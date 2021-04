出櫃同志職場面試時，如何區分「敏感玻璃心」還是「性別歧視」？

文:江映帆(彩虹森林獨角獸創辦人)

我是一位陽剛氣質的女同志,關於性別在我身上的討論,最常聽到的是,「你應該不會被歧視吧,我以爲女生帥帥的會有很多人喜歡」,包含我的論文題目《陽剛女運動員的生存策略》的研擬階段,曾被性別前輩老師提點:「會不會這只是你自己的感覺,其他的陽剛女同志運動員沒有被歧視的問題?」

陽剛女同志的社會處境

這些疑問,使我開始比對陽剛女同志生命經驗,與現有文獻的落差,搜尋後發現大多數性別友善夥伴真的很支持/很欣賞陽剛女同志,但是否「比較容易」生存,對我來說是一種表面假象;反之,則須透過更多翻轉污名的策略才能取得信任。因父權體制在複製父權文化時,會更用力檢查陽剛女性的存在、確保不能「取代男性」的主體性,在處境上,比陰柔氣質女性更容易受到不平等的對待,用一種「不合格的女人/男人」的眼光予以看待。

回顧10年前教甄經驗,仍記得高分通過筆試後,在面試機會時的問題是:

你很年輕,你有男朋友嗎?有打算結婚嗎? 單身很棒,我們可以幫你安排單身教師聯誼,女生免費,你願意參加嗎?

身為陽剛女同志,為了生存,該如何回應這兩個問題?大家可能心裡各自有答案,而當時的我說謊單身,可以參加單身教師聯誼,最後我沒有去。

面試經驗引發筆戰

時間來到了去(2020)年底,和我一樣陽剛氣質外表的學妹寫了一件讓我很能同理的經驗。她在應徵一間啤酒公司時,很不幸的遇到不受尊重的面試經驗,覺得她向爸爸出櫃的經驗被輕視、被羞辱。因為是公開寫在個人臉書,底下的留言充滿更多歧視性言論,幾乎在她每一篇公開文章底下,分析其中言論有兩種,第一種:歧視你的是你爸媽、不是面試者。第二種:很多人認為面試本來就有權力刁難受試者,同志不應該玻璃心。

到底外型明顯的出櫃同志在面試的處境是「敏感玻璃心」還是「性別歧視」?我認為關於群體間不平等的概念很容易被忽略,有類似被歧視的感受時,可以先從群體的概念檢視起,不同群體間從來都不是平等的,正因為這些不平等,面試人員並未理解同志出櫃歷程有什麼樣的難度,也忘記了自己可能屬於不用出櫃的群體,不適合用輕視的口氣來傷害對方。

同志若需要與人建立連結產生信任,有時勢必需要與人出櫃,然而異性戀的性傾向是被社會大眾所預設的,正是因為這些不平等才讓刻板印象、口氣、表情、細微的回應方式,造成某個群體總是在承受、壓抑日積月累的身心傷害或是不適應社會的感受,但有時很難說清楚自己的感覺,就更難被支持、必須更隱藏同志身份。

宰制群體逃避指控的七種方式

另一部分,是職場權力關係,面試時有「絕對的權力」決定面試者是否適合來上班,但若無意識到權力關係的影響,輕易地對面試者開玩笑、刁難、或是讓面試者感受到敵意環境,這些都是有權力者的在上位者,特別需要「提升性別意識」與「自我覺察」,指責面試者對自己的生命經驗「太敏感、玻璃心」只是加重弱勢族群所承受的身心壓力,無法專注將能力發揮在工作上。

當同志表達後所遭受的指責會包含七種方式,一位專攻性別與社會學的美國作家 Allan G. Johnson,便在其著作<Privilege, Power, and Difference (2nd ed.).>其中一章名為「Getting Off the Hook: Denial and Resistance」指出了宰制群體逃避指控(Getting of the hook)的七種方式:(轉引自〈是歧視,還是原住民太玻璃心?對網紅愛莉莎莎IG言論的反思〉

否認並極小化壓迫(Deny and Minimize)

譴責被害者(Blame the Victim)

說成別的(Call it Something Else)這樣比較好(It’s Better this Way)

不是故意的就沒關係(It Doesn’t Count if You Don’t Mean it)

我是好人(I’m One of the Good Ones)

厭煩了(Sick and Tired)

這七種方式正好也符合了學妹臉書底下留言的反應,不斷否認、並斥責面試者的感受,筆戰裡面也看到貶抑同志出櫃行為來合理化這件事情的發生,或是很快地同理主考官,認為不是故意就沒有關係、這些發生都是為了要考驗面試者的抗壓性。讓我想起雙十國中因性別特質被霸凌、繼而在校內跳樓的同學、鷺江國中跳樓的楊允承、世新大學宿舍霸凌、高樹國中葉永鋕、北一女中石濟雅、同光教會楊雅惠牧師及無數遭受性別霸凌身心受傷甚至致死的案例……攻擊方法皆是以性傾向污名惡意中傷對方。

筆戰中的學習

這次事件的留言甚至了攻擊了學妹的媽媽、爸爸、女友,造成有同志身份或是與同志站在一起的人恐懼,或是以「你太敏感、玻璃心」使事情發生的真正感受被模糊焦點。在這事件中,我學到了幾個破解方法:

對信任的夥伴說出自己真實感受與情緒、處境;

從社會學的角度理解群體間的不平等;

再幾次深度同理自己的感受與自我認同;

收集更多資訊、充實性別意識與整理自己的經驗;

未來能將此經驗公開分享,幫助各個角落中可能還在壓抑、默默忍受的夥伴。

這幾個方法其實受用於各個性傾向,各種階級、種族、文化差異所產生不平等的歧視發生時,都需要先站在自己這一邊,把感受整理出來,有力量才能繼續分享,很感謝學妹將自己的經驗做了整理,真的需要很大的勇氣才能做到,也要很大的力氣才能修復那些留言所產生的影響、造成的傷害。我們會越來越有力量的!

致 每個願意說出自己感受的靈魂!

