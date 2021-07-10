《閱讀夏LaLa》Ep. 22：如果想看不一樣的童話故事，一定要讀太宰治！

文：林夢媧

長大之後，會覺得童話代表了一切簡單美好的事情，但我們已經回不去了（拭淚）。那也是為什麼，當我們受過了傷，聽光良唱「童話裡都是騙人的」，會忍不住點頭如搗蒜。童話或許天真，但不一定爛漫，裡頭蘊含的事理也不一定都美妙可愛；有些童話其實殘酷，在你受傷的心上插三刀，有些則是隱形的避風港，只有看得懂的人才能躲進去。

本週夏宇童、陳夏民以童話出發，討論成人世界的愛與愁，按照慣例，也是充滿笑聲與歌聲！歡迎一起來唱「童話裡都是騙人的（嗎）」！

《綠野仙蹤》其實是生活金句祕笈？

童童要介紹的是李曼．法蘭克．鮑姆的《綠野仙蹤》（逗點文創結社出版）。《綠野仙蹤》其實是每個小孩都耳熟能詳的童話故事，繪本居多，但文本亦不惶多讓，有趣的是，童童對這本書有個奇怪的印象：「小時候我一直是把這書跟《愛麗絲夢遊仙境》搞混。兩個故事太像了，都有一個小女孩，都帶了一些人，也都遇到一些事，還都有魔法，所以我就會一直覺得，這兩本其實是同一本啊。」

結果童童第一次看《綠野仙蹤》是夏民的逗點出版社所發行的版本，令她非常喜歡且驚豔，反而好奇起童書版和文字版有什麼區別？夏民表示：「基本上我們現在看的童話故事，有很多其實是小時候的刪減版。這些書是經典，但是考量到小朋友閱讀的時候沒辦法那麼快理解，所以就會刪節，把故事在不影響架構的狀況下濃縮，搭配插圖。只是《綠野仙蹤》一開始被寫成的樣子，就是逗點出版的這個樣子，字數翻成中文有六萬字左右，是適合小朋友和青少年閱讀的小說。世界觀很龐大，後來作者還持續寫，所以《綠野仙蹤》系列總共有十四本。」

童童非常喜歡書中許多簡單卻讓人感到觸動的字句，例如錫人的經典台詞：「你們有心，而心會指引你們，讓你們永不犯錯，可是我沒有心，所以我時時刻刻都得非常謹慎。」然而小心翼翼的錫人還是不小心犯錯了：他在和伙伴同行的旅途中，踩死了地面上的一隻甲蟲，這個事實讓他難過不已，不停流淚，直到眼淚令嘴角生鏽，無法順利說話。於是他認為若是奧茲能夠給他一顆心，一切也許就能順利很多。而真的是這樣嗎？我們似乎都會理所當然地認為自己缺少某樣東西，只要得到那樣東西，一切就會迎刃而解，生活真的有那麼容易嗎？

這正是《綠野仙蹤》的寓意所在，一心求心的錫人，真的沒有心嗎？沒有心的他卻比誰都體貼。其他的角色中，獅子想要勇氣，稻草人想要腦袋，而桃樂絲想要回家，他們各自代表人類不同面向的情感，若要選擇一個角色作為自己現階段的追求，童童覺得小孩子才做選擇，他全部都要！

夏民則認為自己是桃樂絲，渴望一個始終令自己舒服自在的空間。那麼你呢？誰才是你這個階段的目標追求或者人生寫照？不知道？沒關係，逗點文創結社今年開始會把《綠野仙蹤》出好出滿，這本人生的無敵祕笈，看在你根骨極佳，是百年難得一見的生活奇才的分上，就不藏私地分享給你了！

想看不一樣的童話故事，一定要讀太宰治！

夏民要推薦的是太宰治的《御伽草紙》（逗點文創結社出版）。這本書的背景，設定在二戰時隨時可能被空襲的時空，一個爸爸躲在防空洞裡，隨身帶著幾本繪本，好讓一起躲避的女兒平常可以看，或者他可以念給女兒聽。「我們可以假想，念這個故事的人就是太宰治，而太宰治的形象就是……」

夏民停頓了一下，尷尬笑道：「哈哈哈哈哈，很人間失格。所以他說的故事也不會是一般小朋友聽的那種典型的故事。包含〈肉瘤公公〉、〈浦島太郎〉和〈舌切雀〉等，這本書裡，太宰治用自己特別的說話口吻和說故事的技巧，重新詮釋了這些傳統故事。」

一般大家都聽過的〈肉瘤公公〉版本，應該是有一位臉上長著肉瘤的老先生，每天都需耗費許多心力照顧自己的肉瘤，生活有些辛苦。有一天他喝醉之後在山裡遇見鬼正在開party，他二話不說也進去跟大家一起嗨，結果受到鬼的賞識，覺得老先生根本dancing king，就想邀請他之後也要再來，但怕他不守承諾，所以必須取走他身上最珍貴的東西，剛好他的肉瘤看起來瑞氣千條、光芒萬丈，於是鬼就拿走了他的瘤。老先生開心地回家，剛好村莊裡有另一位長著肉瘤的人聽聞此事，便興奮上山，而鬼認錯前來的人，便把原把收取的瘤放到那人身上，那人從此有了兩顆肉瘤。

童童回憶起這個故事的細節，「小時候聽到的，好像是說第二個上山的人做了什麼不好的事，所以才被放了第二顆瘤，因為童話故事都會有一個警惕小孩的作用，就是你看他這樣不好哦，會發生什麼事這樣。」有別於一般童話故事的風格，太宰治在《御伽草紙》裡面講述這些故事的時候非常溫柔，他說：「你在裡面不會看到任何日本第一的角色。」裡面都是一群魯蛇，各有各的痛苦，太宰治總是擅長書寫痛苦和懦弱，也總是能夠看見世界的真相，深淵一樣。

太宰治是這樣說〈肉瘤公公〉的：「他喜歡喝酒，喝酒在這個家裡面，一向是孤獨的，是因為孤獨才喝酒，還是因為家人討厭他喝酒才逐漸感到孤獨的呢？」有家室的老先生非常寂寞，五十歲生日過後他臉上突然長了這顆瘤，而他把瘤當成孫子在照顧。有一天他到山上，發現一群喝了酒在跳舞的鬼，像突然之間找到知音那樣，和對方喝酒軋舞，鬼也喜歡老先生，邀請他一定要再次前來，且為了確保對方會遵守諾言，便帶走了老先生最愛的孫子。老先生卻難過了起來，因為肉瘤是他唯一能夠說話的對象，寂寞似乎更多了。

另一位也長了肉瘤但卻憎恨肉瘤的先生聽聞此事，二話不說也跟著上山希望能移除肉瘤，卻因為舞實在跳得太糟，把鬼都嚇跑，他苦苦挽留，求鬼把他的瘤也拿走，卻陰錯陽差得到之前老先生的瘤。一切荒唐得如同喜劇，又異常哀戚。太宰治最後說道：「童話故事大致上都是惡人有惡報，但這個老先生並沒有做任何壞事，只是太緊張導致跳舞跳得很奇怪，如此而已……如果你想要從〈肉瘤公公〉獲得什麼道德啟示是非常困難的事……只是人類的悲喜劇而已，這個問題，將持續不斷的存在人類生活當中。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航