出櫃同志職場面試時，如何區分「敏感玻璃心」還是「性別歧視」？
我們想讓你知道的是
我認為關於群體間不平等的概念很容易被忽略，有類似被歧視的感受時，可以先從群體的概念檢視起，不同群體間從來都不是平等的，正因為這些不平等，面試人員並未理解同志出櫃歷程有什麼樣的難度，也忘記了自己可能屬於不用出櫃的群體，不適合用輕視的口氣來傷害對方。
文：江映帆（彩虹森林獨角獸創辦人）
我是一位陽剛氣質的女同志，關於性別在我身上的討論，最常聽到的是，「你應該不會被歧視吧，我以爲女生帥帥的會有很多人喜歡」，包含我的論文題目《陽剛女運動員的生存策略》的研擬階段，曾被性別前輩老師提點：「會不會這只是你自己的感覺，其他的陽剛女同志運動員沒有被歧視的問題？」
陽剛女同志的社會處境
這些疑問，使我開始比對陽剛女同志生命經驗，與現有文獻的落差，搜尋後發現大多數性別友善夥伴真的很支持／很欣賞陽剛女同志，但是否「比較容易」生存，對我來說是一種表面假象；反之，則須透過更多翻轉污名的策略才能取得信任。因父權體制在複製父權文化時，會更用力檢查陽剛女性的存在、確保不能「取代男性」的主體性，在處境上，比陰柔氣質女性更容易受到不平等的對待，用一種「不合格的女人／男人」的眼光予以看待。
回顧10年前教甄經驗，仍記得高分通過筆試後，在面試機會時的問題是：
- 你很年輕，你有男朋友嗎？有打算結婚嗎？
- 單身很棒，我們可以幫你安排單身教師聯誼，女生免費，你願意參加嗎？
身為陽剛女同志，為了生存，該如何回應這兩個問題？大家可能心裡各自有答案，而當時的我說謊單身，可以參加單身教師聯誼，最後我沒有去。
面試經驗引發筆戰
時間來到了去（2020）年底，和我一樣陽剛氣質外表的學妹寫了一件讓我很能同理的經驗。她在應徵一間啤酒公司時，很不幸的遇到不受尊重的面試經驗，覺得她向爸爸出櫃的經驗被輕視、被羞辱。因為是公開寫在個人臉書，底下的留言充滿更多歧視性言論，幾乎在她每一篇公開文章底下，分析其中言論有兩種，第一種：歧視你的是你爸媽、不是面試者。第二種：很多人認為面試本來就有權力刁難受試者，同志不應該玻璃心。
到底外型明顯的出櫃同志在面試的處境是「敏感玻璃心」還是「性別歧視」？我認為關於群體間不平等的概念很容易被忽略，有類似被歧視的感受時，可以先從群體的概念檢視起，不同群體間從來都不是平等的，正因為這些不平等，面試人員並未理解同志出櫃歷程有什麼樣的難度，也忘記了自己可能屬於不用出櫃的群體，不適合用輕視的口氣來傷害對方。
同志若需要與人建立連結產生信任，有時勢必需要與人出櫃，然而異性戀的性傾向是被社會大眾所預設的，正是因為這些不平等才讓刻板印象、口氣、表情、細微的回應方式，造成某個群體總是在承受、壓抑日積月累的身心傷害或是不適應社會的感受，但有時很難說清楚自己的感覺，就更難被支持、必須更隱藏同志身份。
宰制群體逃避指控的七種方式
另一部分，是職場權力關係，面試時有「絕對的權力」決定面試者是否適合來上班，但若無意識到權力關係的影響，輕易地對面試者開玩笑、刁難、或是讓面試者感受到敵意環境，這些都是有權力者的在上位者，特別需要「提升性別意識」與「自我覺察」，指責面試者對自己的生命經驗「太敏感、玻璃心」只是加重弱勢族群所承受的身心壓力，無法專注將能力發揮在工作上。
當同志表達後所遭受的指責會包含七種方式，一位專攻性別與社會學的美國作家 Allan G. Johnson，便在其著作<Privilege, Power, and Difference (2nd ed.).>其中一章名為「Getting Off the Hook: Denial and Resistance」指出了宰制群體逃避指控（Getting of the hook）的七種方式：（轉引自〈是歧視，還是原住民太玻璃心？對網紅愛莉莎莎IG言論的反思〉
- 否認並極小化壓迫（Deny and Minimize）
- 譴責被害者（Blame the Victim）
- 說成別的（Call it Something Else）這樣比較好（It’s Better this Way）
- 不是故意的就沒關係（It Doesn’t Count if You Don’t Mean it）
- 我是好人（I’m One of the Good Ones）
- 厭煩了（Sick and Tired）
這七種方式正好也符合了學妹臉書底下留言的反應，不斷否認、並斥責面試者的感受，筆戰裡面也看到貶抑同志出櫃行為來合理化這件事情的發生，或是很快地同理主考官，認為不是故意就沒有關係、這些發生都是為了要考驗面試者的抗壓性。讓我想起雙十國中因性別特質被霸凌、繼而在校內跳樓的同學、鷺江國中跳樓的楊允承、世新大學宿舍霸凌、高樹國中葉永鋕、北一女中石濟雅、同光教會楊雅惠牧師及無數遭受性別霸凌身心受傷甚至致死的案例……攻擊方法皆是以性傾向污名惡意中傷對方。
筆戰中的學習
這次事件的留言甚至了攻擊了學妹的媽媽、爸爸、女友，造成有同志身份或是與同志站在一起的人恐懼，或是以「你太敏感、玻璃心」使事情發生的真正感受被模糊焦點。在這事件中，我學到了幾個破解方法：
- 對信任的夥伴說出自己真實感受與情緒、處境；
- 從社會學的角度理解群體間的不平等；
- 再幾次深度同理自己的感受與自我認同；
- 收集更多資訊、充實性別意識與整理自己的經驗；
- 未來能將此經驗公開分享，幫助各個角落中可能還在壓抑、默默忍受的夥伴。
這幾個方法其實受用於各個性傾向，各種階級、種族、文化差異所產生不平等的歧視發生時，都需要先站在自己這一邊，把感受整理出來，有力量才能繼續分享，很感謝學妹將自己的經驗做了整理，真的需要很大的勇氣才能做到，也要很大的力氣才能修復那些留言所產生的影響、造成的傷害。我們會越來越有力量的！
致 每個願意說出自己感受的靈魂！
延伸閱讀：
本文經網氏/罔市女性電子報授權刊登
原文以〈職場面試，如何區分「性別歧視」還是「玻璃心」〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航