三總醫務行政員涉勾結業者，侵占5萬多片口罩轉賣照服員牟利

三軍總醫院（簡稱三總）爆出有醫務行政員涉嫌與業者勾結，侵吞原本應該無償發放給照服員的口罩5萬餘片，再販售給照服員牟利。對此三總表示全案已進入司法程序，員工若有涉法事實，將依相關規範秉公處理，決不寬貸。

三總醫務行政員勾結業者，涉侵占5萬多片口罩牟利

《中央社》報導，檢調獲報，三總黃晶瑩醫務行政員等人，涉嫌勾結業者侵吞原本無償發放給照服員的口罩5萬餘片，再販售給照服員牟利。北檢昨天約談黃女等人到案，今（20）日諭令30萬元交保。

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）去（2020）年爆發後，台北市衛生局依防疫物資及資源建置實施辦法規定，定期「無償」發放一般醫用及外科口罩給三總，由三總提供給院內工作的各類人員使用，發放對象包含護佐及照服員。

《自由時報》、《中時電子報》報導，楊玉杰以惠明公司名義，向負責三總口罩發放的黃晶瑩，取得由北市府無償發給三總的醫療口罩後，指示惠明派駐於三總的照護員辦公室領班雍小蓉等人，以每片5元的價格，賣給該公司旗下在三總上班的照服員及護佐員，獲利25萬元。

為減少經營成本，未替旗下員工投保

《自由時報》報導，此外，楊玉杰與三總所簽的契約中，規定惠明應替在三總工作的護佐員或照服員保勞、健保，若違約，每人次可按次處罰500元違約金。楊玉杰為減少經營成本，不僅未替旗下員工投保，還涉嫌指示吳秀菊、徐美玉、陳澤陽等員工，影印變造由勞保局e化服務系統產出的「投保單位網路申報及查詢作業」報表，按月提交給三總請款，2年內不法獲利達350萬元。

《蘋果即時》報導，台北地檢署檢察官王如玉昨天指揮廉政署，持法院核發搜索票兵分11路執行搜索，同時以被告身分約談黃晶瑩及楊玉杰，及惠明公司6名員工共8人到案說明，全案朝違反《貪污治罪條例》侵占公有財物罪、《刑法》詐欺得利、行使變造公文書罪方向偵辦。

檢方訊問後，諭令楊玉杰100萬元交保、公司員工陳澤陽、雍小蓉、朱韻華各以30萬元、20萬元、10萬元交保，其餘員工徐美玉、吳秀菊、謝淑娟則限制住居，至於三總醫務行政員黃晶瑩，則以30萬元交保侯傳。

三總：員工若有涉法事實將秉公處理，決不寬貸

對此三總發布新聞稿回應，指目前全案已進入司法程序，三總員工若有涉法事實，將依相關規範秉公處理，決不寬貸。並表示將加强宣導全體員工、官兵落實「廉政倫理」以及「肅貪防弊」的觀念，以維三總聲譽。

三總聲明全文如下：​

​​ 針對媒體報導「三總員工疑涉私吞口罩轉賣」、「業者涉嫌偽投保詐三總」等情，本院今（19）日說明如後： 一、士林地檢署於本日上午針對本院106-109年間辦理「照顧服務員暨護理佐理員勞務外包」採購案，及防疫口罩發放對象(領用)相關文件實施調卷及搜索，本院將全力配合檢調調查。 二、目前全案已進入司法程序，本院員工若有涉法事實，將依相關規範秉公處理，決不寬貸。 三、本院將運用各集會時機，加强宣導全體員工、官兵落實「廉政倫理」以及「肅貪防弊」的觀念，以維本院聲譽。 ​​ ​​

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範