國籍航空2名貨機機組員確診武漢肺炎，感染源仍在調查中

指揮中心今（20）日表示，國內新增2例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例，為某國籍航空公司的2名貨機機組員，感染源目前仍在調查當中。

有關阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）的武漢肺炎疫苗施打部分，昨日施打人數增加911人，新增的4起疫苗接種後不良事件當中，有1件是其他疑似嚴重不良反應事件。

今新增2例武漢肺炎確診，皆為國籍航空機組員

指揮中心表示，國內今日新增2例武漢肺炎病例，為本國籍的50多歲及60多歲男性，兩人皆為某國籍航空公司的貨機機組員，感染源仍在調查當中。

2人是在今（2021）年4月14日，與另一名機組員值勤到美國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月16日返台後進行3天的居家檢疫。案1078是在4月18日出現喉嚨癢的症狀，案1079是在4月17日出現喉嚨癢、全身痠痛等症狀，兩人因出勤的需要，4月19日經公司安排進行採檢，於今天確診。

疾管署林詠青醫師表示，根據目前調查結果，2人於飛機上執勤期間皆符合規定，除喝水、用餐之外都有配帶口罩，並且未有2人「同時」脫掉口罩喝水、用餐的情況。

指揮中心發言人莊人祥表示，兩名個案的感染源尚在調查當中，並已初步掌握兩人接觸者共131人，其中2人列居家隔離，129人列自主健康管理。截至目前全台共有1078人確診，有29人住院隔離當中。

莊人祥說，今日新增的2例確診究竟屬於境外移入還是境內感染，以及感染源為何，皆需要再進一步釐清。

莊人祥表示，航空公司機組人員AZ疫苗接種的人數部分，目前高接觸風險的人員有714人，當中已有378位接種疫苗，目前正在繼續調查意願安排接種。

疫苗施打新增1疑似嚴重不良反應，疑出現血管炎、間質性肺炎

AZ疫苗施打部分，昨日施打人數新增911人，目前施打人數共有3萬3404人。昨日並且新增4起疫苗接種後不良事件，當中3件屬於非嚴重不良反應，但有1件是其他疑似嚴重不良反應事件。

莊人祥表示，這位出現疑似嚴重不良反應的接種者為60多歲男性，在接種後的第16天，出現出疹及呼吸喘等呼吸道症狀，初步診斷懷疑為血管炎及間質性肺炎，目前正於加護病房觀察診治當中。這部分會召開專家會議，針對個案進行討論。

自費疫苗施打部分，截至昨日統計，4月21日預約施打人數共有1407人，4月22日有1214人，4月23日有963人，4月24日則有218人預約接種AZ疫苗。目前總預約人數為3802人。

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新聞來源：

2021/4/20 指揮中心臨時記者會

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範