金球獎最佳外語片《夢想之地》，一段韓國移民家庭的美國夢與療癒之旅

入圍各大影展、橫掃許多影評人協會獎項的電影《夢想之地》，不僅榮獲金球獎最佳外語片、日舞影展觀眾票選獎與評審團大獎等殊榮，也一舉入圍了2021奧斯卡六項大獎，包括：最佳影片、最佳男主角、最佳女配角、最佳導演、最佳原著劇本，以及最佳原創電影配樂。這樣的黑馬氣勢，正如去年奪得奧斯卡各項大獎的韓國黑色幽默驚悚劇情片《寄生上流》，因此更令觀眾加倍期待《夢想之地》的可看性。

4月23日在台灣正式上映之前，《夢想之地》早已累積許多口碑場好評，值得令人拭目以待。

Photo Credit：ifilm傳影互動

因為夢想，所以展開一段「家庭」拯救彼此的故事

繼橫掃奧斯卡的韓國電影《寄生上流》之後，《夢想之地》也在今年的奧斯卡問鼎各大獎項，呼聲之高。兩部電影同樣立基於某種韓國文化切面，講述一個家庭的故事，然而呈現出來的卻完全是不一樣的風景；若說《寄生上流》描述的是爾虞我詐的人間煉獄，《夢想之地》訴說的則是誠懇真摯的世間人情，復刻著導演的記憶，為不可勝數的美國電影版圖，拼湊上缺失的一塊——關於亞洲移民的經歷。

Photo Credit：ifilm傳影互動 導演鄭李爍：「《夢想之地》在講述一個家庭的故事，這個家庭在努力學習如何說自己的語言，一個比美國語言或外國語言都更加深入的，關於心中的語言。」

《夢想之地》的英語片名為「Minari」，取自韓文的「水芹」，是一種韓國常見的食用植物，水芹對韓國人來說，大概就像地瓜葉之於台灣人的地位。水芹適應力強、好種植、營養價值又高，暗喻片中在異地打拼的韓國移民家庭，想方設法在美國這塊新大陸創造幸福未來之際，卻遭遇許多艱辛挑戰。

電影以樸實真摯的手法，平鋪直敘一個懷抱美國夢的韓裔家庭。故事描述家庭中的父親雅各（史蒂芬元 飾）為了擺脫揀選蛋雞的僱傭生活，帶著妻小搬到遙遠的阿肯色州，打算建造一座夢想中的農場，種植韓國蔬果供給大城市的韓國商店。而搬家與創業帶來的劇烈轉變，引起他與老婆莫妮卡（韓藝璃 飾）多次爭吵，夫妻關係出現重重挑戰，也造成一雙幼齡兒女的不安。

此時，從韓國遠道而來的外婆（尹汝貞 飾）搬來同住，安撫了莫妮卡的心情，也為家庭注入新活力。有別於美國白人奶奶心寬體胖的樣貌，身材纖瘦、滿嘴髒話、愛賭牌又不善烹飪的外婆，起初雖然是家中小男孩大衛的惡夢，最後卻意外使得瀕臨分裂的家庭，重新憶起來美國的初心，並再度凝聚感情、實踐幸福家園的夢想。

亞洲移民的美國夢，以及美國韓裔家庭的共同記憶

「寫《夢想之地》有一種奮力一搏的感覺，因為當時我正在想，如果我可以在故事背後留下一些什麼給女兒看，那會是什麼東西？」導演鄭李爍說。

鄭李爍身為美國韓裔家庭第二代，這部電影正是改編自他的成長故事。導演在80年代隨著父母親從加州搬到阿肯色州，他親身參與了韓裔移民在異地生存的過程，也見證父母為了幸福與成功不惜放手一搏的執著。因此，故事擁有真實背景與感情力道，讓《夢想之地》的劇本成功獲得布萊德彼特的青睞，並由他的製片公司Plan B Entertainment製作、A24發行。

Photo Credit：ifilm傳影互動 《夢想之地》劇組為重建導演記憶中成長環境的模樣，所蒐集來的資料圖片。

那些不分種族的人民來到美國這塊土地上，渴望這裡就是應許之地，在實踐夢想、擁抱成功之前，或許更多的是歷經汗水與淚水的成長故事。《夢想之地》就是這樣的一部作品，有著許多令內心感到溫暖的小細節，以質樸溫暖的鏡頭，呈現出有別於一般韓國電影的穩重敘事，也做出比美國電影還要更深刻的在地凝視，是不論何時何地，都值得細細品味的電影，並帶給觀眾關於移民、夢想、家庭，以及生而為人的感動共鳴。

有望延續《寄生上流》橫掃奧斯卡小金人的最強黑馬

精彩穩重的劇本，配上堅強的演員陣容，讓《夢想之地》成為本屆奧斯卡的黑馬，並且大有機會延續《寄生上流》氣勢成最大贏家。除了因美國影集《陰屍路》成為好萊塢知名的韓裔男星史蒂芬元、曾主演《冠軍大叔》的韓藝璃、天才童星艾倫基姆（Alan Kim）等演員，飾演外婆一角的南韓資深女星尹汝貞，近期也以《夢想之地》拿下美國演員工會獎、英國影藝學院電影獎等「最佳女配角」，摘下奧斯卡的呼聲隨之水漲船高。