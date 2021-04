捷克譴責俄國發動「史無前例的可恥攻擊」，兩國互驅外交官、北約力挺捷克

編譯:吳宗宜

捷克驅逐俄國18名外交人員

4月17日,捷克政府下令驅逐18名俄國外交人員,聲稱此舉是要讓俄國對捷克2014年致命的爆炸案負責,據稱兩名俄國間諜在該年造成捷克彈藥庫發生爆炸,釀成兩人死亡;而該兩名間諜也另被指控,對英國情報人員使用神經毒素。

捷克總理巴比斯(Andrej Babis)說,捷克必須對俄國情報機構GRU引起的彈藥庫爆炸案做出反擊:「捷克是一個主權國家,必須對外國政府的侵犯作出充分的回應。」

2014年10月16日,在布拉格東南330公里的維貝蒂斯(Vrbetice),一個裝有58噸彈藥的彈藥庫爆炸,兩名雇員身亡。幾個月後,附近裝有98噸彈藥的彈藥庫又發生了一起大爆炸。

巴比斯說:「爆炸導致巨大的財務損失,對許多當地人的生命構成了嚴重威脅,但最重要的是,它導致兩名公民死亡。」並表示4月16日捷克當局已有明確證據指出,俄羅斯情報局GRU的29155特種部隊涉嫌其中,因此驅逐18名俄羅斯SWR和GRU情報部門的人員出境。

巴比斯表示,這種攻擊是史無前例的可恥(unprecedented and scandalous),但俄方則聲稱捷克的指控非常荒謬(absurd)。

同時,捷克組織犯罪小組(NCOZ)表示,正在尋找兩名持有俄羅斯護照、涉嫌參與爆炸案的男子,他們分別是1979年出生的彼得羅夫(Alexander Petrov)和1978年出生的波斯羅夫(Ruslan Boshirov)。

這兩個名字都是英國通緝的兩名俄羅斯GRU情報人員,契皮加(Anatoly Chepiga)和米希金(Alexander Mishkin)使用的假名。2018年,俄國特務向前俄羅斯聯邦軍上校、英國間諜斯克里帕爾(Sergei Skripal)和他的女兒在索爾茲伯里投以神經毒劑諾維喬克(Novichok),斯克里帕爾和他的女兒倖存下來,但一個民眾身亡。

據捷克《Respekt》報導指出,兩名俄羅斯特工在2014年10月時,在捷克停留了6天並出現在發生爆炸的彈藥庫所在地。

據捷克警方稱,這兩名男子在捷克期間使用了兩本俄羅斯護照、摩爾多瓦和塔吉克的護照。

報導也指出,俄羅斯人瞄準的彈藥庫屬於保加利亞軍火商捷布雷夫(Emilian Gebrev),他當時正向烏克蘭內政部和國民警衛隊出售武器,而烏克蘭當時正在頓巴斯與親俄分離主義分子進行戰爭。

克里姆林宮則否認捲入了此事。

捷克內政和代理外交部長哈馬切克(Jan Hamacek)說,「警察從一開始就鎖定這兩個人,但直到索爾茲伯里襲擊事件發生時才發現他們是GRU的成員。」並表示,布拉格會向莫斯科要求協助審訊兩人,但不期望俄羅斯會配合。

當總理巴比斯17日晚間在布拉格發表調查結果時,內政部長哈馬切克也宣布,原定本周將前往莫斯科購買俄羅斯衛星五號(Sputnik V)疫苗的計畫將取消。

捷克共和國計劃將為杜科瓦尼新核電站建造工程進行招標,而因為有國家安全風險問題,捷克安全部門要求將俄羅斯的羅薩托姆公司(Rosatom,俄羅斯能源巨頭)排除在外。

捷克工業和貿易部長哈夫利切克(Karel Havlíček)表示,將排除俄羅斯聯邦原子能機構參與建造杜科瓦尼(Doukovany)核電站,這是捷克歷史上最大的70多億歐元政府工程合約,他說:「我無法確定羅薩托姆公司能否達到安全評估標準。」

在捷克脫離蘇聯的30年後,兩國在許多方面的距離越來越遠,有些人認為兩國關係緊張到像1968年布拉格之春,蘇聯入侵捷克斯洛伐克,結束捷克短暫自由化的那時期。

捷克眾議院外交委員會主席維瑟里(Ondřej Veselý)說,這是自1968年以來,俄國對該國領土最大規模的侵犯 。

前捷克駐俄羅斯和美國大使科拉羅(Petr Kolář)則呼籲,捷克應只將與克里姆林宮的關係維持在最低限度。他說:「我們只會在莫斯科留下大使、領事和最必要的工作人員,我們希望在捷克境內的俄羅斯使館也是相同的。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

北約盟國全力支持捷克

歐盟和北約盟國皆對捷克表示支持。斯洛伐克外交部長科爾科克(Ivan Korcok)在推文中說:「我堅決譴責顛覆我們最親近的鄰居和盟友安全的活動。」

4月18日,抗議者聚集在俄國駐布拉格大使館,高舉著紅色內衣製成的旗幟。其中一名抗議者佩申斯基(Tomas Peszynski)告訴《法新社》:「在捷克國土殺死我國公民,這根本是戰爭行為。」

大約100名抗議者戴著標語,上面寫著,「我們不是俄羅斯的後院」,他們揮舞著歐盟和北約的旗幟並高喊「這是恥辱」(Shame)。前一天晚上,警察拘留了用番茄醬象徵鮮血,塗抹使館牆壁的7個人。

美國國務院公開讚揚捷克政府對俄羅斯的強硬態度,美國駐布拉格使館也隨即發表聲明:「我們堅定的和捷克盟友站在一起,我們讚賞其以行動反擊俄羅斯的行為。」

與此同時,英國外交大臣拉布(Dominic Raab)也 在推特上說 ,「英國全力支持我們的盟國捷克,俄國的行為再次顯示了GRU會做出多麼可怕的惡行,例如在索爾茲伯里的襲擊。」

近來俄羅斯與許多北約成員之間的關係是自冷戰至今最緊張的,尤其是和美國的關係。

在2014年烏克蘭親俄的分離主義者與政府軍在烏克蘭東部邊境的激戰後,俄國吞併了克里米亞,而現在,西方國家已對俄羅斯在其西部邊界和克里米亞再次的大規模增兵行動,提出警告。

上個月,美國總統拜登公開指稱普亭是「劊子手」(killer),莫斯科隨即召回其駐華盛頓大使,美國更宣布對俄羅斯實施制裁,包括驅逐10名俄羅斯駐美國外交官及限制美國公司購買俄國債券等。

捷克駐歐盟官員朱羅瓦(Věra Jourová)在推特上寫道,「在這種情況下,捷克比以往任何時候都更需要強大而牢靠的盟友。」

這是自1989年蘇聯結束對東歐的幾十年統治以來,布拉格和莫斯科之間的最大衝突。總體而言,這也加劇了俄羅斯與西方國家之間日益緊張的局勢,這在一定程度上是起因於俄羅斯在2014年併吞了克里米亞,並再次在其西部邊界和克里米亞增軍。

一位不願具名的北約官員也表示,北約盟國將支持捷克,因為在充分調查俄國的惡意行為後,必須將該為這些事件負責的人繩之以法。

美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)也說:「華盛頓已經告訴莫斯科,如果去(2020)年被俄國情報機構下毒的反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)死於監獄,俄國會付出代價(there will be consequences)。」

目前納瓦尼正在監獄絕食,抗議俄國監獄惡劣的醫療環境。

俄羅斯回應 : 驅逐捷克20名外交人員

針對捷克驅逐俄國外交人員一事,莫斯科於隔日宣布將20名捷克外交人員驅逐出境,並稱將使先挑釁的人負起他們對破壞兩國關係的責任,並要求捷克外交官一天之內離境(布拉格則給了俄國人員72小時離境)。

俄國稱驅逐其外交人員,是捷克近年來採取的一系列反俄羅斯行動的其中一環,並嘲諷布拉格是為了取悅美國,附和近期美國對俄羅斯實施制裁的行為。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)聲稱,捷克驅逐外交官的決定是「詭計」(tricks),並對記者說:「布拉格很清楚我們將會報復。」同時表示莫斯科將採取報復措施,是為了迫使做出這一挑釁行為的捷克,充分承擔他們破壞兩國關係的責任。

俄羅斯國際文傳電訊社,援引俄羅斯聯邦委員會(上議院)國際事務委員會第一副主席扎巴羅夫(Vladimir Dzhabarov)的發言,他說:「布拉格的主張是荒謬的,俄羅斯會做出相稱的回應。」

對此,國家杜馬(下議院)國際事務委員會主席列斯盧茨基(Leonid Slutsky)也表示,捷克採取此舉是「無法虛心接受批評」(do not stand up to criticism)的行為,並指責捷克仿效美國對俄制裁。

作為回應,捷克表示已通知北約和歐盟盟國,關於2014年爆炸案的調查結果,捷克代理外交部長哈馬切克也於4月18日在推特上發文說,歐盟執行委員會將在19日安排歐盟外長視訊會議討論此事。

