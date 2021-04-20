勞爾・卡斯楚正式交棒，古巴一甲子的「卡斯楚時代」落幕

編譯：王國仲

古巴最高領導人勞爾・卡斯楚（Raul Castro）在4月16日的古巴第八屆共產黨大會中，證實自己將退休，並交棒給「充滿熱情、反帝國主義」的年輕世代。4月19日，61歲的古巴國家主席狄亞士－卡奈（Miguel Díaz-Canel）出任古巴權力最大的共產黨第一書記，正式結束卡斯楚兄弟掌權一甲子的時代。

勞爾表示，他將帶著「任務完成、對祖國未來充滿信心」的心情退休。在首都哈瓦那舉行的閉門會議中，他向其他黨代表提及：「我對同胞們的衝勁、足以作為楷模的天性和悟性激賞不已。只要還有一口氣在，我都準備好再踏上馬鐙、保衛祖國、革命與社會主義。」

儘管對古巴人民來說，生活或許不會有太多改變，這件事卻有著重大且特殊的歷史意義——卡斯楚兄弟（勞爾和已故的兄長斐代爾〔Fidel Castro〕）自1959年革命後便統治古巴至今。

古巴革命——卡斯楚家族崛起

1959年1月1日，卡斯楚兄弟和革命家切・格瓦拉（Che Guevara）等領導的革命組織七二六運動（Movimiento 26 de Julio, M-26-7），推翻美國支持的獨裁者巴蒂斯塔（Fulgencio Batista），成立西半球第一個社會主義國家。

巴蒂斯塔於1952年廢除古巴憲法、取消選舉並實施獨裁統治。具法學博士學位、曾投入國會選舉的斐代爾意識到體制內救濟無法實現，於是選擇發起革命一途。經過5年多的游擊戰與衝突後，七二六運動終於獲得勝利，巴蒂斯塔出逃至多明尼加，斐代爾則獲選為總理，並於1961年成為古巴共產黨中央委員會第一書記。

因推動改革政策（土地國有化，此舉影響美國在古巴利益甚鉅）、支持馬列主義、與蘇聯結盟而被美國視為眼中釘，斐代爾在冷戰期間避過一次次CIA暗殺，也帶領古巴挺過美國的軍事侵攻與經濟制裁，在距離佛羅里達西岸不到150公里的島上守住共產主義革命成果。

雖然其統治毀譽參半——支持者認為他成功抵禦帝國主義侵略、保衛社會主義革命的甜美果實；反對者則批評其一黨專政、監禁甚至處決數百位政敵、壓制媒體獨立，卡斯楚家族確實牢牢掌握並控制古巴政權長達60年之久。

勞爾・卡斯楚延續家族統治

2006年7月31日，古巴第一大報《格拉瑪報》（Granma）宣布，由於健康因素，時任元首性質的國務委員會主席的斐代爾，將暫時將權力轉移給其弟、副主席勞爾（時任國防部長與第二書記）。《古巴憲法》第94條規定，國務委員會主席若因病或死亡而無法執行職務，將由副主席代為執行。

2008年2月19日，斐代爾宣布因健康因素辭去國務委員會主席職務。2月24日，國務委員會選出勞爾繼續擔任主席，他並於2011年接任共黨中央第一書記，正式成為古巴最高領導者（斐代爾後於2016年去世）。

勞爾的國家政策走向和其兄相去不遠，不過更具彈性，也更開放。舉例而言，他在2010年放寬商業活動規範，允許古巴人民成立私有小型企業；2011年則開放不動產市場，人民可以進行房屋買賣。他更在2014年解凍對美關係，雙方正式建立邦交。

美國總統歐巴馬（Barack Obama）與勞爾・卡斯楚｜Photo Credit: AP / 達志影像

世代交替，年輕領袖預備接班

2018年，勞爾將國務委員會主席一職移交給當時不到60歲的狄亞士－卡奈。本次政權轉移，被視為古巴政壇的世代交替。雙方不只年紀相差甚鉅（勞爾比狄亞士－卡奈大了29歲），也確實屬於不同世代（勞爾帶領革命、建立古巴新政權；狄亞士－卡奈則在革命後才出生）。

不過，觀察家預料古巴的政策方向並不會有太大轉變。狄亞士－卡奈在此之前已擔任勞爾副手超過5年，也被視為卡斯楚家族的忠實信徒與堅定夥伴。在其就職演說中，狄亞士－卡奈提到古巴的外交政策將「維持不變」，任何必要決策也都會由古巴人民來決定。

自2018年接任國務委員會主席以來，狄亞士－卡奈皆維持卡斯楚家族的統治路線，在給予部分經濟改革／開放的同時，保有一黨專政的政治體系。2019年，古巴修法設立國家主席，轉移原先國務委員會主席的國家元首職權，狄亞士－卡奈轉而出任第一屆國家主席。

古巴人民對卡斯楚時代結束的看法不一。支持者緬懷過去的美好時光，部分民眾則樂觀其成。58歲的司機羅德里奎茲（Miguel Rodríguez）接受美聯社訪問時表示：「任何過程都該有連續性，我認為現在狄亞士－卡奈該坐上大位了」；64歲的退休人士喬安娜（Juana Busutil）也認為「必須把舞台交給年輕人」。

在本次政治改動後，卡斯楚家族留給繼任者的，是一個時局困頓、民眾對未來感到焦慮與憂心的古巴。

經濟困頓激發政治抗議，共產統治仍屬穩健

除了新冠疫情帶來的衝擊，曾在歐巴馬政府時期一度好轉的對美關係，又因川普（Donald Trump）任內加大制裁力道，使古巴經濟雪上加霜。縱使狄亞士－卡奈宣布放寬過去十分嚴格的私人企業規範，允許一般民眾在家中合法經營多種自營業務，古巴2020年的經濟仍衰退11％。

美國總統拜登（Joe Biden）雖曾表示希望與古巴「重新開始」，不過目前為止並未提出更多的互動細節或方向。

儘管勞爾和狄亞士－卡奈上任後帶來部分經濟革新與改變，批評者認為經濟改革的速度仍不夠及時。另外，政治面的改革腳步則相對停滯。紐約市立大學柏魯肯分校（Baruch College）的古巴專家亨肯（Ted Henken）表示，古巴政府對此非常謹慎，他們很清楚經濟自由的下一步就是政治自由、失去專制控制。

美國大學（American University）公共事務學院前院長，暨古巴議題專家萊奧格蘭德（William LeoGrande），也談到日益嚴重的社會不均問題（儘管古巴政權的初衷應該是創造人人均等的共產社會）：「1990年代時，大家都有這個問題。而今天在古巴，問題不只加劇，還變得更加明顯。」

經濟困頓也激發了政治上的不滿，古巴開始出現史上少見的抗議活動。2020年底，由數百位藝術家和公眾代表為首，他們在文化部外聚集，以公開信、表演和說唱等和平方式表達訴求，並經由網路傳遞普及、引起民眾共鳴。部分代表已獲政府官員接見，其中一位代表，電影導演裴瑞茲（Fernando Perez）更表示，政府同意進行一系列會談來解決意見分歧。

儘管古巴政府並未發表任何正式聲明，也沒有立即回應對於發表評論的要求，但對通常不願對政治表示意見、甚至對公開發表言論感到恐懼的古巴民眾來說，這已是一項歷史性成就。

不過，這並不表示古巴共產黨的統治根基已經遭到動搖。加州聖名大學（Holy Names University in California）學者羅培茲－李維（Arturo Lopez-Levy）說明，卡斯楚時代結束，不代表共產主義正邁向終結。「這可不是什麼普通家族企業。（共產政權）更加精細、複雜，也有彈性得多。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範