台、韓、美股市熱烘烘，然而「擦鞋童理論」不見得會再度上演

年關已過，台韓財經圈興起股市出關後的榮景或隱憂討論，甚至也傳出「後新冠通膨」，這也讓許多人「解定存」投身到資本市場，進行投資理財。

去（2020）年全球受到新冠病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐，導致各國國經濟大受影響，然而「股市」卻出乎人們意料的火熱——去年三月美國股市上演了價格波動幅度達到「不可預期」之標準，啟動暫停交易時間的四次「熔斷」機制外，爾後股市一路狂飆。

諸如前一陣子（1月28日）被美譽美股散戶團結代表作的「GameStop」，上演了史詩級散戶軋空戰，對決放空機構香櫞（Citron Research），促使該個股股價，漲幅高達121％，暫報332.02美元，這也讓韓國當地媒體，以斗大標題「螞蟻的力量」（개미의힘）來看待這場美國股市軋空戰；此外，美國想要登火星的特斯拉（Tesla），驚人的破千本益比與股價，與近日拜登（Joe Biden）基礎建設，也屢屢掀起話題。

而反觀台韓股市飆漲速度，也不輸美國。在無限「量化寬鬆」（Quantitative easing；QE）、美元貶值，與大印鈔時代等影響因素下，現今人們比起過往老一輩，把錢安穩地放在銀行「定存」，領取微薄1％不到的利息，更勇於嘗試「提早理財」，好面對日與遽增的房價、通貨膨脹，抑或存退休金。

人們不論是買（ETF）基金、黃金、保險，或外幣投資，或投入風險較大「盈虧自負」的股市，或炒翻天的比特幣，都可以看到許多熱錢跑出來，且現今的理財方式與產品，也與時俱進，異於過往。

而若我們集中在股市這一領域，儘管我們先前提過韓國當地時傳疫情，但政府屢次即時「亡羊補牢」、外資熱錢湧入等眾多因素下，韓國股市指數竟也屢創新高，如「韓國綜合股價」（코스피지수；英語：Korea Composite Stock Price Index；KOSPI ），於去年12月28日衝出歷史新高，盤中來到2834.59線後，截至發稿時間（4月16日，韓國中午時間12點半為基準），韓國綜合股價也「早已」已經突破去年年底新高，盤中來到3196.07線，繼續攀升。

至於台灣國內的現況，想必就不需筆者多言了，從去年「天國一輝」到護國神山「台積電」的屢創天價紀錄，甚至大家於去年底的股海內，搶當「航海王」的貨運三雄（長榮、陽明、萬海），與台股每月創下新高指數外，都引起人們熱烈討論。

此外，政府對於熱絡的股市，抱持開放態度，除了放寬「當沖」證交稅，也開放「盤中零股」交易方式，間接地也吸引「無本」抑或「想賺個便當錢」的股民入場，而這也反映在證券開戶人數暴增——若我們引用國內《工商時報》報導指出：「2019年台股新鮮人才增加34萬人，但到了去年卻暴增兩倍，來到67萬人，參與證券市場投資人總數達到1078萬，佔全國人口高達46％。」

且根據集保結算所大數據指出，2019年股票市場交易人數約348萬人，到了2020年暴增至452萬人，成長103萬人，增幅近3成。這代表平均每10個有證券戶的內，有4位去年都曾進行過交易，創近10年新高。

而值得觀察的是，年輕人投入股市的比例越來越高，如去年的開戶人數，20歲至39歲的族群就佔了60％，且從帳戶庫存來看，20至29歲有庫存的股民，從2019年的7％增至9％，增幅高達29％；30至39歲有庫存的股民，也從15％增至16％，增幅7％，相較其他年齡層股民，有顯著成長。

然而，就在台韓股市指數「一路向北」，新高飆漲下，不少人也懷有「股市泡沫化」的隱憂，這在前述言及的美國Gamestop也好，抑或台灣去年的「美德醫療-DR（漲幅2313.93％）」等「飆股」（2020年台灣漲幅一倍的飆股，將近有130檔，遠比2019年81檔，多出近50檔），有時其漲幅在人們開心賺錢之餘，心底仍有「恐懼」之心，深怕的是一夕崩盤。

因此在年輕股民族群內，也嘲諷這樣的熱況，紛紛創造出「大漲是少年股神，大跌變先知」、「（買進即被主力狙擊）不講股德，耗子尾汁」、「股市買GG，人生不GG」、「人多的地方不要去」、「韭菜珊瑚」，或「睏飽數錢」等流行語，好不熱鬧。

Photo Credit: 中央社

然而，引起我注意的是，有人在這樣擔心股市崩盤、泡沫化的情況下，提醒了「擦鞋童理論」（shoeshine boy theory）——其理論是指當街上的擦鞋童，開口閉口都在大談股票經，即表示股價已快走完多頭行情，甚至即將出現崩盤暴跌危機。

而此理論也是有其經驗事實的，即是在1929年，美國華爾街股市走了將近八年的多頭行情後，當時只要敢冒險入場買股票，怎麼買怎麼賺，於是股票變成當時美國社會最熱門的話題，就連紐約市街頭識字不多的擦鞋童，也搖身變成「擦鞋股神」，大談起股票經。

但好景不常，當年10月24日開始，多頭行情走完了，上演恐怖黑色星期四，股價崩盤暴跌了87％。後來，美國財經專家即以「擦鞋童理論」大談股票投資風險，意指人們觀察擦鞋童之言行，可動見觀瞻股市未來走向。然而，持平而言，擦鞋童理論內的「擦鞋童」，並非只限定是指擦鞋童子，它是個代名詞，泛指在當時本不應與股市有任何瓜葛的人，卻注意到股市，甚至還逆勢地對著請他擦皮錢的富豪，大談起股市，足見股市危機。（註）

但就我看來，擦鞋童理論儘管有其道理，叮嚀人們「居安思危」心態、「物極必反」現況，但就背景而言，我們若在21世紀持續沿用「擦鞋童」形象與心態，來看待現今股市，恐是不合時宜，畢竟其理論年代久遠，且對於現今年輕人而言，恐怕得要透過大螢幕電影才能認識擦鞋童此形象。

此外，就20世紀初期的股票市場規模，難以跟今日全球化市場相提並論，且也沒有如同現今股市多樣的金融投資產品，諸如「ETF（exchange traded fund；股票型指數基金）」抑或「概念股（concept stock）」等，再者現今擦鞋童若在世，恐怕也人手一機智慧型手機，入場方式多元，且也想必會多點做功課的。易言之，傻呼呼的擦鞋童，難以重現。

但話說回來，任何投資都有一定風險，特別是在資本主義的股場，盈虧都得自負，尤其是盡可能絕對不要做出超出自己能力負擔（本金）所能承受的範圍，故今日筆者看到近期一片紅通通的台韓美股市，提醒許多想要提早理財或投資的年輕朋友，得抓緊自身是「投資」還是「投機」呢？

先有本、守損益紀律，才踏入股場，畢竟大多數年輕人本金較少外，承受金錢損失壓力不似已經出社會的「中年谷神」抑或「存骨族」心理素質來得大，免得花錢投資又傷心，進而成為當代擦鞋童的變形，即時常登上股市新聞的畢業文的「大學生理論」啊。

註：郭泰，《股票操作100訣》，台北：遠流出版社：1997年，頁96以下。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航