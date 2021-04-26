共和黨領袖麥康諾修改議員遞補規則，看似圖利自己人卻更符合參議院精神？

共和黨全國委員會在4月10日於川普（Donald Trump）佛州的海湖莊園餐會，聚集了400名大金主。而未出現在餐會上的共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell），被川普用髒話大罵。

有在關注美國政治的讀者們肯定對麥康諾相當熟悉，他不僅是台裔前運輸部長趙小蘭的丈夫，今（2021）年初的國會攻擊事件後，也與直接指稱「這些暴民都被灌輸謊言」（The mob was fed lies.）、「他們是因為總統與其他當權之人所激怒（provoked）」，引發共和黨內的不滿與譴責。

不過本篇並非要討論麥康諾與共和黨或川普之間的價值迥異，而是要來談前陣子麥康諾「被傳出」可能提早退休的背後，有關美國法律設計的有趣議題。

1985年即上任的麥康諾，是來自於肯塔基州的聯邦參議員。今年2月，傳出麥康諾可能在任期前卸任（同黨的參議員隨後否認了這樣此消息），因為他推出了一項更改參議員補選規則的228號法（Senate Bill 228，以下簡稱SB 228），雖然該法隨後被州長否決，不過肯塔基州參、眾議院，又再推翻了州長的否決，讓法案可以順利通過。

到底這個法案如何改變現行的參議員補選規則？麥康諾的堅持又是否有其道理？

參議員補選法規與SB 228

在解釋SB 228之前，要先來介紹美國參議員補選的法規。在今天的美國社會，參議員與眾議員都是由人民選出，不過在憲法最初的設計，並非如此。1913年以前，美國的參議員是由州議會選出，到了20世紀初，由於州議會出現舞弊、勾結的問題，加上一些州的州議會因為無法取得共識而遲遲未提出參議員人選，改革法案的呼聲越來越大。

到了1912年，憲法第17條修正案便更改了參議員的選舉規則為人民直選。而憲法第17條修正案也更改了參議員補選的規則：「在人民依該議會指示進行選舉填補缺額以前，得授權本州行政長官任命臨時參議員。」規定各州州長有權任命臨時參議員。不過，州自治性極高的美國，並非每一州都批准了第17條修正案，麥康諾所屬的肯塔基州，就是少數8個沒有批准的州之一。

目前各州填補參議員空缺的規定都有些許的差異。50州當中有37州是由州長來任命臨時的代理人員，並在下一次的定期選舉中，加入一個特別選舉選出正式的參議員。其餘的13州中會在一定時間內舉辦特別選舉選出參議員（每州所規定的時間不同），其中又有8州還是會在期間內由州長選出臨時的代理人選。麥康諾所服務的肯塔基州，原先規定屬於前者，也就是由州長決議代理人選。由此可發現，雖然肯塔基州沒有批准憲法第17條修正案，但原先的規定也與第17條修正案相似。

而麥康諾所提出的SB 228，雖然沒有更改「由州長任命臨時參議員」的規定，但是在這項規定中增加了但書，州長貝希爾（Andy Beshear）必須選一位「和原本參議員同黨的代理人」，並且必須要從該黨的參議員委員會提供的名單中做出選擇。

換句話說，若麥康諾確定要提早辭職，州長不能選民主黨議員接替，只能選共和黨人，而且還必須要從共和黨的名單中選出。而目前根據美國媒體《攔截報》（The Intercept），肯塔基州共和黨提出的繼任者名單，第一位的是州檢察長卡梅倫（Daniel Cameron），隨後是對台相當友善的前聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft），以及肯塔基州州務卿亞當斯（Michael Adams），而三人都與麥康諾關係非常良好、密切。

從麥康諾（或共和黨）的角度，這樣的修法能夠確保代理人與原參議員有著同樣的政治目標，不會因為改選而改變原先的政治軸向。

不過這樣的修法當然也引來不少批評，認為麥康諾是為了鞏固權力，例如州長貝希爾就批評「參議員應該是代表我們（肯塔基州）全部」，而這個法案是把「授權代理參議員的權力，給一個非民選、不負責任，而且只代表了一小部分肯塔基民眾的政治委員會。」

兩方的論述都有其道理，不過筆者認為，思考參議員的補選規則，應當回歸參議員在政治體制上的用意。

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參議員選舉的歷史與設計

美國的國會分為參議院與眾議院，參議院由每州各2位議員代表組成，因此共有100名參議員，而眾議院則是以各州的人口比例為基準，目前共有435位眾議員。

之所以美國會採兩院制，是因為建國先賢們希望國會在貼近民意的同時，也不會被民意干擾、綁架，能夠被代表各州政府的參議院制衡，這也是為什麼憲法一開始規定參議員由州議會選出。而參議院的設計也是為了保障小州，讓小州可以有跟大州平起平坐的權利。另外，參議院比起眾議院，更不會受到黨派的影響，這也是為什麼人事任命權會交給參議院而不是眾議院。

筆者認為，參議員補選的規定應當堅守參議院不受民意掌控，以及避免黨派意識過度強大的原則。據此，雖然SB 228在短期內可能會引來批評，並可能造成民主與共和黨間的摩擦，但長期來看，SB 228確實較符合上述的兩個原則，因為若讓州長自行指定，州長很可能選出一位受民意推崇的候選人來增加支持，而當此位候選人與原參議員的黨派或政治立場不同，可能讓黨派之間的隔閡加大。

相反地，讓原參議員列出一候選人名單，再由州長從中選出，較能避免民意影響政策的延續。

但話說回來，規定往往只是一個架構，要真正避免受民意操控以及黨派意識，靠的是各個執政者和權利關係人的行事方式與態度。任何法規調整都會引來質疑與批評，不過麥康諾與州長貝希爾能否在此事上透過對話，理解雙邊的立場，以達到共識？或許這次的修法是緩解黨派分野的一個契機。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航