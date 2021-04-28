《我的鑽石人生：林沖回憶錄》：與蔡瑞月老師再續師生緣，懵然行過白色恐怖

文：林沖（口述）、吳思薇、王善卿

與蔡瑞月老師再續師生緣

雖然高中生的我知道必須認真讀書考上大學，但是，知易行難。我的興趣實在不在書本上，因此還是落榜了。那時候大學的錄取率很低，所以我父親也沒有太生氣。由於台北的補習班升學率比較高，他決定讓我到台北去準備重考，而且當時我哥哥已經在台北了，可以照顧我。就這樣，我離開了台南，在台北開始了擁有更多個人空間的新生活。

我雖然乖乖地去補習班上課準備重考，但實在不耐煩整天K書。尤其在那個時代，學校跟考試都是填鴨教育，補習班的課表簡直就像軍隊操課，枯燥無聊又單調。每天在補習班，不是填寫就是背誦，心情相當鬱悶。我看著密密麻麻的講義，心裡總忍不住哀號：「難道我這輩子就要這樣，一直埋在我毫無興趣的事情上嗎？我好想像高洲健先生那樣站在舞台上啊！」

一想到未來，我心裡的表演欲望就蠢蠢欲動。後來打聽到蔡瑞月老師在台北也開辦了舞蹈研究社，我就跑去報名，重新開始練舞。大哥疼我，知道我興趣不在讀書，也不說什麼。媽媽則偷偷給我學習費，讓我在台北能安心快樂地發展自己的興趣。我飛出了台南家族人脈交織起來的生活圈，滿心歡喜，以為自己終於自由了，卻渾然不知，那時的台灣上空正籠罩著一團巨大的政治烏雲。

蔡老師的教室設在農安街，附近有一個警察亭。幾年不見，我當時並不知道在那期間，竟有那麼多不幸的事情降臨在老師身上。她先生雷石榆因為二二八事件，被遣送到香港，她帶著幼子卻不被政府允許出國團聚，更沒想到一九四九年她也莫名因思想罪名被逮捕，拘禁在火燒島（現今綠島）三年。那時，她才剛被釋放回來，重新在農安街的舞蹈教室教舞，教室裡還有一位負責監視的人——「林老師」。剛開始我還天真地以為，這位一天到晚都待在教室裡的人是另外一位舞蹈老師！

那時候，警察也時常會來打斷我們上課。有時是盤查家長的身分證，有時則是審問學生問題。不過，即使如此，蔡老師對舞蹈的熱情依然絲毫不減，教舞的語氣還是一樣溫婉柔和，神色也都是平靜優雅。在她身上看不出曾遭受過鬼魅纏身般的恐怖經歷，以及近乎家破人亡的打擊。我那時因為年輕單純，心裡只有學習舞蹈跟考上大學兩件事，對政治跟社會上發生的事情都沒怎麼認真關注。因此，這種干擾雖然從沒停止過，但是我完全不懂得要去害怕。我只是個來學舞蹈的單純學生啊！

蔡瑞月老師很開心在台北又見到我。那時因社會風氣的關係，學舞的男生極少，即使是像蔡老師這樣知名的舞蹈家，教室裡也只有三個男學生。但是我一點也不在乎社會眼光，因為只有在跳舞時，我才深刻地感受到活力跟喜悅，只要站上舞台，我就什麼都忘了。沉浸在律動中，總讓我好快樂，每個細胞都精力充沛地活著的感覺，實在是太美妙了。

我第一次上舞台是在蔡老師的表演會上，地點是台北第一女中的禮堂。我還記得當時跳的是匈牙利舞，搭配我的女舞伴是蔡老師的第一代學生方淑媛。她跟姐姐方淑華兩人一起跟著蔡老師學舞，也幫忙教室的事，算我的前輩。因為上舞台需要，我第一次上妝，覺得很新鮮。不過，我的初舞台造型很克難，穿的是普通的襯衫與西裝褲，把長筒雨鞋當成馬靴穿。蔡老師的大嫂幫我們做了背心，然後我就綁上頭帶，拿著鈴鼓跳舞。我大哥來看我演出，只說既然喜歡就好好練，叫我加油。有大哥的支持，我也就安心地背著父親，繼續上課。

那時，國防部成立了民族舞蹈推行委員會，開始在全國大力推廣「民族舞蹈」。這是一種結合現代舞及中華古典藝術傳統而發展出來的新舞蹈類型。由於那時候，政府並不支持芭蕾舞或現代舞，因此，整個一九五○年代，全台到處充滿學習「民族舞蹈」的熱潮。蔡老師的強項雖然是現代舞，但也擔任起委員會的委員職位，協助籌辦民族舞蹈競賽並示範演出。所以，她那時一直在研究如天女散花、宮燈舞等古典舞蹈，還去京劇學校學習水袖、彩帶、傳統身段等等，然後回來教學生。她後來為我編的槍舞，更是我進入日本演藝界的敲門磚。

由於男舞者太少，蔡老師覺得我的外型跟基礎都還不錯，人又高大，就訓練我個人舞蹈，有一天，她突然跟我說：「民族舞蹈比賽快開始了，我給你安排一個山地同胞的舞蹈，比較豪放的，你一個人跳好嗎？」我很意外，但答應了。於是她就開始去編舞，還幫我報名比賽。由於舞蹈中需要一隻野獸道具，我為了效果的逼真，還偷偷地把我父親掛在客廳椅子上的真獸皮拿過來當道具材料。

最後，我果然不負期望地得到舞蹈比賽社會成人組甲等第二名，也跟同學廖婉如一起得到甲等第三名。得獎後，我算是得到了認可，以專業舞者的身分出道，並常擔任男主角，跟蔡瑞月老師搭配，一起在大型藝文場所公演。我們合作過好幾次，像是〈胡桃鉗〉、〈天鵝湖〉等等，不過，我印象最深的是在中山堂演出的〈月光曲〉。不但風評非常好，畫面也很美，老師還讚美我打扮起來很像希臘神話裡的男神呢！

這時的我，雖已走上心所嚮往的道路，但是，我知道一定要考上大學才行。這不只是關乎自己跟父親的面子，更現實的考量是，唯有如此，我才能繼續跳舞。考不上的話，我就會被抓回台南或被安排進某個公司去工作，那就會離夢想更遙遠了。因此，我反而比高中時更認真，讀書跟練舞之外的空檔，我就會跑到植物園裡的台製廠閒逛看明星。就這樣，我認識了魏平澳大哥。

他本身是科班出身的演員，當時因為拍《阿里山風雲》而來到台灣，除了演戲，他也常在報刊上寫寫雜文，談論一些電影圈的軼事，我都讀得津津有味。由於魏大哥隻身在台，又大我沒幾歲，對我特別好，把我當小老弟看待。他知道我對演藝圈很有興趣，還帶我進片廠去參觀，讓我大開眼界，也更加憧憬演藝事業。

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懵然行過白色恐怖

因為有舞蹈社跟台製廠給我的精神滋養，我總算撐過無聊的重考生活，考上了淡江英專的英文系，能繼續留在台北過著我想過的生活。除了上舞蹈課、逛片場，我還到處看演出。我曾在當時最氣派的「三軍球場」看過一位名叫派娜娜的歌手演出。初聽到這名字時，我覺得挺奇特的，因為唸起來像英語的「香蕉」（banana），很有趣。

派娜娜不僅人長得漂亮，歌聲又高亢，而且西洋歌與日語歌都很拿手，像菲律賓民謠〈Sitsiritsit〉（又作〈恰利利恰利〉，另有中文翻唱版本，名為〈難抵抗的姑娘〉），以及知名的日本童謠〈狸貓歌〉（日語歌名為〈証城寺の狸囃子〉）等等，所以我對她印象很深刻。我赴日後第一次回台灣演出時，為了要在秀場演唱，還找了幾首日本童謠，請作曲老師幫我串成組曲，而這首〈狸貓歌〉就是組曲中的最後一首。

後來，魏大哥還把我介紹給白克導演。當時他正在籌備拍攝《黃帝子孫》，這算是有政治意義的宣傳片，因此安排外省女教師愛上同事的本省籍歸國哥哥這樣的劇情。白導演見了我，覺得我的外型不錯，氣質很適合演劇中的海外留學生一角。我因此很幸運地成了《黃帝子孫》的第二男主角。這部片是白克導演在台灣拍攝的第一部作品，也可以說是我出道的影片。不過雖然是劇情片，但是目的上算是政令宣導片，所以殺青後片子除了送到海外，也只在全省各地機關學校播放，並沒上院線。因為這算是公家出品的影片，而且我父親當時是議員，所以我能參與演出，他還覺得滿有面子的，當時劇組去台南拍攝時，我父親還很高興地招待大家到當地知名的酒樓「寶美樓」吃飯呢。

白克導演很有才華，聲名大噪之後，卻因此而遭到政治排擠。他不得已離開台製廠，開始參與民營片廠的台語片製作。我還拍過他的另一部主題很正面的片子，叫《五月之戀》，故事環繞在榮民用血汗冒死替後人開闢中橫公路這個建設主軸上。夏琴心那時候還叫做陳雪峰，她在片中飾演我的女朋友。我們去中橫公路現場拍了一個多月。我記得拍攝過程中，還遇到蔣經國先生來進行工程進度的視察。那時中橫還沒通車，劇組的車只能開一小段，大家要下來走一大段。中橫公路雖然景色很美麗，但是路途很險峻，讓人不禁感佩榮民的艱辛跟犧牲。

我去了日本後，輾轉聽到白克導演因為所拍的影片票房口碑太好，鋒芒過露，遭到忌妒。那是白色恐怖的時期，他被檢舉「通匪」，就在跟莊雪芳合作的《龍山寺之戀》上映前被逮捕判刑，兩年後被處死，英年早逝。《龍山寺之戀》是由新加坡的知名女星莊雪芳主演，聽說她因為跟白克的合作受到波及，差點也被拘留，後來不知運用什麼關係解決，才能出境，之後有好幾年都不敢再來台灣。

一九六七年，我接受駐外單位的安排，代表我國參加南韓第一屆亞洲歌唱大賽。我那時很喜歡楊三郎先生的〈思念故鄉〉，因此便拿這首曲子作為我的競賽曲，當然在那時代還沒有版權的觀念，所以，我就自己重新填入新詞，把歌名改為〈故鄉之歌〉，好友劉錦士則幫忙順稿，結果得到大賽冠軍。同時，這場比賽也把我帶往事業的第二個高峰，可說是開展我與香港深厚緣分的一個重要契機。

〈故鄉之歌〉奪冠的光環把我的事業帶回到故鄉。那時，台北的「豪華酒店」邀請我去演出，我被安排住在第一酒店。剛好那時候凌波也到台灣來，我們住同一旅館。她本來就是萬人迷，加上又得過金馬獎演員特別獎，她的粉絲影迷搶著一睹她的丰采，每天都好多人在排隊等著看她，連我媽媽都跑過去。我又好笑又好氣，但心裡好羨慕，也暗暗自許要繼續更加努力，希望以後也成為巨星。這段時間，我也在四海唱片灌錄了我在台灣的首張專輯《故鄉之歌》。

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記得當時我走出錄音室，到處逛著，像我在《黃帝子孫》裡演的角色「亮虹」一樣，遊覽著台北的名勝。只是飄過我腦海的並不是電影中的中華民族大歷史，而是我自己的個人生命歷程。想到為了追求自己的夢想而遠離母親與家鄉的我，去國才短短六七年，雖然走上父親原本反對的路，但是再回到台北時，已經不是那個讓他擔心沒面子的年輕人了。

幾年下來，台北有了很多改變，讓我既熟悉又陌生，我想去哪裡走走呢？有哪裡是我特別想去看看的嗎？我想起初到台北的時光，想起泡在台製廠看明星的歲月，想起了鍾瑛大姊、夏琴心、白虹、魏平澳大哥，還有推我上銀幕的貴人——白克導演。記憶推移著我前進，我慢慢轉進南海路，這也是我在台北最熟悉的一條路。

我慢慢地走，經過了南海路的美國新聞處。那裡更早前曾是台灣省參議會，我父親當議員時都來這裡開會。我想起那段赴日之前的台北生活，突然心中浮起一種「不知道今夕何夕」的異樣感覺。我打了個寒顫。也不過才數月之前，完全不碰政治的我，突然得知我竟被情治單位指控為「台獨分子」，還成了黑名單。如果不是憑藉運氣跟關係我得以逃過一劫，在機場等著我的，可不是風光返鄉的亞洲歌唱冠軍花環，而是警總人員的手銬。

我想起舞台上活力四射的派娜娜。我不懂，我努力地為國爭光，成為亞洲第一，這種事情怎麼會落在我身上？蔡老師跟白導演的「無語問蒼天」也成了我的無言。一切都是空白，什麼都被隔絕開來，我甚至不知道該怎麼面對，因為我什麼都不知道。直到此時，我才突然記起那個不大起眼的警察亭。其實它並不小，相反地，它實在是太大了，大到根本就看不見，只能看到在蔡老師教室裡永遠盯著我們一舉一動的「林老師」。

書籍介紹

本文摘錄自《我的鑽石人生：林沖回憶錄》，遠流出版

作者：林沖（口述）、吳思薇、王善卿

林沖是本國戰後第一位進入國際演藝影視世界的從業者，也是極少數在歌、舞、劇三方面都受過專業訓練的舞台全才。從一個至異鄉發展的無名外國人，最終成為名享亞洲的超級巨星，他的成功除了個人堅持的意志、不懈的奮鬥及絕對的敬業外，亦與台灣更迭的統治權力演變、日本的現代化歷程、冷戰氛圍下的英屬香港與東南亞華僑的在地發展等等時代大環境有密切相關。

其生命歷程呈現的不只是個人的奮鬥史，亦是一部微型的近代台灣史。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬