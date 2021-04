如何寫好英文論文？每一個項目都應該緊扣論文主體

文:捲氏俗女|Youzhen

溫馨提醒:這份指南的目標讀者是正要寫第一篇英文論文的人(使用說明)。

這裡先簡單說明,以一篇20頁左右的研究論文來說,結構約莫如下:Abstract(150字上下);Introduction(1–3頁);Literature Review(2–3頁);Research Design and Methods(1–2頁);Analysis(8–12頁);Conclusion(1–2頁);Reference(不計入頁數)。當然,這個結構最終還是要視學科和內容而調整。

黑體字是下面文章中所謂的論文主體。

有了基本的目標後,現在,想像你準備好你的研究主題和內容,甚至已經有篇中文版成品在側,那我們該如何下筆?我想,當每個研究生開始學習寫第一篇論文時,應當被告知過,

沒有thesis statement就沒有論文。(希望是這樣啦!)因此指南提出來第一個需要謹記的原則是:

我用了三個驚嘆號來表示這個原則的重要性,偏偏這是一個很容易在漫漫頁數中忽略的大原則,即使是我們班上那些英語是母語的學生也一樣。

所謂環環相扣,是指論文中所引用的理論、所提出的假設、所分析的材料,所舉的例子,都必須和thesis statement習習相關,千萬不要填入任何無關緊要的片段,尤其不該填入那些或可展示你的閱讀廣度和對時下最流行理論和觀點之掌握度,卻和thesis statement毫無關聯的引用。

當你設定你的thesis statement後,把它抄/印下來貼在眼前的牆上,每寫完一段,抬頭盯著它讀一次,然後回到文章檢視它是否能支持或強化你的thesis statement?倘若不行,請果斷的刪除它。

令人滿意的writing sample應該有一個反覆的檢視和修改的過程,然我的經驗告訴我:永遠把草稿當成最後一份定稿來寫。一來,這關乎寫作習慣的養成,下筆時盡量字字斟酌,就能最大程度地避免浮誇的辭藻和沒有證據的描述 (而且,相信我:等全寫完要刪你會捨不得);二來,至少在北美的研究所課堂上,開學後你只有很短的時間來完成多份報告,預期自己能在死線之前重寫數次並不切實際。寫完一段檢查一段,那即使在死線之前你只有寫一次稿的機會,文章也不至於太差。

論文的thesis statement應該相當具體,它最遲應該在導言的最後一段提出,不過如果你能在開頭就提出有無不可。幾個要點:

Thesis statement可以說是一座橋樑,連結你所預設的argument和該論文最終的目的(research purpose)。故在開啟一篇論文之前,首先寫下一個肯定句,簡潔明確地說出你對某個研究問題所持的立場(可稱之claim,某方面來說也是你(argument),它可以是你對一個事實(fact)、定義(definition)、因果關係(cause and effect)、甚或解決方案(solution)的原創看法,然後將這個claim放入一小段簡潔的文字,數行至一個段落。完整的thesis statement段落應當包含著論文的研究對象(subject)、對某個特定問題的獨有的明確立場 、和即將用來論證的證據和方法。

請注意,在學術寫作裡,claim絕非信口開河,“Revolution lies at the heart of the European history.” 這類你自以為是事實但你證明不了也沒有可爭論性的泛泛之辭不是一個claim也不會成為一個argument。