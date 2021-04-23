【專訪】《深夜保健室》主持人鄭家純：「世界和平靠房事」乍聽很誇大，但絕非不可能

文：深夜保健室節目製作團隊

畫龍點睛的靈魂，主持人鄭家純專訪

一向給人抗壓性夠強，不畏懼他人眼光的鄭家純，秉持著性不骯髒、不羞恥，要傳達正確的性知識，不僅打響了《深夜保健室》的招牌，也讓節目內容融合出前所未見的獨特風格，但她說螢光幕前的生動有趣，更需要許許多多不為人稱道的努力造就。

為了守護世界的和平

我對性的初次認識和平常人沒有什麼不同，就像男孩看著成人片長大，親暱的稱呼自己喜愛的女優「老師」，我也和一般女孩一樣，都是透過男男戀漫畫和總裁系列羅曼史，就此發現了神祕的新大陸。

印象中，從來沒有人正式教過我跟性有關的知識，引領我進入腐女門的姐姐們，現在回想起來其實也對性一知半解，我們半斤八兩，像是挑逗、體位、戀人之間的愛與互動等，都是從虛構中建構對現實的認知。

若真要說到最早親身接觸到性的經歷，在我小時候曾有一隻非常喜歡的海豚造型玩偶，某天像平常一樣抱著它睡覺時，突然從下體傳來一種奇妙的感覺。後來我是上網查了才知道，原來這回事就是女性自慰。重點是，這大概發生在我小學四年級的時候，所以網路上有流傳過一句話我覺得很對：「不要嫌性教育太早！因為壞人永遠不會嫌你的孩子太小！」

在前頭的序，我提到了一個初夜後被霸凌的新聞事件，也是因為青少年的性知識不足以及性觀念不正確。我驚覺到從我小時候認識性的方式到現在，即使過了這麼多年，現代人對性的啟蒙好像還停留在自己開天闢地、非常落後的拓荒時期。

為後來的人鋪好康莊大道

「是你男朋友的陰毛嗎？」十五歲的我因為陰部發炎而赴婦產科就醫，男醫師建議用窺陰鏡，也就是俗稱的鴨嘴作檢查，卻在發現陰道裡有根陰毛後這樣對我說。當下我只覺得怪怪的，心裡很不舒服，卻也不知道該如何回應，就是一直耿耿於懷，等到長大後才意識到，這句話探問我的私人感情狀況絲毫與醫療診斷無關，就是性騷擾而已。

不只女孩，也有許多男孩在成長的過程中，因為和當時的我一樣知識量不夠，遇到很多狀況來不及反應，也不懂得自我保護，成年後才解開心裡的結。新聞事件裡更時常聽到比當時的我還要年幼的孩子被侵害，他們當然不能察覺到自己其實不該被這種可怕的事對待，就是默默忍受，任由那段被宰制的過程在心裡變成怪物，有的甚至繼續複製給更稚小無力的對象⋯⋯所以我有個期許，就是希望透過這個節目、這本書讓每個人都對「性」有更深的認識，能夠傳遞正確的性觀念，進而懂得保護自己。

在我的成長經驗中，曾耳聞許多女同學的第一次都在莫名其妙下就發生了，然後一而再、再而三沒有任何準備，結果就是不小心懷孕。

一夜之間，就從還是爸媽的孩子變成孩子的爸媽，青少年在小小年紀如何承受如此大的心理和經濟壓力？無法養育腹中胎兒，不是找密醫人工流產，就是生產後任意遺棄或暴力對待等，造成一連串社會悲劇，也為未來大好的人生留下了不可抹滅的遺憾與陰影。

我相信透過足夠的性知識及生命教育，當女孩都懂得保護自己，男孩也懂得尊重女孩，就能夠減少諸如此類的憾事。

If Not Me, Then Who?

If Not Now, Then When?

難道我們的政府、教育體制、司法單位沒有提出性剝削、騷擾事件的解決辦法嗎？當然有，只是我覺得單單依賴公家單位的力量是不夠的，因為社會問題是屬於社會裡每一個人的，責任也是，要從源頭改善就需要好幾座火車頭同時帶頭拉，指引提醒落後的人去思考、尊重身體自主權。

也因此作為一個意見領袖，要挺身而出製作與性有關的節目肯定先被各種有色眼鏡掃射，抗壓性不夠真的做不下去，必須感謝幕前幕後的專業夥伴以及觀眾的鼓勵與支持。

某一次節目的主題「性成癮症」，指的是當性衝動已經嚴重影響到日常起居和人際關係，成為一種生活障礙時，即可視為病症，必須求助醫療專業。我和童嵩珍老師在談論的當下，忽然閃過一個念頭，使命感油然而生。

「很多人沒有病識感，不覺得自己需要幫助，因此當他無法解決自己的性衝動時，就可能走向犯罪一途。我們正在做的這個節目，看的人若能因此意識到自己可能生病了，在症狀還很輕微的時候及時就醫，說不定就預先阻止一件悲劇發生，那可勝過千千萬萬的事後彌補。」

你不是孤獨一人，而是我們一起成長

當然我自己也透過這個節目學到了許多，才發現很多事情不如想像中的單純，例如一直備受爭議的「性專區合法化」，我想大部分人和我一樣都認為性產業的經營者應該舉雙手贊成吧！畢竟如果可以合法，誰會想要犯法？結果恰恰相反，背後各有各的盤算與利益考量。

再舉個例子，大概是受BL漫畫影響，起初我誤以為BDSM的同好者多半是同志族群，事實上並不然，深諳此道者反倒以異性戀男性居多，而且BDSM的學問——綁縛與調教、支配與臣服、施虐與受虐，存在更多深層的心理意義，並不單是性癖好而已。性學世界之深廣，要是有人宣稱自己已經懂得夠多，肯定還有更多等著發掘的地方。

這些以往可能沒人去注意或者像我一樣有所誤解，藉由《深夜保健室》，將隱藏版社會現象攤在陽光下公開討論，雖然關於性，仍然有著許多難解或無解的問題，無法一時半刻或三言兩語就有所改善，但有討論總比發不出聲音好，或許充耳不聞或是各說各話，才是造成刻板印象與歧視的原因之一。

合作才是我們的目的

也可以說，當我們在談性其實就是在談論性的平權，如何讓主流者不帶偏見、少數者不被差別對待。很多人誤解平權就是仇男，尤其是針對異性戀男性，但並非如此，我們始終談論的都是如何合作這件事。

比如說「深夜保健室性愛大師養成班：金手指工作坊」的課後分享，我就告訴男性學員：「女生的陰道並非生來就是提供給男生把手指伸進去的，不要急著把手指伸進去，你想想看，如果你的屁眼突然就有兩根手指插進去，你不會嚇死才怪！在進入之前能夠多用點心調情，給予更安全的心理準備，如此上陣時才能真正引發她的高潮。」

我講這些話的用意不是為了要打擊男性，而是希望更多男性能站在另一半的角度思考、尊重身體自主權，而不是性致一來就低頭苦幹，滿足了自己的慾望，卻沒有顧及對方的生、心理需求，不知道對方只是被迫配合演出。因為男性確實具有力氣上以及社經地位的優勢，也因此更需要具備換位思考的能力。

Not All Men But Why Always Men

這幾年從國外發起的#MeToo運動，許多政商名流、有女有男紛紛挺身而出，揭露自己曾被性騷擾甚或侵犯的事件。新聞一出震驚眾人，因為被點名的很多都是公眾形象良好的男性，完全無法想像私下行為竟然如此不堪。

尤其在職場上遇到這種事情時，真的會覺得求助無門，很多人會說遇到這種事就應該勇敢反抗或是明白的拒絕，但這可能僅限於受害者有一定的社經地位並有足夠的話語權才會獲得關注和重視。因此就連那些好萊塢國際巨星，當年也只能這樣默默吞下去。

特別是女性，年輕、沒有什麼社會歷練或權勢，不僅生怕丟了工作，沒辦法在這行繼續待下去，像上述這些對受害者的責難或者蕩婦羞辱更是會鋪天蓋地的襲來。

某回我看到某個節目男性來賓吃女主持人豆腐，但網路上的評論卻令我感到不可思議，也真的有種失落感，社會就是存在這樣的加害者集團，占盡一切便宜，然後做錯事居然還有人幫他說話。

所以，當有越來越多的人，尤其是男性朋友連對自己最親近的伴侶都能尊重彼此的身體自主權，那麼他面對其他人就更能轉換同理心。屆時，我相信性騷擾事件一定會減少，直到完全被杜絕。這也是我期許《深夜保健室》這個節目能為社會發揮的最大正面效應。

人生苦短，不要將就

我曾經交往過一個男生，每次做愛，我都幾乎是沒什麼感覺的「把戲演完」。直到某次有位女性長輩跟我聊到：「大家都覺得白頭偕老是件很浪漫的事情，那是因為人類現在最多只能活一百年，但是如果未來人類可以活五百年，妳還覺得這是件浪漫的事情嗎？應該是恐怖小說吧？」

聽到這段話我恍然大悟，真理瞬時連成一線，人生苦短，何必忍耐，該斷就斷！於是沒多久就分手了，後來交往的男生只要讓我覺得沒感覺，我就會在做愛的過程中把他推開，絕對不會委屈自己配合對方繼續。當時的我其實還不懂這就叫做情慾自主，只是感覺不對就不想勉強自己。

雖然有人覺得從一而終很美，但沒有試過其他的，又怎麼知道誰才是對的那個人呢？我一直都很鼓勵身邊的朋友多和不同類型的人交往看看，即使最後仍不知道自己真正想要的是什麼，但至少知道什麼是自己不要的。不論是面對性或愛，一定要先充分了解自己，好好聽從自己內心的聲音，回應內心的需求。

單槍匹馬走得快，性愛合一才走得遠

兩個人在一起不是為了對立，而是對話。我覺得性愛關係要圓滿，尺寸、硬度那些都是其次，最重要的還是溝通，但這也是最難的。有人可以大聲跟他人談論性事，渾然不覺是性騷擾，但一遇到親密對象卻又害羞，不敢主動，也不知道要如何開啟這個話題。

我建議有兩個最佳的時間點，一是賽後檢討，在兩人共赴雲雨，還處於有點迷濛的階段，先稱讚喜歡對方哪裡做得很好，再趁機討教、建議彼此可以改進的空間。另外，則是伴侶一起收看《深夜保健室》，一同增進性技巧，一同交換想法，這才是讓性事更美好的溝通！

在我主持《深夜保健室》期間最常被問到：為什麼這麼用心，該做都做了，伴侶還是沒有潮吹？其實潮吹這件事不是你想要就有的，要天時地利人和，而且女人很難真的在男人面前大解放，即使她真的有潮吹，也不見得想被你看到，甚至也有完事後，自己到浴室沖洗時才會讓它發生，所以一味追求女性潮吹的男性，更像只是在解鎖自己的成就，重點應該要擺在兩人在性方面都感到滿足。

在過往的性關係中，我確實曾有過潮吹的經驗，這種如夢似幻的高潮體驗通常伴隨著愛情。我個人覺得最高超的性技巧，並不是對方特別厲害或性能力超強，而是當彼此很信任且深愛著對方時，就特別容易達到性高潮。因此我會說，靈肉結合的力量才是最強大的，是高潮不可切割的一部分，性愛合一才能長長久久。

有個笑話說平常因為立場不同、爭論不休的各派人士，只要一到了成人論壇就立刻變成一團和氣。《深夜保健室》的這句口號「世界和平靠房事」乍聽之下好像很誇大，但絕非不可能，如果每個成人都能擁有美滿的性生活，這世界的暴戾之氣一定會減少很多，所以我會繼續努力推廣正確的性知識，把路鋪好，讓所有人都能找到安身立命的位置！

書籍介紹

本文摘錄自《深夜保健室》，圓神出版

作者：深夜保健室節目製作團隊與醫師專家群、鄭家純（主持人）

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Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航