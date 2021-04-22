回應民意的「氣候公民大會」，淪為馬克宏的民主舞台秀？

「巴黎公社」150年後的「氣候公民大會」

在剛好150年前1871的春天，在拿破崙三世（Napoléon III）自己挑起的普法戰爭中慘敗後，拒絕投降的巴黎市民們自組「巴黎公社」管理一座城市，「實驗」了短短72天，雖然最終以流血鎮壓收場，卻堪稱史上重要的民主里程碑。

我們在這個時候來談談，法國2019年隨機抽選150名公民參與組成的「氣候公民大會」，去（2020）年中瘟疫蔓延時，對馬克宏（Emmanuel Macron）政府提出149條實際建言的會議結果，但總統的態度從最初表示的期待「激進」提議，到漸漸露出真實立場，環保人士公開建言他要履行承諾，三月時環保團體也上街抗議施壓，從國會到媒體都熱烈討論《氣候法》的各種可能。

面對川普（Donald Trump）的「Make America Great Again」打出「Make Our Planet Great Again」的馬克宏政府，在政治的光譜上中央偏右，打著新自由主義旗幟， 在上屆法國總統大選中實為與銀行金融圈關係最好的候選人。三年前就已被延攬入閣的知名環保人士胡洛（Nicolas Hulot），在一年後辭去環境部長一職，以警示大眾馬克宏政府變革決心不足的前例，「氣候公民大會」很難說不會成為馬克宏面對「黃背心」和下次大選的政治籌碼。

政府失敗後，從底層自組的巴黎公社

150年前，「巴黎公社」僅僅兩個多月的革命起義，試圖以不同的方式管理面對德軍包圍的巴黎。當年拿破崙三世輸掉了普法戰爭，第二帝國隨之瓦解。資產階級倉促間成立的第三共和國，不久後也向德意志帝國政府簽署了降書。

1871年3月18日，在蒙馬特爆發了決定性的軍民衝突，政府軍試圖繳械平民百姓組成的國民衛隊， 但士兵拒絕對老百姓開槍，回過頭來一起處決下令的將軍，隨後巴黎公社宣告成立，立即組織市政選舉以任命其代表，並實施了前所未有的社會顛覆性改革，與當時逃離巴黎落腳凡爾賽的政府展開「內戰」。

而2018年蔓延全法的「黃背心」運動時，不少論者也以一種「革命」的眼鏡，來看法國各地自組的抗議和街頭辯論活動。直接的起因是政府計畫調高燃油稅，尤其為不環保但卻是低收入家庭交通所需的柴油。

馬克宏被指缺乏社會公正，要低收入階層為環保問題買單，而面對無視民意的指控，政府也發起「全國大辯論」。「氣候公民大會」正是誕生於黃背心運動的辯論之間，環保人士建言馬克宏政府設立一個由150人組成的氣候公約委員會。一項規模前所未有的的民主試驗，馬克宏希望以此來應對黃背心危機。

馬克宏政府號召下的「實驗」？

從法國人口中隨機抽選150名公民參與為期六週的會議，年齡在16歲與80歲之間，來自社會各個階層。本著社會正義的精神，定義結構性措施，以實現到2030年減少至少40％的溫室氣體排放。擬透過公投、立法或修法落實氣候變遷措施。

當然，他們中絕大多數人都是一般公民，都缺乏氣候領域的專業知識，氣候問題等專家對這150名志願者進行系統性的專業培訓。不過就像一般民意代表一樣，只要給與適當的時間和充足的資訊，尋常的公民都有能力做出適切的投票決定。國際上當然也不乏類似經驗，如愛爾蘭的例子就被認為是氣候公民大會典範。2018年，愛爾蘭議會成立了一個氣候行動聯合委員會，提出了應對氣候變化的建議。

法國150名公民努力地投入參與，接受培訓，密集工作了七個週末。經過長達九個月的討論，公民氣候大會在去年6月，以三天的時間對他們的討論結果進行全體表決，150條建議中的149條獲得了絕大多數人的支持。唯一沒有獲得多數支持的建議是將每周工作時間從35小時減少至28小時。表決後，建議報告遞交給法國環境部。

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建言？政府早知該做卻做不到的措施

提出的149項提案，馬克宏承諾，除其中三點之外，其他將提交國會或全民公投表決。也就是他已經直接排除了三點，將高速公路的最高速度降低至110公里/小時，對高盈利企業徵收環保稅，以及將生態滅絕等命題寫入憲法。不過，馬克宏表示，同意就修改憲法舉行全民公投。

儘管馬克宏曾經承諾「結果將毫無過濾地提交國會表決，全民公投或直接實施」，但是這150人投票通過的146項從根本上改變社會的提案，是否真的會被全部採納？這涉及到從食品到建築到交通的所有主題：食品46個提案、運輸43個提案、生產和工作21項建議、房屋21項建議、消費11建議、憲法4命題。涵蓋了從個人，到商業，到公共等不同層次等級的行為。

這有時顯然會迫使150人超越總統和政府的特權，要求做出更多取決於地方當局、歐盟或國際組織的改變。

氣候「革命」？改變政治機制

直到去年底，馬克宏再次與150人「氣候公民大會」面對面討論後，他們對政府徹底感到失望，並成立了一個非政府組織，旨在監督政府如何回應他們的訴求。提案被一一拆解，僅極少數付諸實行，截至目前顯然是不足以減少40％的溫室氣體排放。

更有批評指出，馬克宏政府會採納建言設立氣候公民大會，本就是有意在下一屆總統大選之前拖延時間，以免再如「黃背心」危機一般，因為面對氣候危機所需的真正「激進」環境政策，而再次激發選民的反對。如同石化產業等既得利益團體，以選票為依歸的「職業」政治從業者，都會害怕此類棘手的救急措施。

於是「參與式」民主的舞台秀不斷上演，政客們一直在組織直接參與民主的模擬活動。他們諮詢公民之後，通常都無所作為，與公民實際參與決策相距甚遠。面對氣候危機，我們地球公民不只需要改變生活型態、經濟模式，更需要創新的民主模式。各國政府絕不是不知道補救措施，而是受困於現行的政治遊戲規則。

面對末日危機的地球公民革命

巴黎公社在危機中的「革命」如同社會轉變的實驗場，而當下面對瘟疫、氣候危機，地球公民們已經不能再等國家政府總是說一套做一套，資本主義的生產、經濟成長強迫症已帶來勢不可免的危機時代，這十年將是關鍵期，需要的是立即的、各方面的極端改變。

但對既得利益的政商菁英階級，危機時犧牲無知的大眾似乎總更為可行。

表面上，法國的「黃背心」是低收入底層民眾為了「月底」而佔據國道；「綠」背心則是都市的知識份子，為了世界「末日」走上街頭，不過事實當然不如此單純二分。如同氣候變遷，問題非常複雜，因為面對末日需要的是系統性的、大規模的「革命」。

這個轉變需要顛覆整個社會，翻轉我們既有的舒適，甚至是失去某些工作。特別是在瘟疫危機之際，不需專家的數據，戴著口罩的身體都知道，我們已經生活在氣候變遷的世界中。

參考資料

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航