中國菜市場文化：南方如精緻霸道總裁，北方像霸氣鋼鐵直男

中國南北方的生活習慣和飲食文化差異，一直令人津津樂道。小到豆腐腦吃甜的還是鹹的，大到結婚隨多少彩禮、份子錢，都會讓雙方吵得面紅耳赤。

最近，關於「南北方菜市場服務」的話題，在中國網路引起熱烈討論。有人說：「如果說南方菜場老闆是一個精緻的霸道總裁，那麼北方老闆就是霸氣的鋼鐵直男。」

中國的菜市場在西方並不多見，外國人習慣稱為「Wet Market」，它有點類似於雪梨的Paddy's Market，但是後者並沒有鮮活家禽和魚類。

對於一個傳統的中國人來說，每天拎著籃子去菜市場買菜是開啟一天油米醬醋茶的必備功課。

中國幅員遼闊，不同地方，有著不同的水文地貌、生活習慣和飲食文化。從地理意義上講，秦嶺淮河將中國分為南方和北方，但是文化意義的南北方更加複雜，難以準確界定。

在大多數的人印象中，南方人喜歡食稻米，北方人喜歡吃麵食；南方人低調婉約，北方人粗獷豪邁。菜市場作為城市煙火氣息最濃的地方，菜市場文化更是深藏了中國南北方地域文化差異和生活習慣的異同。

南方的斷捨離，北方的合即留

關於南北方買菜習慣的差異，有一個很有意思的細節。南方人買菜可以按個、按顆，不需要的東西，絕不多買。南方人對此習以為常，絕不會不好意思開口，也不會顯得小家子氣，菜販也不會因此給臉色，依然笑臉相迎。

而北方人買菜就不同了，按車、按噸買也不是稀奇事，但是絕不會有人去買一個番茄、一根蔥，一是自己難以啟齒，二是老闆可能不搭理你，遇上性情暴躁的漢子，可能覺得這是狎侮，上來「削」（打）你。

近年來，日本舶來的「斷捨離」文化在東亞中產階層中風行。據這一理論的推廣者、日本雜物管理諮詢師山下英子介紹：「斷等於不買、不收取不需要的東西；捨等於處理掉堆放在家裡沒用的東西；離等於捨棄對物質的迷戀，讓自己處於寬敞舒適，自由自在的空間。」

南方人買菜的理念和行為似乎契合了這樣的「斷捨離」文化，但是這並不意味著南方人更多的位於中產階級的位置，背後可能是生活習慣的差異。如果將南北方作一個極端化處理的話，東北可以視作最純正的北方，而廣東可以當作最典型的南方。

在東北地區，可供選擇的綠色蔬菜的並不多，大白菜算是主角，尤其是在漫長寒冷的冬季，醋溜白菜、白菜豬肉燉粉條、酸菜餃子、酸菜燉血腸……，幾乎天天登上東北人的餐桌。白菜因此被東北人賦予了特殊的含義，它是東北人過冬必不可少的口糧，也是漂泊在外的東北人惦記的那份鄉愁。每當冬季來臨，東北家庭都會囤幾百、上千斤白菜，或腌漬起來，或儲藏於地窖中。

廣東就不一樣了，全年氣候溫暖濕潤，一年四季都有源源不斷地蔬菜供應，人們沒有囤積蔬菜的緊迫感。再加上粵菜講究新鮮原味，廣東人似沒有吃隔夜菜的習慣。

有南方人在網路吐槽稱：「有一次住北方親戚家，我去菜場買一顆雞蛋，老闆隨手拿一顆給我說送你了不要錢，去去去別在這耽誤我做事，那一瞬間感覺自己像個要飯的突然發現，我們和北方人活在了兩個世界？」

南方的精緻霸道總裁，北方的霸氣鋼鐵直男

南北方菜市場的差異除了在買菜的數量上，還體現在服務上。這一點筆者深有體會，曾經在家鄉菜場買菜，老闆送一、兩顆辣椒和蔥是司空見慣，買肉的話，老闆可以給你切成絲。

據南方網友披露，在他們那裡的菜市場，買蝦給你一隻一隻去蝦線；買雞爪幫你去指甲；買雞腿幫你剔骨頭；買魚幫你殺好切好；蔬菜通通削皮切片。

甚至有人補充說：「你常去，還能給你介紹物件。」

不過也有人戲謔道：「南方買一個土豆老闆幫你削皮，北方買一個土豆老闆削你皮。」

南北方市場服務的差異，更多歸結於南方人經營理念和文化的不同，這可能又會掀起一場南北方人的唇槍舌戰。

魯迅在散文《北人與南人》中提及北人的卑視南人，已經是一種傳統，當然，南人是有缺點的。

魯迅還據自己所見指出，北人的優點是厚重，南人的優點是機靈。但厚重之弊也愚，機靈之弊也狡，所以某先生曾經指出缺點道：北方人是「飽食終日，無所用心」；南方人是「群居終日，言不及義。」

林語堂也在其《吾國與吾民》中說：「粗獷豪放的北方，溫柔和婉的南方，這些區別在他們各自的語言、音樂和詩歌中都能看到。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

根據《科學》的論文研究，中國南北方之間由於氣候、地理和歷史等因素的綜合作用，形成了不同的文化，從而使得南北方人在做生意這件事情上，產生了截然不同的兩種態度。

在中國古代，大部分時間政治中心都在北方，因此北方重農抑商的觀念根深蒂固，對於屈尊追逐蠅頭小利這種事情十分不齒。而南方屬於丘陵地區，多山多水少地，使得他們不得不另闢蹊徑，自謀生路。

由於家貧地薄，往往也決定了南方人更善於從小本生意起家，一步步做大。例如，浙江溫州的商人靠著做不起眼的打火機、吸管、鈕釦等小商品生意，在全國乃至全球打出了名號。現實中的很多百萬富翁當初就是靠賺不起眼的小錢而白手起家的，如李嘉誠賣過塑膠花，王永慶賣過大米。

溫州人的商業哲學是「微利是圖」、「賺一厘錢也光榮」。潮汕的《豆仔歌》裡說道：「一粒豆仔圓又圓，挨做豆腐變做錢，人人呾俺生意小，小小生意會發家。」四川也有句俗語：「先找金娃娃（賺小錢），再找金娃娃（賺大錢）的媽。」

傳統菜場是最有地方感的場域

今天隨著城市化進程的加速、新科技的興起，以及現代人生活方式的變化，傳統的菜市場也在不斷走向衰落，取而代之的是整齊劃一的超級市場，還有網路客製化的買菜服務，這些新事物的出現，雖然為人們提供了更多便利，但是總讓人覺得少了點什麽。

2019年，臺灣公共電視臺曾推出過《我在市場待了一整天》節目，近期好像又有了續集。這部記錄片不僅在島內受到歡迎，也獲得了廣大中國網友的好評，它還在豆瓣影評網站斬獲8.6的高分。

筆者幾乎看完每一集，跟隨著外景主持人李明聰的腳步逛遍臺灣8個典型的傳統市場。每一個市場都有著濃郁的在地風情，花蓮重慶市場有原住民元素、竹東市場有客家元素、金門東門市場有離島戰地風光……走進傳統市場，只見裡面萬頭攢動、人聲喧嘩、五彩斑斕，偶爾還會令你垂涎欲滴，生活瞬間變成了一個萬花筒或是一盒巧克力，就算你和它待了一整天，依然意猶未盡。

武俠小說家古龍曾說過：「一個人如果走投無路，心一窄想尋短見，就放他去菜市場，因為菜市場者是集市裡最神奇的地方。」

李明聰援引法國人類學家歐熱（Marc Augé）的觀點表示：「現代化的城市會創造出一個又一個的（non-place），比如長得一模一樣的超市、地鐵、百貨公司、銀行，而傳統市場則是現代都市中最有地方感（sense of place）的地方，它不僅體現著一座城市的精神氣質，也連結著這裡的社會交往與綿密人情。」

走進傳統菜場，不會有冷峻的面孔和拒人千里之外的疏離感，迎接你的是熱情洋溢的笑容和幾公尺開外的問候。如果你是老主顧，不需要你開口，對方就知道你需要什麽。對一些長者來說，逛菜市場就像去茶館喝茶侃大山、麻將館搓麻將，不知不覺，大半天時間就過去了。

傳統菜場不僅滿足了我們的口腹之欲，也是我們人情練達的試驗場。南北方菜場文化的不同，並沒有想像中那樣形同水火，南方有其小而美，北方有其大而全。因為它們的差異化，才給予了我們更豐富和多元化的體驗。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航