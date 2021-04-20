《森林法》修法三讀：「竊盜」與「贓物」分別刑罰，山老鼠盜採珍貴木最高可罰2000萬

立法院會今（20）日三讀修正通過《森林法》部分條文，將過去視為相同的「竊盜」與「贓物」分別規定刑罰，將「贓物罪」獨立出來，竊盜森林產物的罰金由最高新台幣300萬元提高為600萬元。另外把罰金從「山價」改為「市價」計算，未來山老鼠集團除依法沒收追徵犯罪所得外，還會面對100萬元以上、2000萬元以下罰金。

在2015年4月，立法院通過修正《森林法》第50條、第52條，過去竊取「森林主、副產物」及收受贓物等犯行，是依刑法規定處斷，修正後直接以《森林法》規定論罪科刑，同時將刑度提高為1年以上7年以下有期徒刑、併科贓額5倍以上10倍以下罰金；若竊取紅檜、扁柏及牛樟等珍貴木種，可加重其刑至二分之一，也就是最重可判刑10年6個月，併科10倍以上20倍以下罰金。

現行《森林法》第50條第1項規定，竊取森林主、副產物，收受、搬運、寄藏、故買或媒介贓物者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科30萬元以上300萬元以下罰金，即「竊盜」與「贓物」2種行為以相同罪刑論處，與刑法體例不同。

「竊盜」與「贓物」分開處理

立法院會今天三讀修正通過《森林法》第50條、第52條條文。修正條文將「竊盜」與「贓物」分別規定，並將「竊盜」行為併科罰金上限由300萬元提高為600萬元，處6月以上5年以下有期徒刑；而收受、搬運、寄藏、故買或媒介前項贓物者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科30萬元以上300萬元以下罰金。

修正條文也增訂竊取貴重木及收受、搬運、寄藏、故買或媒介貴重木贓物者，加重處罰其刑至1/2；貴重木指經中央主管機關公告具高經濟或生態價值的樹種，包含農委會所公告的紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、香杉、台灣紅豆杉、台灣櫸、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿等12種樹種。新增條文並將收受、搬運、寄藏、故買或媒介贓物的未遂犯也納入處罰範圍。

山價改市價，提高罰金強化嚇阻作用

《森林法》第52條，因目前實務判決對於贓額的解釋多採最高法院的認定與計算方式無法確切反映立法期盼，並造成竊取森林主、副產物的實際經濟利益遠大於風險成本，從而助長犯罪情形。

民進黨立委賴瑞隆解釋，盜伐案件雖然在減少，但盜伐集團對山林生態的破壞卻未見降低，山老鼠組織分工與犯罪手法卻愈來愈專業，盜採森林珍貴樹種，規模動輒5000萬到1億元，有的山老鼠只盜採樹瘤、樹頭等樹木的一小部分，雖然已對整棵樹造成影響，但法官只以「山價」而非「市價」計算不法獲利，只認樹瘤十幾萬的價值去裁量罰金，判處罰金刑的部分變成畫地自限。

賴瑞隆說，就是因為觸法能獲得利益的空間仍很大，常見的「輕判」讓使山老鼠仍有利可圖。希望透過本次修法，讓不法盜伐除沒收不法所得外，還要面對高額罰金，希望這樣的修法能嚇阻不法，保護台灣的珍貴林木與生態。

農委會林務局表示，山老鼠集團基本上除了第50條，基本上都會觸犯到第52條條文，原本山價計算罰金難以反映實際狀況，因此這次修法將罰金改以定額開罰，所以山老鼠最高面臨2000萬罰金。

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另外，針對盜伐犯罪日益組織化，從原本「上山盜伐後搬運下山領工資」，變成了包含了下山後的「加工、銷贓」，盜伐型態從過去「整棵樹砍掉」變成「鉅切生立木」，對國土安全與山林生態也造成嚴重影響，藉由這次修法，將「破壞生立木」列入規範。

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核稿編輯：翁世航