？

《中央社》報導，今（19）日台股終場收漲104.47點，以17263.28點作收，再度寫下歷史新猷，傳產族群強勢表現，鋼鐵人、航海王再起，受惠於中、美兩國基礎建設的鋼鐵需求，分析師指出台股今天帶量收高，多頭格局未改。日前，中鋼業務副總劉敏雄說，歐、美鋼價續創新高，鋼廠接單交期已排至第3季。近期中國醞釀降低或取消鋼鐵出口退稅以優先供應內需，加上亞洲鋼價相對歐、美仍處低檔，帶動新一波行情上漲周期，不過投資人得留意傳產族群是否有過熱跡象。

《中央社》採訪國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，受惠盤價調漲題材，中鋼領軍鋼鐵族群上攻，今日再度攻上漲停，一週內兩度攻上漲停，相當罕見，終場收在38.65元。鋼鐵族群維持多頭走勢，包含海光、豐興、燁輝等20檔鋼鐵個股攻上漲停價。

鋼鐵股是工業發展的基礎 扮演經濟發展火車頭

繆昆陵研究指出，鋼鐵產業為一切工業的基礎，產業關聯效果相當大，向上溯及礦業和機械業，下游也與機械業、造船業、營建業等產業有重大關聯，是工業發展必要的基礎材料工業，扮演著經濟發展火車頭角色，也常被視為一國的國力指標象徵。

繆昆陵說明，從鋼品的特性看來，其運輸成本高，鋼鐵產業通常定位為內需型產業。由於鋼鐵產業是資本密集、技術密集、能源密集的產業，其興衰經常跟經濟景氣好壞有關。

隨著中、美兩國相繼擴大基礎建設，連帶使鋼鐵指數跟著上漲。也確切反應後疫情時代，經濟已經開始反轉向上，而知名的英國專業鋼鐵研究機構CRU鋼鐵指數（CRU Steel Price Index Forcasts），亦顯示國際鋼鐵指數逐漸向上走堅。

繆昆陵研究中，在2000年至2006年的期間挑選出台灣幾支主要的鋼鐵股票，和鋼鐵類股指數進行對照。鋼鐵類股指數與其走勢連動性，分別為中鋼90.36%、東鋼84.34%、新光鋼79.52%、大成鋼74.70%以及官田鋼73.49%。另外，在漲跌幅度新光鋼則是最接近鋼鐵類指。

繆昆陵（2008）。〈台灣上市鋼鐵類股價指數預測之研究〉。成功大學碩士論文。

繆昆陵說明，從圖中可以看出鋼鐵類股指數與中鋼、東鋼與新光鋼3支股票價格之間，具有很高的連動性，是鋼鐵指數中相當重要的成分股。對照近日中鋼、東鋼與新光鋼的走勢，與鋼鐵指數和國際鋼價息息相關。

中鋼是台灣規模最大的鋼鐵公司，是台灣唯一一家生產製程涵蓋鋼鐵產業上、中游的鋼鐵公司，不管景氣的好與壞，都能有穩定的營收。另外，東鋼位於產業中游，以鑄造型鋼為主，其中H型鋼（工程中梁或柱子的建構用鋼材總稱）占其生產額與營收額六成左右，目前是台灣H型鋼供應最大來源，而房屋營建使用H型鋼是長期不變的趨勢。

繆昆陵強調，鋼鐵產業容受房地產景氣影響，其股價與「營建」共存共榮，如果營建景氣反轉，獲利就會縮水。另一方面，投資者必須注意，新光鋼居於鋼鐵產業及中、下游各行業間的樞紐地位，以鋼鐵加工為主，是台灣最大的鋼鐵物流業者，雖然公司規模不及前兩者，但獲利能力不容小覷。

整體而言，由於這3支鋼鐵股票皆居於產業上游與中游，對原物料上漲的衝擊，股票價格隨資產增值而水漲船高，高漲的生產成本也能夠藉由買賣，將其轉嫁至下游公司，可以說利多於弊。

鋼鐵股飆漲還能不能上車？ 分析師這麼說

《天下雜誌》報導，許多機構法人認為，鋼鐵股具有漲價題材，股價位階相較其他原物料族群低，已吸引投信買盤，龍頭股中鋼的確有機會再往上走，但建議等拉回再找買點。

中鋼自結2月稅前盈餘38.51億元，創2013年合併報表以來單月最高，中鋼第一季財報在本業及認列轉投資中鴻等獲利挹注下，可望交出好成績；目前國際鋼價持續上漲，有助中鋼業績成長。

法人分析，美國總統拜登所提出的2.25兆美元基礎建設計畫，在傳統基礎建設項目上，包括塑化、鋼鐵、水泥等原物料股都可望受惠，鋼價上漲加上基礎建設題材，推升鋼鐵股新一波的漲勢。

《中國時報》引述分析師謝明哲，以中鋼目前的股價來看，應該還會有更高的價格。隨著美國基礎建設計畫對鋼材需求大幅提高，以及中國推動碳中和轉型，鋼鐵供給預期呈現下降，因此在需求上升和供給下滑情況，鋼鐵價格還會再向上走高。

分析師謝明哲表示中鋼的成功模式，「其一為其傳統產業，其二為降低在原物料使用的成本或是有一個新的發展方向」，提到6間傳產龍頭，有望能複製中鋼的成功模式。

《經濟日報》採訪中鋼董事長翁朝棟說，中鋼盤價每公噸落後國際行情，充分考量下游客戶接單競爭力，希望用鋼業者利用此契機加速升級轉型，生產附加價值高的產品，提升自我競爭力。

中鋼業務副總劉敏雄說，歐、美鋼價續創新高，鋼廠接單交期已排至第3季。近期中國醞釀降低或取消鋼鐵出口退稅以優先供應內需，加上亞洲鋼價相對歐、美仍處低檔，帶動新一波行情上漲周期。

劉敏雄表示，全球總體經濟走在上坡路，國際貨幣基金（IMF）4月上調今年全球經濟成長率達6%，高於1月預測值5.5%。數據顯示在經濟持續復甦的情況下，鋼鐵原物料的行情，還值得投資人期待，也必須持續注意，國際鋼價的走勢，以及留意傳產族群是否有過熱跡象。

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核稿編輯：翁世航