如何寫好英文論文？每一個項目都應該緊扣論文主體

文：捲氏俗女｜Youzhen

溫馨提醒：這份指南的目標讀者是正要寫第一篇英文論文的人（使用說明）。

這裡先簡單說明，以一篇20頁左右的研究論文來說，結構約莫如下：Abstract（150字上下）；Introduction（1–3頁）；Literature Review（2–3頁）；Research Design and Methods（1–2頁）；Analysis（8–12頁）；Conclusion（1–2頁）；Reference（不計入頁數）。當然，這個結構最終還是要視學科和內容而調整。

黑體字是下面文章中所謂的論文主體。

有了基本的目標後，現在，想像你準備好你的研究主題和內容，甚至已經有篇中文版成品在側，那我們該如何下筆？我想，當每個研究生開始學習寫第一篇論文時，應當被告知過，

沒有thesis statement就沒有論文。（希望是這樣啦！）因此指南提出來第一個需要謹記的原則是：

論文主體的每一個項目都應該環環相扣並且緊貼著你所提出的THESIS STATEMENT！

我用了三個驚嘆號來表示這個原則的重要性，偏偏這是一個很容易在漫漫頁數中忽略的大原則，即使是我們班上那些英語是母語的學生也一樣。

所謂環環相扣，是指論文中所引用的理論、所提出的假設、所分析的材料，所舉的例子，都必須和thesis statement習習相關，千萬不要填入任何無關緊要的片段，尤其不該填入那些或可展示你的閱讀廣度和對時下最流行理論和觀點之掌握度，卻和thesis statement毫無關聯的引用。

當你設定你的thesis statement後，把它抄／印下來貼在眼前的牆上，每寫完一段，抬頭盯著它讀一次，然後回到文章檢視它是否能支持或強化你的thesis statement？倘若不行，請果斷的刪除它。

令人滿意的writing sample應該有一個反覆的檢視和修改的過程，然我的經驗告訴我：永遠把草稿當成最後一份定稿來寫。一來，這關乎寫作習慣的養成，下筆時盡量字字斟酌，就能最大程度地避免浮誇的辭藻和沒有證據的描述 （而且，相信我：等全寫完要刪你會捨不得）；二來，至少在北美的研究所課堂上，開學後你只有很短的時間來完成多份報告，預期自己能在死線之前重寫數次並不切實際。寫完一段檢查一段，那即使在死線之前你只有寫一次稿的機會，文章也不至於太差。

來談談thesis statement

論文的thesis statement應該相當具體，它最遲應該在導言的最後一段提出，不過如果你能在開頭就提出有無不可。幾個要點：

一個強而有力的 thesis statement 除了能夠指引讀者該篇論文的方向，也可以限制自己論文的寫作範圍。

請注意，儘管thesis statement 應該包含一個無可動搖的argument，但它應該是可以體現argument的可辯論性（debatable），換言之，一個理智的讀者在讀了thesis statement後，可以從另一個角度來提出不同的觀點，如此一來才能激起讀下去的慾望。

人們常說寫作不外乎6W，但一個好的 thesis statement 應該被設定用來回答 WHY問題，假如thesis statement總是在回答 How／What，整篇論文的結構很容易偏向冗長的描述，既不能夠表達你的思考、分析和見解，也無法有效指出這篇研究論文在該研究主題中的獨特之處。

具體怎麼表達呢？

Thesis statement可以說是一座橋樑，連結你所預設的argument和該論文最終的目的（research purpose）。故在開啟一篇論文之前，首先寫下一個肯定句，簡潔明確地說出你對某個研究問題所持的立場（可稱之claim，某方面來說也是你（argument），它可以是你對一個事實（fact）、定義（definition）、因果關係（cause and effect）、甚或解決方案（solution）的原創看法，然後將這個claim放入一小段簡潔的文字，數行至一個段落。完整的thesis statement段落應當包含著論文的研究對象（subject）、對某個特定問題的獨有的明確立場 、和即將用來論證的證據和方法。

請注意，在學術寫作裡，claim絕非信口開河，“Revolution lies at the heart of the European history.” 這類你自以為是事實但你證明不了也沒有可爭論性的泛泛之辭不是一個claim也不會成為一個argument。

而當你要表明你對研究問題的立場時，對剛開始英文學術寫作的非母語者，我唯一支持的起手式是：I argue that…（好吧，假如你害怕讀者覺得你太武斷，用This paper argues that…也可以）。

台灣的研究生通常不習慣直接使用「我認為」，不過目前為止倒是沒有教授糾正過我使用第一人稱，事實上我在近期的人文和社會學科定性研究論文讀到的也多半直接使用第一人稱。我認為既然 writing sample的基本功能在於讓招生委員看到你是否有能力提出自己的原創性觀點，I argue that 不只可以在茫茫字海中讓讀者一眼辨認，在某種程度上也表達你對自己研究方法的自信（ 當然這個自信也可能是盲目的 ）。

在短篇的寫作裡，thesis statement 可以用類似這樣的一句話來總結：

In this paper, I argue that ______, as/because_______.

By examining _____, I argue that ______, as/because_______.

請盡量避免使用because，尤其不要把because用在句子開頭。別問我為什麼，這是截至目前為止遇過的所有學術英文寫作老師之建議。

至於在長度如申請研究所的writing sample 裡，對於初學者最容易的寫作方式是：描述一個現象（最好有數據或證據支持）→提出一個或數個問題→提出你的假設和答案。

又或者把爭議點寫在 I argue 出現之前，先指出相關的辯論/某個現象引出的問題，然後以Rather／Therefore／Given the above這類轉場字帶出你的argument，非常非常簡短說明你會怎麼做，最後再以“This paper aims to...” 說明研究目的。以下，提供一個具體的例子。

Photo Credit: 出自作者

這是三年前我拿到申請加拿大國家人文社會學科研究獎學金寫的proposal，如今回頭看，我覺得那個Be動詞開頭的問題問得很弱，不過當時和修改的老師認為這個問句帶有爭議點（德國人可能會反對），故保留下來。寫writing sample和proporsal當然不能一概並論，不過我想再闡明thesis statement上，寫法還是可以參照。

儘管一些學術前輩的建議是導言可以最後寫，但我完全不吃這套。我想，尤其是對那些剛開始英文學術寫作的人來說，在你還沒有寫出你那段thesis statement 之前，就不該繼續往下寫，否則整篇論文將無以為繼。

下好離手，不表示不用回頭修飾，倘若你在寫作過程中發現你無法論證你的thesis statement，只好微調或重寫。要是你真這麼做了，請把新的thesis statement貼到牆上，在寫新的段落之前，從頭到尾再做一次檢視動作。

這裡提供一個確認thesis statement夠不夠清楚的小技巧，首先寫完論文後：

把thesis statement的關鍵字挑出來，檢查是不是每一個段落（或可以小標題的section為單位）都能對應到這些關鍵字， 把 thesis statement 挑出來放在第一句，接著把每一段的主旨句（topic stance）依序排列——還記得嗎？我說過要環環相扣——大聲讀過一次，看看它是不是篇合乎邏輯的小短文。

如果以上兩者都做到了，那thesis statement基本上就發揮了它該有的作用，而這篇論文的完整度也不至於差太遠。

最後，在這裡提醒各位讀者一個狡猾的寫作迷思：你總是被告誡不應該為了湊字數而重複已經寫過的句子。但事實上，英文母語讀者比你想像中的還要健忘，讀到第10段時他已經忘記你在開頭提出的論點，所以請不要害怕在行文中反覆提到你的thesis statement。

後記

當腦中浮現這個主題的寫作企劃時，原以為能很快寫完數篇，卻發現寫寫作指南根本不是為了指引他人，而是一場對自己學術寫作過程的徹底反思，於是光是這篇就不知道修修改改幾次（更可怕的是會隨著我讀得更多、寫得更多而不斷覺得文章有所缺漏），結果電腦裡囤了各種寫了卻不知道該不該發表的指引。

後來總算看開了，又不是要出版英文寫作教科書，不過是經驗分享而已，無論如何，希望這篇文章能對正在寫自己第一篇英文論文的你有一點點幫助。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航