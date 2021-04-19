王國材明起升任交通部長：目標百日內改善184處工地、要求現場查核

台鐵太魯閣號事故後，交通部長林佳龍請辭獲准將於明（20）日生效。行政院發言人羅秉成今（19）天下午宣布，由現任交通部次長的王國材升任。王國材今日受訪時表示，優先要做的事情包含盤點鐵道局及公路總局的能量，希望在4月底年把184處工地進行盤整，100天內改善。

2016年進入交通部擔任政務次長的王國材，歷經了3任部長，他過去的經歷包辦了陸海空。曾任一卡通票證公司董事長、台灣港務公司代理董事長等要職。他在政次任內積極推動智慧運輸系統發展建設計畫，並在2018年獲得得智慧運輸世界大會「名人堂終身成就獎」。

王國材：百日內改善184處工地，將要求現場查核

《中央社》報導，王國材受訪時表示，由於台鐵在工程上的弱點，因此盤點鐵道局及公路總局的能量，希望在4月底年把184處工地進行盤整，100天內改善，接下來很重要的是太魯閣號事故罹難者與受傷者的善後照顧要儘速處理，希望讓家屬沒有後顧之憂，這些都是優先要做的。

王國材表示，交通部家大業大，工程有數百項，過去都是交通部督導查核小組透過照片書面，針對缺點做出建議，並希望能夠改善，未來他會要求一定要現場查核，尤其在安全部分。

至於這是否代表台鐵將會公司化？王國材強調，他已經有和台鐵工會談話，將會全面進行改革，包含台鐵組織局部調整、財務課題等，行政院也希望台鐵體質改善，相關養護才能沒有後顧之憂，整體盤點要怎麼協助台鐵，如果這些都做得好，在員工不受影響下，就可以談下一階段的組織改造。

交通部員工口中的「阿材」，將推動一卡通精神帶到交通部

（中央社）交通部長林佳龍請辭，多次救援成功的「最佳工具人」政次王國材升任，他曾折衝華航罷工、Uber爭議，各界寄望他將愈挫愈勇的精神帶進台鐵，帶領台鐵化危機為轉機。

王國材今年62歲，2016年進入交通部擔任政務次長以來，歷經3任部長，不僅積極推動各項運輸計畫，更多次擔任救火隊，被立委戲稱為「最佳工具人」，林佳龍更稱讚他已經是「鋼鐵人」。

細數王國材的經歷可謂包辦陸海空，他曾任高雄市政府交通局長、一卡通票證公司董事長、中華智慧運輸協會理事長、中華郵政公司代理董事長、台灣港務公司代理董事長、圓山大飯店董事長等。

他曾向媒體談到在一卡通公司草創時，自己常背個包包，親自登門拜訪客戶，不少人根本不願見他，也吃了許多閉門羹，感受人情冷暖，但仍相信只要有耐心，一卡通一定能成功，也告訴自己不能被擊倒，最後終於看到一卡通走上坦途。

交通部員工暱稱的「阿材」，個性溫和、有耐心，他將推動一卡通遭遇愈挫愈勇的精神帶到交通部，再煩雜的事務都能心平氣和處理。交通部業務單位形容他充滿文人氣息，遇事不急躁，圓融且願意傾聽同仁意見。

王國材在政次任內積極推動智慧運輸系統發展建設計畫，交出漂亮的成績單，讓他2018年獲得智慧運輸世界大會「名人堂終身成就獎」（ITS World Congress Hall of Fame-Lifetime Achievement Award）。

當時王國材謙稱，因為擔任政次職務，能夠有機會督導包括交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）、偏鄉公共運輸整合平台、智慧廊道、整合式智慧運輸、自駕車聯網、機車車聯網等6大亮點計畫，在政府同仁努力合作之下，計畫逐步展現成果，這份榮耀應屬於大家。

王國材也兼任中華航空事業發展基金會董事長，推動華航飛機塗裝換新貌，華航去年在新引進的波音777貨機上呈現台灣意象，王國材在立法院答詢時承諾，華航新客機塗裝的「台灣識別度」會再增加。

華航機師罷工站上談判前線，身段柔軟但不怕事

Photo Credit: 中央社 左為將於明（20）天就任的交通部新任部長王國材，右為今（19）日卸任的交通部長林佳龍。圖為兩人在2019年華航機師發起罷工時，交通部召開記者會上交換意見的畫面。

2019年2月華航機師罷工期間，王國材站上與工會談判的前線，當工會隨口以開玩笑方式提出「凌晨一點開會」的提議，王國材也爽快答應，並說「要來就來」，即使談判中面對工會的挑釁言詞，王國材仍能不慍不火回應「不要威脅我」。

由此可見王國材身段柔軟卻但不怕事，他折衝協調卻不輕易妥協，有耐心、不易被激怒。

華航機師罷工勞資談判歷經7天6夜，王國材在談判結束後，紅著雙眼，拖著疲憊的身體，還願到記者室慰問媒體辛苦。

當時媒體問到他的感受時，王國材輕鬆唱出最愛的拿手歌「囚鳥」，形容談判期間自己就像被困在交通部的囚鳥，讓人見識到王國材幽默的另一面。

去年10月，抗議台南路地下化拆遷民宅的團體到交通部陳情，場面一度火爆，王國材親自與抗議團體面對面溝通，一一解釋政府做法及後續補救方式，當場有抗議者多次打斷王國材發言，王國材仍不動怒，只是用溫和堅定的態度請抗議者讓他把話完，也當場反問抗議者要不要聽他說明，最後終能控制住火爆場面。

除此之外，王國材在處理Uber在台營運爭議時，曾說出不守遊戲規則等指責，要求Uber司機一定要合法。在華航私菸案時，因林佳龍不滿華航說明，王國材也重話指出，華航總經理謝世謙要辭職，交通部一定同意。

台鐵在3年內發生2起重大死傷事故，導致吳宏謀、林佳龍負起政治責任，相繼請辭交通部長。王國材上任之後，台鐵改革將會是重點目標之一。

緊接而來的端午節疏運、「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情對觀光、運輸產業的持續衝擊及振興旅遊運輸產業，都有待王國材持續發揮專長，一一拆彈。

《中央社》報導，交通部長林佳龍因太魯閣號事故請辭獲准，今天是林佳龍擔任交通部長的最後一天，交通部下午也為他舉辦歡送會。

談到繼任者，林佳龍表示，王國材是優秀的人才，過去他與王國材真的不認識，但這2年3個月以來並肩作戰，從大的政策北北基軌道路網的規劃協調，到小抗爭都一起討論面對。

林佳龍說，交通部是一個交通團隊，這2年擬定的政策，3位次長都積極參與，政策是大家一起形成，也是政府核定，人事的變動不會影響政策的延續，他也對接手團隊充滿信心。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範