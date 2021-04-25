女人生命中長時間相伴的「好朋友」，三種友善地球的永續生理期用品

文：吳心萍、黃靖文（主婦聯盟環境保護基金會資深主任、專員）

月經是女人生命中長時間相伴的「好朋友」，但妳想過嗎？若每個月生理期來，都使用拋棄式的衛生棉、衛生棉條等不可回收的用品，女性一生將產生這些生理期垃圾：

衛生棉：14400（大約100公斤）

棉條：12000（大約16公斤）

也因此，最近越來越多女性使用更永續的衛生用品，讓我們看看這些對地球更友善的生理期用品吧：

一、布衛生棉

布衛生棉，可說是目前最多女性使用的永續用品，而且花樣和款式繁多。筆者也使用了7年以上，跟大家分享一下最常被問到的幾個問題：

會滲漏嗎？布的毛細作用會將經血延伸至布衛生棉的其他部分，不會第一時間就順著地心引力往下倘流。所以只要定時更換，不至於造成血流成災。

清洗麻煩嗎？筆者的心得是，接觸面使用纖毛的布衛生棉，比較好清潔，先泡水再搓洗就可以了。

觸感的差別？布衛生棉的觸感比一般衛生棉舒服，有機棉的接觸面就更加舒服了。特別在第三天經量變少後，筆者覺得刺痛搔癢感少很多。

二、月亮褲

簡單來說，月亮褲就是在內褲的底部加入吸水材質。量少時可以代替衛生護墊使用，量較多時也直接使用，月亮褲會包覆整個臀部，所以可以直接穿。

會滲漏嗎？如果覺得不放心的話，可以先搭配布衛生棉，當成生理褲用。若覺得安心，接下來可在經血較少時，直接穿上使用。

清洗上很困難嗎？清洗上很方便，浸過冷水再搓洗就好了。

同場加映：筆者洗澡等水熱時，都會把冷水先用盆子存下來，這些冷水拿來洗布衛生棉還有月亮褲，可以進一步省水。提醒一下，盡量使用成分簡單的皂來清洗，太多保養品成分的皂，容易累積在接觸面，長久下去會影響吸血功能喔。

三、月亮杯

Photo Credit: iStock 月亮杯材質由矽膠製成，直接放在體內承接經血，對於喜愛大自然登山的女性，更是實踐無痕山林理念的好幫手。

和布衛生棉及月亮褲相較，月亮杯清洗上需要的水量更少。月亮杯材質由矽膠製成，直接放在體內承接經血，對於喜愛大自然登山的女性，更是實踐無痕山林理念的好幫手。因為每個女性的體型和經量不太一樣，市面上月亮杯也有大有小，可以按自己的需求來挑選喔。如果擔心滲漏，也可以搭配布護墊使用。

怎麼將月亮杯放進陰道？月亮杯摺好後可放入體內，但摺法不只一種，所以可以找尋最合適的摺法置入，塞進去就後要伸手確認一下杯子有沒有順利在身體裡伸展開來、擺放的位置對不對，這樣可以確保杯子乖乖盛接經血、不會洩漏，而且使用時完全無感。如果擔心剛開始不會用，市面上也有賣較小體積的練習版月亮杯。

取出時注意：杯子通常有設計把柄，方便取出月亮杯，讓你能取出杯子。但如果有做美甲，恐怕會影響到取出的過程，若剛剪完指甲，取出時也要小心刮傷自己

使用月亮杯不只環保，你會更認識自己的身體，如果你選的杯子有刻度，就可以估計一個週期失血多少，在每一次月亮杯的置入與取出，更了解自己的身體構造。

這個月，就讓我們用月經來愛地球吧。

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參考資料

本文經網氏/罔市女性電子報授權刊登

原文以〈【422地球日】友善地球，從永續生理期用品開始〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航