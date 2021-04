「架空世界」的鼻祖，1704年在歐洲掀起熱潮的鬼扯奇書《福爾摩沙變形記》

文:Satoman

西元1704年,曾有人出版了一本記述台灣史地與風土民情的暢銷書籍。此書暢銷到甚至再版了數次,更曾在歐洲掀起了一陣福爾摩沙熱潮。可是,請容我先預言各位看完整本書之後會有什麼表情。

這本書的全名為:

Historical and Geographical Description of Formosa,an Island subject to the Emperor of Japan《福爾摩沙歷史與地理的描述,一座位於日本帝國統治下的島嶼》