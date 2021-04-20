【影評】為什麼老套的《當男人戀愛時》票房能夠大賣？六大亮點揭密

2021年台灣電影的大黑馬《當男人戀愛時》絕對當之無愧，上映20天票房預估將近2.5億台幣，超越2018年賣座國片《比悲傷更悲傷的故事》2.4億的紀錄，而且依照票房上升速度來說，讓人又哭又笑的純愛電影的《當男人戀愛時》後勁強大，票房衝刺的成績也勝過了《比悲傷更悲傷的故事》，更擊敗好萊塢年度大片《哥吉拉大戰金剛》，迅速引爆火熱話題。

近幾年最賣座的兩部國片《當男人戀愛時》、《比悲傷更悲傷的故事》，都是改編韓版的愛情電影，從劇情橋段、故事內容來看，顯示台灣人就是喜歡老套的浪漫愛情故事，純愛真摯又悲傷虐戀的電影歷久不衰，亙古不變的老哏只要鋪陳得宜，還是能夠滿足大家的期待。

《當男人戀愛時》翻拍自2014年度韓國愛情電影《不標準情人》，由青龍獎大鐘獎影帝黃晸玟搭檔氣質女星韓惠珍主演，黃晸玟是少數身兼忠武路（電影）及大學路（話劇、舞台劇、音樂劇）的頂級演員，在韓國被歸類為非常會演戲的實力派演員。

《不標準情人》、《那個傻瓜》是他難得演出的純情電影、戲劇，他精湛演出一個看似野蠻粗俗但內心溫柔純情的硬漢，韓惠珍的表演亦可圈可點，兩人組成小姐與流氓加美女與野獸的另類配對，以出色的演技讓通俗老套的情節深刻觸動了觀眾心弦，細膩醇熟，讓男女主角的愛情戲更有共感。

《當男人戀愛時》為台北電影節影帝影后邱澤、許瑋甯擔綱演出，是以拍攝MV成名的殷振豪導演的首部劇情長片，他融入台灣文化，加進台灣元素，讓電影更接地氣，若只看過台版《當男人戀愛時》，確實會覺得相當精彩好看，但韓版珠玉在前，再看台灣翻拍版就感覺有些過譽了。台版的主題核心、故事轉折、情節脈絡、角色設置、情感底蘊、對白台詞幾乎都比照韓版複製搬過來，在劇情流暢、親情鋪陳、故事情緒的表達收攏與飽滿細膩，都能引起觀眾的情感共鳴。

Photo Credit: 金盞花大影業提供

《當男人戀愛時》描述流氓邱澤向因父親重病而欠債的許瑋甯討債，邱澤卻對許瑋甯一見鍾情，並提出「塗鴉合約」，以吃飯、散步的方式來折抵債務……後面就不再劇透內容了。雖然是韓國復刻版，台版與韓版最大的差異，其實是對角色氣質的再創造。邱澤成功複製了原版黃晸玟善良鐵血、笨拙憨傻、單純熱情，台版也收斂了原版女主角的強硬逼人、歇斯底里，添加男主角的大男孩氣、賣萌裝可愛的高反差，節奏張弛有度，人物故事扎實，配樂渲染高揚，用在地元素玩出新的台式浪漫愛情故事。

《當男人戀愛時》從試映後就引發網路熱議，口碑好評不斷，票房超越許多國片記錄，後勢上升的速度銳不可擋，看來女生期望解救改變男生「聖母情節」的老掉牙題材仍是很受觀眾青睞。這部電影能夠成功，大部份應該歸功於邱澤的演技。邱澤把主角阿成詮釋得立體、悲情又討喜，讓觀眾為了他又哭又笑，深陷其中。本文將會解析票房如此亮眼的關鍵原因。故事設定與發展不算新鮮。

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一、接地氣的台式美學浪漫與小人物的無奈日常

殷振豪為電影細節添加許多台式元素，充滿台灣特色的美術設計與風土人情，獨到的台式美學風格，描述社會底層小人物的辛酸感慨、親情糾葛與自我認同，精準到位的社會百態，貼近百姓的日常生活。

小姐與流氓戀愛故事的設定與發展雖然不算新鮮，劇情橋段安排恰到好處，為電影增添更多看點，而邱澤飾演的流氓舉手投足間充滿江湖味，展現最自然的台灣本土浪漫，激盪出台灣人更多的共鳴與投射。

二、故事脈絡與劇情鋪陳賺人熱淚

邱澤與許瑋甯從相遇、敵視、曖昧、接納、相戀到遺憾結局的情緒轉變，情感外放又內斂，彼此相互碰撞緊密流暢，產生了強大的火花，隨著劇情走向貫穿，巧妙的細節雕塑，情緒被角色牽引，哭點隨著劇情不斷堆疊，適時的情緒轉折，醞釀到最後一刻直接淚崩潰堤。

而且俊男美女出現的高顏值畫面極具美感，賞心悅目。此外，邱澤與蔡振南的父子情感也讓人動容，兩人的對戲精準詮釋出台灣傳統父子的典型相處模式。

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三、小姐與流氓的故事百看不厭

從《天若有情》、《藍色情人》到《當男人戀愛時》，跨越世俗的框架，小姐與流氓的故事命題就是對味，男女主角之間碰撞出的火花，完整契合了觀眾的喜好，從剛開始的矛盾、到中段的契合，再到最後的江湖宿命，用心刻劃角色的日常，深刻的渲染力讓人忍不住隨著劇情落淚。而男女主角各自為愛做出的各種選擇與自我犧牲的舉動，更強化觀眾對電影的共感。

四、邱澤演技精準完美詮釋

男主角邱澤在片中大飆演技，被認定有機會以本片獲得金馬獎影帝的殊榮。邱澤在電影《誰先愛上他》、《江湖無難事》 演技已備受肯定，讓演藝事業再創高峰，這次在《當男人戀愛時》詮釋台客流氓，渾身散發江湖味，情感詮釋細膩，角色絲絲入扣，眼神隱藏著豐富的情緒，演技純熟精湛飆出了新高度。

例如為愛不惜付出一切、面對心上人的嬌羞討喜、討債時的懲兇鬥狠又留點溫情，演繹出俗氣、霸道、真摯、可愛、深情、不羈、溫柔、純情、幼稚、單純、失意、愧對、絕望等各種詮釋，展現憨直的人物魅力，每個橋段的情緒都收放自如，徹底將觀眾帶入劇情裡，更是整部電影中最討喜、最吸睛的角色。

殷振豪透露，是被電視劇《必娶女人》的邱澤圈粉，認為他在美男的外表下，竟然能很好的掌握喜劇節奏，一些戲謔台詞在他正經八百的演繹下變的效果十足，打破對帥哥演員通常不好笑的刻板印象。

「之後邱澤更在《誰先愛上他的》證明了他的深情演技，一場看著昔日愛人彈琴的眼神直接殺爆我，我一定要跟他合作看看。」他指出，邱澤混身散發自由瀟灑的氣息，深聊後發現邱澤簡直擁有阿成的靈魂，相似的出身背景、不謀而合的說話口吻，「我理想的阿成就是一個直來直往，隨遇而安，別人看嘸他的浪漫也無所謂的漂浪男子。」

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五、許瑋甯真摯演出內斂動人

許瑋甯飾演因父親負債累累、生活壓力沈重、在農會上班的女主角浩婷，情感內斂苦悶，情緒不能外顯，大都以眼神與表情顯示。殷振豪希望許瑋甯突破亮眼外表的限制，私下愛笑的她必須挑戰全程臭臉演出，形容這是目前接過最難的角色。為了讓外型更符合故事設定的小鎮環境，許瑋甯在電影開拍前就積極曬黑，去做日曬機課程、騎單車去海邊曬日光浴，或到空曠處曬太陽，非常敬業。

殷振豪表示，看完《紅衣小女孩2》與《目擊者》就被許瑋甯的拼勁嚇到，演員的魅力在大銀幕一覽無遺，「她就是一名充滿魅力的演員，為了成為浩婷付出努力，即使混身不對勁，還是強迫自己習慣。

為了熟悉小鎮環境的台語口音，她找大量的豬哥亮歌廳秀來看，為的就是在拍攝時可以反射性回應對手演員的表演。一場關鍵的客運站重逢戲碼，瑋甯說她現在氣得要死，恨不得捶死阿成，我也沒攔住，於是，她把浩婷的想念又氣急敗壞表演的真好，自認比原版的浩婷設定更加立體。

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六、超洗腦主題曲，聽過就忘不掉

殷振豪是音樂團體「茄子蛋」《浪子回頭》、《浪流連》、《這款自作多情》三支連貫劇情的MV的導演，在YouTube創下破億點擊，打造出「浪子宇宙」，他擅長替每位合作歌手的音樂找到最適合的故事，讓人聽了歌曲眼前自然就會浮現畫面，特別在創作中捕捉台灣特色，凸顯道地的台灣味道，細膩刻劃日常的平凡，與饒富詩意的台式美學元素。

殷振豪表示，拍電影與拍MV最明顯不同就是時間，MV必須在一天內拍完，但電影至少都需要一個月，且MV必須配合音樂的起承轉合設計劇情橋段，電影則是要在完全沒有音樂的狀態下讓戲變得好看，這是最大的差別。

這次茄子蛋也為電影寫出超洗腦主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉，果然讓觀眾看完電影後都在腦海中烙印下音樂印象，聽過就難以忘記，讓人忍不住一聽再聽、不停哼唱。以往殷振豪的合作都是先聽到歌曲，再透過音樂的意境打造畫面，但這次則完全反過來，他只給茄子蛋先看了劇本及劇照，他們就依據故事的情節寫出電影主題曲。彼此的好默契成了合作上最加分的關鍵。

同樣改編自韓國電影，《當男人戀愛時》卻沒有水土不服的問題，雖然公式樣板化卻能精準到位，復刻台灣本土文化暢快流利，整體不夠完美卻很特別豐富，就算無法成為傳世的經典之作，也能成為永留觀眾心底的雋永小品。而《比悲傷更悲傷的故事》在人物角色的塑造、劇情流暢轉折方面，都沒有《當男人戀愛時》這麼接地氣，或許是《當男人戀愛時》能火速上位的原因。

近年台灣新導演的表現都很不錯，2020年由於疫情的影響，好萊塢電影紛紛退散，許多國片票房表現亮眼，像《刻在你心底的名字》、《孤味》、《角頭外傳：浪流連》等電影的票房都達到破億元，後二部電影的導演許承傑、姜瑞智更是首部執導電影長片就有如此佳績，再加上殷振豪導演及柳廣輝，4位晉升億元的新銳導演剛起步就獲得這麼好的成績，除了累積多年的幕後執行功力，取材的多樣性、劇情的多元化、演員的融入度等，坦白說，時勢造英雄的機運更成為他們成功的大助力。

而新導演的破億作品表現各異，也展現出台灣對電影文化的包容性。《刻在你心底的名字》是具史詩感的青春愛情電影，特殊的題材與開放式的結局更讓人充滿感嘆。《孤味》則是2020年票房冠軍國片，入圍第57屆金馬獎六項提名，細膩呈現了台灣文化中的家庭關係、情感樣貌，與母女關係的和解，資深演員陳淑芳也憑藉此片獲得生涯第一座金馬獎。《角頭外傳：浪流連》為台灣黑幫愛情故事，從女性與感情的角度，細膩描述一段相愛卻不能相守的故事。

有了好的開始，這些億元導演的下一部或許能比一般新導演更順利、更進化。我們不敢要求台灣電影能夠迅速追上韓國電影的水平，但從近幾年台灣電影豐富多元的內容來看，未來的發展應該仍是值得期待。

Photo Credit: 金盞花大影業提供

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航