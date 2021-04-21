不簡單的「你」：讀卞之琳的《斷章》

文：Roger

《斷章》卞之琳 你站在橋上看風景，看風景的人在樓上看你。

明月裝飾了你的窗子，你裝飾了別人的夢。

“Fragments” Bian Zhilin （Translated by Roger Lee） You standing on the bridge are gazing at the scenery;

someone watching the landscape aloft from the balcony is gazing at you.

the glowing moon has your window adorned;

you, adorn the dream of someone.

卞之琳這首只有短短四行三十五字的作品《斷章》，用字簡約精煉，結構巧妙新奇，不單是他的個人代表作，更是詩——不只是現代詩——中經典。

《斷章》主要由名詞（「橋」、「風景」、「人」、「明月」、「窗子」、「夢」） 與代名詞（「你」），加上三個完全靜態的動詞（「站」、「看」、「裝飾」） 組成；而除了明月的「明」，再沒有任何其他描述性質的形容詞或副詞。然而，詩人卻成功營造出表裡之間的微妙張力：表面上，詩的形式予人一種簡單、直接、靜止、寧靜、和諧的印象，然而內裡卻隱藏了複雜、曲折、動態與對立。

首先，詩的主角是「你」——不是「我」，也不是「他／她」。以「我」為主角，讀者自然代入詩中人以第一身觀點看事物；如果是「他／她」，則讀者成為完全抽離的旁觀者。一開首見到「你」，讀者隨即意識到自己與作者的存在，並聯想到作者或作為讀者的「我」與詩中人有某些特定關係，同時又保持一定的距離，不同可能觀點的存在已見端倪。

「你」在做甚麼？「你」站在橋上看風景。「站」與「看」都是靜態的活動。站跟坐或躺不同，是有生命、需要有意識維持的姿態。「橋」表示過渡與連接，靜止中暗示變化與流動。雖然只是站在某個固定的位置，「你」卻是在看風景，以目光翱翔四方。「你」看到怎樣的風景？詩中雖沒有直接交待，卻令讀者不期然形成某些畫面。「你」站在橋上，自然看到橋。橋不會虛懸半空，因而橋下不斷流向前方的河與左右兩端盡處的河岸亦隨之呈現。詩中完全沒有著墨交待「你」看到甚麼景物，但整個以「你」在橋上的立足點為中心，隨著河流、橋與岸向前、後、左、右水平地開展的寬曠空間，卻躍然紙上。

這裡可以更清楚看到以「你」作為主角的巧妙與複雜之處。如前所述，讀到「你」逼使讀者意識到這個存在於詩之外的「我」。而當「我」隨著「你」的目光看到橋、河與岸之後，很自然會看到另一個畫面，就是「你」所看到的景物再加上「你」這個在橋上看風景的人。換句話說，「你」從觀看主體轉化成「我」的觀看對象。這個「我」可能是詩的作者，亦可能是正在看詩的讀者。是作者還是讀者、乃至不同的讀者，看事物的觀點皆不同，因而所看到的風景也不一樣。

很複雜是不是？不幸這只是個開始。詩人巧妙地在詩中再加入一個觀看者：在「你」看風景的同時，「看風景人在樓上看你」。作為讀者，我心裡的視線由橋到樓斜角往上拉，焦點從「你」轉移到看風景人。我看到甚麼？我看到一個在樓上看風景的人的視線，由樓上斜斜向下投向站在橋上看風景的「你」。看風景人把「你」從觀看主體轉化成他觀看的對象，使「你」成為他看到的風景的一部分。

這裡即時差生了一系列有趣的問題：這個看風景人是誰？只是我看到的風景中的其中一個人？還是其實是作者本人？或許是我這個讀者？更有趣的是：「你」是否看到這個看風景的人？如果看到，看風景的人便又成了「你」所看到的風景的一部分，如此，則看風景人看到的風景又跟剛才以為的不一樣……甚至，「你」是一開始便知道、還是後來才發現被看風景人看著？透過環迴的句式結構（你——看風景——看風景人——看你） 以及觀點的交疊與游移，詩人成功以最簡約的文字形造出頗堪玩味的曖昧與曲折。

在第二部分，詩人又將我們由室外帶到室內：「明月裝飾了你的窗子」。讀者通過「你」的眼睛，透過窗子看到天上的明月。寫的只是「明月」，卻同時令讀者聯想到漆黑的夜。明月的出現，不單帶來光明，更令黑夜活起來；而黑夜的意義，卻又正在於成就明月——沒有黑夜，月又如何發出光華？明月不是單純掛在天上，而是鑲嵌在「你」的窗框中漆黑的夜幕之上，為「你」帶來亮光，令「你」的窗子不再只是平淡乏味的空洞，而化成一幅淡雅的月夜圖。那「你」呢？「你裝飾了別人的夢」，「你」如明月般照亮別人的生命。

現實中的「你」成為別人的夢的中心：別人的夢因「你」獲得意義與價值，而「你」亦因使別人的夢圓滿而有了意義和價值，就如明月因黑夜才亮麗。當明月裝飾了「你」的窗子，令得「你」更美好，這個美好的「你」同時令得別人的夢更美，而通過令別人的夢更美又返過來加添「你」的美。這個「別人」是誰？是作者？是那個看風景人還是其他人？是「你」重視的人還是重視「你」的人？

這便是斷章，是不同觀點看到的景觀的堆疊。觀點有其限制，看到的總有所遺漏；而所見的片斷有何意義，亦會隨觀點視角與背景的推移而轉化。詩人成功之處，正在於能夠以最簡約的筆觸，描繪出這種至複雜幽深之意韻，令人回味無窮。

本文獲好青年荼毒室（哲學部）授權轉載，原文見此。

相關文章︰

責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Alvin