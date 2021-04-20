從前30大企業看越南經濟崛起：疫情下經濟仍維持正成長，政局平穩將是最大後盾

文：安東尼

類似經濟起飛時期的台灣，當前的越南社會，正逢高度成長期間。只不過，許多人對越南投資感興趣，卻不見得認識當地企業生態，或是越南產業特色，本文通過類似「台灣50」的越南VN30指數，從越南的排名前30大企業特點看看東南亞的變化。

綜觀這份越南VN30指數名單，首先台灣的朋友最熟悉的公司，莫過於低成本航空越捷航空（Vietjet）。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 越捷航空

此外，在民生產業方面，還包含最大奶製品廠商Vinamilk、生產著名西貢啤酒的Sabeco Brewery；橫跨地產、旅館、汽車等眾多產業的Vingroup也在名單之上，該集團旗下最大的房地產公司Vinhomes，不僅擁有大面積土地和建案，更是VN30重要成份股之一。

正在建設發展階段的越南，國內大型企業自然少不了鋼鐵、建築、銀行、石油，四個領域的龍頭企業也被收入VN30指數，例如越南外貿股份商業銀行（Vietcombank）、越南國有石油公司（PetroVietnam）和類似中華電信的FPT公司，都是VN30指數的成員之一。

台越產業類比：

Vinmilk - 統一 、 佳格 、 義美 Sabeco- 台啤 Vingroup- 國泰集團、義聯集團、遠東集團 PetroVietnam- 中油 FPT- 中華電信

當前的越南，受惠於地利之便和吸取前人經驗，將中國大陸過去30年改革開放的模式，經過整理吸收後，成為自己的「經濟發展」模式。通過有條件的一步步開放，從商業、地產、工業等領域，吸引歐美越僑回鄉投資，讓胡志明市能發展第一階段。

根據筆者的經驗，越南當地城市的消費物價不亞於台北，雖然薪資水平不算高，但民眾相當敢於開銷，尤其在飲食和電子產品上，市區居民很敢花錢，街上手持iPhone比例之高，即使不是最新型號，依然非常驚人。

在房地產方面，雖然Covid-19的影響之下房地產價格在前期有稍微下降，但價格很快就反彈回去。從越南房地產協會（VNARP) ）的資料，河內的Son Tay、Hoa Lac、Ba Vi這幾個區域，土地價格都於2020下半年上漲了50％。而在2021年初，河內的Dong Anh、Hoai Duc、Gia Lam等區域，更是出現了不可思議的價格噴發。對外國人來說，最快入手的投資方式，莫過於房地產轉租。無論是北部的首都河內、或是南部經濟大城胡志明市，市區的租金報酬率，似乎都高於台灣許多。但如今入手的門檻，相較於幾年前又漲了一波，尤其是胡志明市的蛋黃區第一郡，其房價和物價成長之快，幾乎年年都有感覺。

Photo Credit: iStock 越南河內

而且相比熱愛考慮CP值的台灣人，越南當地似乎更重視面子，如果產品或品牌能讓他人投以羨慕或認同眼光，即使價格再高，也很容易被接受。這也是為什麼許多奢侈品、高價餐館、雙B名車或跑車，能在當地取得相當可觀的成長。

南韓於經濟快速成長後，將眼光轉往東南亞、欲尋找一處「落腳」之地，眼看泰國、印尼幾乎已是日本企業的天下，於是轉往越南發展；同樣仿效日本海外援助模式，給予資金、協助大型公共建設、創造當地工作機會等方式，拉攏雙邊締結合作關係。

只不過，這些援助的背後，則是一個讓南韓各大財團跨入越南市場的敲門磚，因為韓國政府在提供協助之餘，同時也要求越南，給予像關稅減免、通關優先等優惠措施，或是提供韓國企業在越南大量幫助，讓三星、起亞、現代、韓新銀行等知名南韓大企業，快速在越南扎根發芽。

短短幾年時間，河內、胡志明、峴港等大城街道上，幾乎都是現代與起亞的小型房車，三星手機市占率也高到嚇人，雖然越南仍以iPhone為最大宗；各大廠不僅開設分公司，甚至與大學合作，派韓國青年到當地學習語言和生活，同時贊助成立韓語文化中心，擴大其影響力和扎根。

Photo Credit: iStock 胡志明市街頭的三星看板（照片攝於2013年）

除了與日韓之間的合作關係，越南也和歐盟簽訂自由貿易協定（EVFTA），取消雙邊貿易商品99％關稅，等同給予越南成為前進歐洲市場的重要跳板之一；而與往日戰場上的仇敵美國，也逐漸恢復關係互動，華府先前更批准、越南將可申請開通直飛美國本土的商業航線，外加河內與北京之間「微妙」的關係，讓越南成為美國極力拉攏的東南亞國家。

根據穆迪信評機構指出，自從爆發COVID-19疫情以來，約50個國家長期信用評級至少被降一個等級。越南領導當局因成功遏制疫情在越南擴散，並在適當時機採取正確的財政及貨幣政策支撐經濟，使其成為2020年經濟維持正成長的三個亞洲國家之一（越南2.91%、中國2.30%、台灣2.98%）。此外，越南政局相對於東南亞國家較為穩定，沒有民主化示威遊行或民族、宗教對立等問題，亦鮮少看到如鄰近國家發生嚴重的政治風險。越南實行極權統治，由共產黨當家，政府名義上由越共總書記、國家主席、總理、國會主席等「四大支柱」共同領導，重大決策則由18人組成的政治局研議決定。越南政黨平穩運行將是越南經濟成長的最大後盾。

當前的越南，發展軌跡與過去的台灣和中國很相似，除了民生必需品產業，包含鋼鐵、交通、土木、建設等城鎮發展相關產業，都是未來五至十年高度發展的重點；而正因為考量到發展前景和方向，越南已經逐漸成為世界重要的邊境市場，過去台灣更依賴於中國大陸，可是未來越南會是中美貿易戰後最重要的市場，台灣也應該通過越南的經驗思考，我們的新南向政策該如何更進一步佈局東南亞。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒