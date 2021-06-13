那些單身太久的人，有95%是因為你不懂得突破自己

文：智遠老師

Hey～大家好，有人說「追求女生跟談戀愛」非常簡單，不就是喜歡就告白，成功了就在一起，不成功就找下一個就好。可是當失去這段感情的時候，卻又哭喊著：「為什麼甜蜜的戀愛，總是不屬於我？」

答案其實是大多數人，都不懂得到底該怎麼開始一段戀愛或者經營好這段關係，都是全憑感覺來決定一段感情的開始或者結束。

你要知道，「男人的愛是減分制」，剛開始時什麼都好，女朋友都是滿分女神。但日子久了，分數就越扣越低，扣到不及格的時候，他就離開你了。而「女人的愛是加分制」，一開始可能覺得你不是她的理想型，頂多就50分。但當習慣你的存在，分數就會越加越高，也不容易離不開你了。

這個男女之間的差異是很難改變的，所以我們能做到就是，學會如何把自己的分數越提越高，讓女人也無法離開你、或拒絕你的追求。

換句話說，新人新事、舊人舊事都在我們腦海裡用著同一組的細胞。那我們想清除掉一些不好的回憶，最好的辦法是讓細胞承載新的東西進來。讓自己嘗試著去接觸新的人和事，讓細胞接收更多的新事物影響，從而減弱記憶細胞對舊事物的喚起能力。

那麼那些會單身很久的人，其實都是一些什麼原因造成的？

會很挑剔，所以不容易進入一段感情

你有可能會覺得，單身太久的人，當單身的時間已經很長了，那麼他一定會很想趕緊結束單身，會更容易喜歡上一個人，也更容易願意和一個人開始。可事實上，越是單身了很久的一個人，卻往往越是不容易和誰開始一段戀情。因為有太長的日子，他早已經適應了一個人的生活，而且還覺得這樣的歲月很不錯。

比起隨意讓一個人，來打亂自己的生活節奏，他只會對未來的另一半，變得特別的挑剔，要求也特別的多，但凡一個人有一點沒達到他的標準，他就並不會願意去嘗試。在他看來，和一個並不是那麼好，自己並不是那麼滿意的人去談戀愛，甚至結婚，那還不如就自己一個人、一個人生活，也並沒有什麼不好。

反正就是，他很難做到認可一個人，也很難願意給別人機會，就算他的心裡會想談戀愛的憧憬與衝動，可是卻在行動上，也只會非常的被動，甚至根本就並不會去做些什麼，才導致會一直持續單身下去。

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追求經驗、戀愛經驗比較少，會不曉得該怎麼開始

雖然說，喜歡一個人，那是一種本能，但是和一個女生相處，那還是需要一些本事的。

比如說跟異性接觸的比較多，有過兩三段戀愛經歷的人，當他和女生相處過，多多少少，他會從中學習到一些什麼，能夠對女生的心思，有著大致上的瞭解，也會更清楚的知道自己如何開始去追求。

但是單身太久的人，他可能甚至都不曾戀愛過，也就可能經歷過暗戀女生這樣的故事，照顧自己他能夠做得比較好，可是談戀愛、追求女生，他卻終究會有所欠缺。

很多時候，他根本就不知道女生在想些什麼，該怎麼和對方聊天、升溫關係、邀約約會等等。要如何處理彼此之間的矛盾，在女生生氣的時候，又該要如何去哄，去修復彼此的關係。所有一切的生疏，那很容易讓他的行為，總跟不上心中所想，也讓女生無法真的明白他的心意。

於是，就算真的開始了一段感情，明明彼此還是挺相愛的，但是說不定哪一天，卻也還是會不好延續下去，只是兩敗俱傷，以分手結局。所以會談戀愛與經營愛情，真的是完全兩碼事。

習慣了一個人，不好適應兩個人的生活

不得不說，人都是很容易被習慣所影響的生物。

長期都是一個人生活的人，他早已經習慣了一個人，一個人吃飯、一個人睡覺，一個人想做什麼就做什麼，這種無束無拘，自由自在的狀態。不用說，這樣的狀態，那跟兩個人談戀愛的生活，甚至以後結婚生子，那是全然不同的。

因此，當有一天，一個女生突然闖進他的生活，雖然他允許對方來到自己的世界，但是不知不覺，他可能還是會因此覺得很束縛，總是想要一個人用着自己習慣過生活，希望對方不要總是來打擾自己。

所以一個人的習慣，那終究是很難改變的，特別是那些習慣，早已經習慣了很多年，已經特別的根深蒂固，深深紮根在自己的內心，影響著自己與女生相處互動的言行、行為。

當然，一旦他總是如此，經常不顧及女生感受，那麼女生當然也就很難感受到他的誠意，只會覺得他根本就沒有那麼在乎自己，然後也就不願意繼續浪費時間，最後也只是選擇離去。

究其根本，一個人的生活和兩個人生活，那終究都太不一樣了。這不僅僅需要你有著很好的適應力，更需要你願意去做出改變，改變你早已經固定的生活方式。

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總結

像很多單身很久的朋友，總是說自己在網上跟女生聊起天來，是一套一套的沒有什麼太大問題。可是好不容易把女生約出來了，卻在現場跟網上判若兩人，說話變得結巴，一不小心就跟女生陷入了尬聊。

其實答案是因為在網上聊天，你可以有緩衝的時間，但是面對面的約會，可能就需要反應比較快。並不一定是你真的不會說，而是你不知道說什麼而已。只要選對了方向，就可以順暢痛快的跟女生聊天互動啦。

其實有很多話題可以聊呀！比如說：

在平時聊天中積累的話題。 當前能看到的話題。 最近的時事熱點和感想、夢想。 聊生活近況，給予傾聽和建議。

怎麼樣？聊天是不是根本沒有想像的那麼難？只要能夠找到合適的話題，還怕不會聊嗎？上面的4個方向把握住了，以後和女生聊天，就不愁找不著切入點，陷入尷尬局面了。

所以如果你現在也還是單身，不想再繼續單下去了。有機會，就儘管在你遇到還不錯的女生時，就勇敢去追求，大膽開始一段戀情，去好好愛一場。你不必讓自己一直那樣單身下去。

也只有經歷多了，你才會懂得更多，也只有開始了，才有可能有結果。今天的分享就到這裡啦，大家如果有什麼想法的話，都可以留言告訴我哦。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航