瘋癲、偏執、心靈夢境的窺視者——薩爾瓦多達利

西班牙超現實主義畫家薩爾瓦多・達利 (Salvador Dalí，1904-1989)，與畢卡索、馬諦斯一起被譽為20世紀最具代表的三位畫家。人們 對於「達利」的印像，不外乎是一個既瘋狂又令人 出乎預料的藝術家，他最著名的作品之一《記憶的永恆》，當中「融化時鐘」所乘載生命、死亡和孤寂的符號，將觀者吸引進入充滿異想與詭譎的夢境時空。

達利的作品大多為對自己夢境與幻想的探索， 並將心靈深處的潛意識，以具體的畫面呈現在世人 面前，對比理性與客觀的現實世界，達利的畫作就是最瘋狂的存在。然而除了《記憶的永恆》外，達利在不同時期所繪畫的內容雖然在主題上有所不同，但本質卻依然圍繞在「揭示夢境與幻覺」 的心靈層面想像。

如同這幅達利在1934年所創作的作品 《日蝕和植物性滲透》(Eclipse and Vegetable Osmosis)，畫面中顯眼的橘色光線照著畫面中的白馬，而白馬似乎緩慢的 「變質」成一棵樹，達利在1930年代，時常將「變質」(metamorfosis)這個概念運用在創作上，所以此時期的作品會重複看到人物轉換成動植物、石頭或家具等造型的畫法。

達利曾經說過「我獨自在家，而另一部分的我可能在露營。這不是一個感覺問題，而是一個超現實主義的心理和生物學的實現問題，因為我自己感覺到我自己與全世界的生命有了臍帶式的連接！所以我是宇宙節奏中的一部分，我的思想是與海洋、樹、昆蟲、 植物之間互相轉化滲透而成的概念，這種理念讓我可以將所有的『本質』轉化在我的作品上」，這個想法就猶如上面作品中把馬「變質」成樹的概念。

除了個人畫作外，達利曾在1939-1944年間對芭蕾舞劇有著極高的興趣，其中最廣為人 知的是1944年的《瘋子崔斯坦》(Mad Tristan)這齣芭蕾舞舞劇，從佈景到服裝設計都由達利一手包辦，靈感來自理查德・瓦格納所寫的「崔斯坦與伊索爾德」之劇，並於1944年12月15日首次公演。依照達利的說法:「這齣芭蕾舞劇是首次引用他的偏執狂批判法來製作， 訴說一部永恆愛情直到死的神話故事」。

1957年，達利接受義大利政府邀請，為文藝復興時期詩人但丁最著名的的《神曲》詩篇， 繪製一百幅畫作，以紀念但丁七百周年誕辰。《神曲》是但丁將一次「精神遊歷」中所見景象 書寫成詩，並分為《天堂》《地獄》《煉獄》三大篇章，達利耗時十餘年，研究創作並以版畫的 方式繪製出一百幅作品。這一百幅畫做無論是節奏、精神及風格都保有了達利一貫的風格—— 細膩與荒誕，他在《神曲》這套作品中，展現了自身對於宗教及哲學的深度研究，並對生命、 情感、生死、現在過去以及未來等層面更進一步的探討描繪，是較鮮為人知卻格外偉大的一面。

2021年「瘋癲 ‧ 夢境 ‧ 神曲-天才達利」特展，匯聚了這位瘋狂藝術家各個時期的代表作品；包含1920年的風景及人物畫作、1940 年時套用偏執－批評法設計的舞台劇布景，1960年到 1980年間，達利因迷戀物理量子力學與哲學議題進行想像與創作，也為致敬文藝復興時期畫家將經典作品重現，以及針對靈感的謬思女神-卡拉描繪等；除此之外，展覽中最受矚目的作品為達利自1957年開始，研究繪製長達十餘年的但丁《神曲》篇章創作，系列作品共計100幅，是達利對但丁「天堂」、「地獄」、「煉獄」三大詩集篇章的瘋狂詮釋。本次展覽共有五大展區、超過百幅總價值近30億的達利作品真跡與藝術裝置，除了帶給大家不同以往的達利印象外，展出作品將更瘋癲、更荒誕，更令人出乎意料！邀請民眾一起進入達利的異想世界，一睹世紀天才的瘋狂魅力！

「瘋癲・夢境・神曲-天才達利展」展期自6月19日至9月26日為期3個月，開館時間為10:00至 18:00，展期間不休館。4月27日至6月18日為預售票發售期間，預售單人票280 元、預售語音導覽套票350元，另外本次展覽特別與同期在中正紀念堂展出的「永恆慕夏－線條的魔術」特展推出雙展聯票，預售期間特價 550元；刷中信卡(含簽帳金融卡， 不含中信AE卡)網路購買預售單人票及「達利 X 慕夏聯票」皆可享95折優惠價！

更多展覽資訊請上臉書搜尋：天才達利展。

購票網址：https://bit.ly/3sKX3EK

【展覽資訊】

展覽名稱：瘋癲·夢境·神曲－天才達利展

展覽地點：國立中正紀念堂一樓 2、3 廳(100 台北市中正區中山南路21號)

客服專線：02-6616-9928 (客服時間:11:00~18:00)

展覽日期：自2021年6月19日(六)至 2021年9月26日(日)止，週一不休館。

參觀時間：10:00-18:00，17:30 停止售票及入場。

主辦單位：Fundació Gala-Salvador Dalí、時藝多媒體傳播股份有限公司、揆眾展覧事業股 份有限公司、聯合數位文創股份有限公司

協辦單位：國立中正紀念堂管理處、Chizhi

主要贊助：中國信託商業銀行

媒體協辦：城市美學新態度

【預售票資訊】

預售單人票280元、中信卡友預售單人票266元

售票通路：

ibon售票系統：全台7-11 ibon機台 https://bit.ly/3gArqvm

全家FamiPort：全台全家 FamiPort 機台

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KKday：https://bit.ly/32SNpFX

預售單人語音導覽票350元

售票通路：KKday：https://bit.ly/32SNpFX

預售達利 X 慕夏雙展聯票550元、中信卡友預售雙展聯票523元

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